iPhone X Có Thể Sẽ Không Bán Được Nhiều Như Dự Đoán

Ngay sau khi ra mắt, liên tiếp xuất hiện những thông tin cho rằng cuối năm 2017 iPhone X sẽ bán ra với số lượng rất hạn chế.Chuyên gia phân tích Ming Chi Kuo dự đoán rằng lượng iPhone X bán ra vào cuối năm 2017 là khá hạn chế. Và điều này sẽ khiến Apple không thể đạt được "super cycle" trong năm 2017 như những dự đoán trước đó.Apple được cho là đang gặp vấn đề đáng ngại trong khâu sản xuất cảm biến camera TrueDepth dùng cho tính năng FaceID trên iPhone X. FaceID là tính năng đột phá, nhưng cũng khiến nhiều người dùng khó chịu, vì nó là nguyên nhân khiến cảm biến vân tay TouchID bị loại bỏ. Và cũng khiến iPhone X tồn tại một dải khuyết ở cạnh trên màn hình.Tổng doanh số iPhone trong năm 2017, bao gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X và các mẫu iPhone cũ, dự đoán sẽ chỉ đạt từ 210 - 220 triệu máy, không vượt qua được kỷ lục của những năm trước. Hồi năm 2015, Apple bán được 231 triệu máy, và năm 2016 là 211 triệu máy, nhưng iPhone X với thiết kế mới đã làm thay đổi mọi thứ.Dù vậy, Ming Chi Kuo cho rằng các vấn đề trong việc sản xuất iPhone X sẽ được khắc phục đáng kể trong 3 tháng đầu năm 2018, và sẽ khiến doanh số iPhone tăng mạnh. Doanh số cao của iPhone X vào đầu năm, kết hợp với việc các mẫu iPhone mới trong năm 2018, sẽ hấp dẫn hơn so với năm 2017, dẫn đến "super cycle". Dự kiến, tổng doanh số iPhone năm 2018 sẽ ở mức 245 đến 255 triệu máy.Thực tế, các model iPhone mới thường bị khan hiếm hàng, nhưng không nghiêm trọng như năm 2017. Như dòng iPhone 6S và 6S Plus đang giữ kỷ lục doanh số của Apple, bán ra tới 13 triệu máy trong tuần đầu tiên. Còn sản lượng iPhone X cho tới tháng 01/2018 có thể sẽ chỉ giới hạn ở mức 2 - 4 triệu máy mỗi tháng.Nguoivietphone.com.