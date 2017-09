Ẩu Đả, Đại Sứ Du Lịch, Nghe Nhạc, Y Tế, Xuất Ngoại...

Xuân NiệmBạo lực mềm người... để cho đại sứ du lịch nếm trải thực tế, xem du lịch Việt Nam sôi nổi hơn là đóng phim “Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải”... Đaị sứ du lịch Jordan Vogt-Roberts còn mềm người, hình như chưa đứng dậy nổi...Báo Lao Động nêu câu hỏi: Vì sao đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị hành hung?Câu trả lời nên chăng: Bạo lực cách mạng để nắm chặt quyền lực chuyên chính vô sản.Bản tin báo Lao Động ghi lời Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours - nhìn nhận: “Với các nước đó là chuyện quan trọng, song ở Việt Nam dường như chuyện đó vẫn thường xảy ra. Đây là một bài học cho đạo diễn phim Kong, phải lựa chọn quán bar, vì không ít nơi vốn là chốn tụ tập dân giang hồ, ngáo đá. Có thể chỉ vì không ưa bộ râu, hay hỏi không trả lời..., là những kẻ gây hấn đã có thể động chân động tay với du khách. Qua đây, cũng mong ông Jordan học thêm về “văn hóa” Việt. Ra đường là phải nhịn, nếu có lỡ làm gì đó thì phải… xin lỗi rồi đi ngay, kẻo dễ bị dính đòn. Chỉ cần cái liếc mắt, cú lườm nguýt là đã có thể xảy ra xô xát, máu chảy. Tôi đã vào quán bar, có những quán khá lịch sự, nhưng cũng không ít quán người ta chơi thuốc lắc, rồi uống rượu say… rất dễ manh động”.Nghĩa là: cần học “văn hóa Việt”...Báo Lao Đông cũng nhắc chuyện ở Hà Nội, có khách nước ngoài từng phản ứng vì vô tình bị chèn chân thì lại bị lái xe… chẹt qua bàn chân không rút dép ra được, rồi lập tức hai bên xảy ra xô xát.Rồi nhắc chuyện danh thủ Puyol cũng từng bị đánh trong đêm đón Cúp Champions League tại TPSG. Puyol bị một kẻ lạ mặt vô cớ đánh vào lưng, điều đó khiến anh hoảng hốt và giận dữ rời đi, quên luôn việc ký tặng các fan.Rồi chuyện ngôi sao điện ảnh Mỹ Gerard Butler cũng từng tiết lộ anh bị mất chiếc ví khi vừa đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ngôi sao Hồng Kông Chung Hân Đồng cũng từng bị giật điện thoại giữa Sài Gòn cách đây vài năm.Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện: Tiếp viên ẩu đả với đôi nam nữ trên xe buýt ở Sài Gòn vì cặp này liên tục mở cửa sổ dù nhân viên xe buýt nhắc nhở "đang mở máy lạnh"...Trong video đăng tải trên Internet ngày 11/9, đôi nam nữ trên xe buýt số 102 chạy tuyến Bến Thành – Bến xe miền Tây (TP SG) cự cãi rồi ẩu đả với tiếp viên của xe. Họ đánh nhau trong gần một phút khiến nhiều hành khách sợ hãi, bỏ xuống xe. Kết thúc trận đánh nhau, đôi nam nữ vẫn ngồi trên xe tiếp tục hành trình.Báo Tuổi Trẻ ghi lời ông Phó Đức Phương - giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - về chuyện thu tiền bản quyền tác giả âm nhạc trên tivi trong khách sạn:“Có thể có người vào khách sạn nhưng không nghe nhạc, nhưng khách sạn đã dùng phương tiện có sử dụng tác phẩm của chúng tôi ở đó thì phải có trách nhiệm trả tiền quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng.”Chạy đâu cũng mất tiền vậy...Báo SGGP kể chuyện: Ngày 12-9, liên quan tới vụ việc người nhà bệnh nhân phản ánh về việc bác sĩ Bệnh viện Việt Đức liên tục trì hoãn việc xếp lịch phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Thị Yến với lý do “không có tiền lót tay”, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Việt Đức phải làm rõ sự việc này.Về phía Bệnh viện Việt Đức, ông Trần Bình Giang, Giám đốc bệnh viện thừa nhận đúng là anh Nguyễn Xuân Trường (con trai của bệnh nhân Yến) có gọi điện tới đường dây nóng của bệnh viện và Bộ Y tế để phản ánh việc chậm chễ trong việc xếp lịch phẫu thuật nhưng sự việc không đúng như vậy.Báo Người Lao Động kể chuyện công an phường cũng đươc tỉnh cho du lịch chùa: Cán bộ Tiền Giang xuất ngoại như... đi chợ.Từ năm 2012-2016, tỉnh Tiền Giang có tổng số 2.026 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, trong số này có nhiều người vi phạm quy định... Riêng năm 2015 có đến 11 đoàn do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi nước ngoài. Cụ thể, đi các nước Mỹ, Nhật Bản, Nga, Nam Phi, Mozambique, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc......Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2015, lấy danh nghĩa là cán bộ đi học tập xổ số nước ngoài như Mỹ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ... nhưng trong các chuyến đi này có nhiều bác sĩ, công an phường.... tháp tùng.Có giỏi ngôn ngữ Mỹ, Pháp, Ý chăng... mà đi hoài vậy?Bản tin Hà Nội Mới kể:“...Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trước sức ép hàng ngoại nhập, doanh nghiệp Việt Nam dường như có những lợi thế riêng như nắm bắt được xu hướng thời trang và hiểu rõ về văn hóa Việt Nam để thiết kế được sản phẩm phù hợp nhất với thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng có lợi thế hơn khi các khâu thiết kế - sản xuất - tiêu thụ đều diễn ra trong nước và sẽ bắt kịp được - xu hướng thời trang hơn so với doanh nghiệp nước ngoài.”Kiếm tiền gian nan vậy... khi kiếm tiền lương thiện.