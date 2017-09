Nhớ Tới Vũ Hoàng Chương

Xuân NiệmTrong tuần lễ này sẽ có một ngày đáng ghi nhớ cho người mê thơ: nhà thơ Vũ Hoàng Chương từ trần ngày 6 tháng 9, năm 1976.Vũ Hoàng Chương (5 tháng 5 1916 – 6 tháng 9 1976) là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh tại Nam Định, nguyên quán tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.Văn phong của ông được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái Đông phương.Thuở nhỏ, ông học chữ Hán ở nhà rồi lên học tiểu học tại Nam Định. Năm 1931 ông nhập học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, đỗ Tú tài năm 1937.Ông sáng tác thơ và kịch từ khi còn đi học, kể cả trong thời gian ông học Cử nhân toán tại Hà Nội, rồi lại bỏ dở để đi dạy ở Hải Phòng.Khi Cách mạng tháng Tám 1945 bùng nổ, ông về Nam Định và cho diễn vở kịch thơ Lên đường của Hoàng Cầm. Nghĩa là, ông cũng góp một tiếng gọi lên đường.Kháng chiến toàn quốc nổ ra, Vũ Hoàng Chương tản cư cùng gia đình về Thái Bình, làm nghề dạy học. Đến 1950, gặp lúc quân Pháp càn đến ruồng bắt cả nhà, ông bỏ miền quê, hồi cư về Hà Nội nơi dạy toán rồi chuyển sang dạy văn và làm nghề này cho đến 1975.Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam, tiếp tục dạy học và sáng tác ở Sài Gòn.Năm 1959 ông đoạt "Giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc" của Việt Nam Cộng hòa với tập thơ Hoa Đăng. Trong năm này ông sang Âu châu tham dự Hội nghị Thi ca Quốc tế tại Bỉ.Năm 1964 ông tham dự Hội nghị Văn bút Á châu họp tại Bangkok; năm sau, 1965 lại tham dự Hội nghị Văn bút Quốc tế họp tại Bled, Nam Tư. Năm 1967, ông lại tham dự Hội nghị Văn bút Quốc tế họp tại Abidjan, thủ đô Côte d'Ivoire.Thời gian 1969-1973 Vũ Hoàng Chương là Chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam. Năm 1972 ông đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc lần thứ hai. Ông còn được vinh danh là "Thi bá" Việt Nam.Ngày 13 tháng 4 năm 1976, bị công an CSVN bắt giam tại khám Chí Hòa. Bệnh nặng đưa về nhà được 5 ngày thì ông mất ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn.Sau đây là bài thơ tình thường được nhắc tới của Vũ Hoaàg Chương.ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AISóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,Này đêm tri ngộ xót điêu linh,Niềm quê sực thức lòng quan ải,Giây lát dừng chân cuộc viễn trìnhTóc xoã tơ vàng nệm gối nhungĐây chiều hương ngát lá hoa dung,Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầyNắng mưa đã trải tình nhân thếLưu lạc sầu chung một hướng say.Gặp gỡ chừng như truyện Liễu Trai.Ra đi chẳng hứa một ngày mai.Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,Đời vắng em rồi say với ai?Phương Âu mờ mịt lối quê NàngTrăng nước âm thầm vạn dặm tangGhé bến nào đây, người hải ngoạiChiều sương mặt bể có mơ màng?Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?Mà đây lòng trắng một mùa đôngTương tư nổi đuốc thâu canh đợi,Thoảng gió... trà mi động mấy bông.