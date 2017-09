Wells Fargo Hiến 1 Triệu Đô Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Harvey

DALLAS, 28 tháng 8 năm 2017 - Wells Fargo (NYSE: WFC) Wells Fargo công bố hôm nay về sự quyên góp 1 triệu đô la để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey và lũ lụt ngày càng gia tăng. Wells Fargo đang quyên góp 500.000 đô la Mỹ cho Quỹ cứu trợ Thiên tai Chữ thập đỏ Hoa Kỳ và 500.000 đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương tập trung vào các nỗ lực phục hồi và cứu trợ tại Texas trong những ngày và tuần tới.David Miree, chủ tịch ngân hàng khu vực dẫn đầu, cho biết: "Wells Fargo rất quan tâm đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tàn phá ở Texas, và chúng tôi cam kết giúp đỡ khách hàng, hàng xóm, thành viên trong nhóm và cộng đồng của chúng tôi". Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và những nỗ lực cứu trợ vì chúng tôi xác định bất kỳ sự hỗ trợ bổ sung nào và hỗ trợ Wells Fargo có thể cung cấp ".Các khách hàng của Wells Fargo trên toàn quốc có thể hiến tặng cho các nỗ lực cứu trợ cơn bão của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tại các máy ATM của Wells Fargo trên toàn quốc kể từ ngày 29 tháng 8. Khách hàng sẽ không bị tính phí sử dụng dịch vụ này, và 100% số tiền quyên góp Gửi đến Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ.Cũng bắt đầu từ ngày 29 tháng 8, khách hàng Go FarTM Rewards của Wells Fargo trên toàn quốc có thể bắt đầu mua lại bất kỳ phần thưởng nào có sẵn và tặng cho Quỹ cứu trợ thiên tai Hồng Thập Tự Hoa Kỳ thông qua thứ ba, 12 tháng Chín. Khách hàng có thể truy cập tài khoản phần thưởng của họ tại GoFarRewards.wf .com hoặc bằng cách gọi Trung tâm Dịch vụ Điểm Thưởng Go FarTM số 1-877-517-1358.Ngoài ra, Wells Fargo đang miễn lệ phí ATM cho khách hàng của chúng tôi ở những khu vực bị ảnh hưởng cũng như thu hồi các khoản phí khác - chẳng hạn như lệ phí trễ - đối với tất cả các sản phẩm tiêu dùng của chúng tôi, bao gồm thẻ tín dụng và tài khoản thanh toán. Đơn vị phản hồi di động của Wells Fargo cũng sẽ vào các khu vực bị ảnh hưởng khi tình hình ổn định, vì vậy chúng tôi có thể bắt đầu giúp khách hàng nhận và xử lý các khoản bảo hiểm khi bắt đầu xây dựng lại.Khách hàng của Wells Fargo bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt ở Texas có thể thảo luận nhu cầu tài chính của họ với Wells Fargo bằng cách gọi 1-800-TO-WELLS (1-800-869-3557), 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần . Tương tự, khách hàng Cho Thuê Nhà, Wells Fargo Home Lending, có thể gọi 1-888-818-9147, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. CST và Thứ 7 từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. CST, để thảo luận các phương án thanh toán tiềm năng và hỗ trợ khắc phục thảm họa.Về Wells FargoWells Fargo & Company (NYSE: WFC) là một công ty dịch vụ tài chính dựa vào cộng đồng với tài sản trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Tầm nhìn của Wells Fargo là đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng và giúp họ thành công về mặt tài chính. Được thành lập vào năm 1852 và có trụ sở tại San Francisco, Wells Fargo cung cấp các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, thế chấp, và tiêu dùng và tài chính thương mại thông qua hơn 8.500 địa điểm, 13.000 máy ATM, internet (wellsfargo.com) và ngân hàng di động và có văn phòng tại 42 Các quốc gia và lãnh thổ để hỗ trợ khách hàng kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu. Với khoảng 271.000 thành viên trong nhóm, Wells Fargo phục vụ một trong ba hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Wells Fargo & Company được xếp hạng 25 trong bảng xếp hạng năm 2017 của Fortune về các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ. Tin tức, hiểu biết sâu sắc và quan điểm của Wells Fargo cũng có tại Wells Fargo Stories.