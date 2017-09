Apple Giúp Sửa Miễn Phí Các Thiết Bị Hỏng Do Bão Harvey

Cơn bão Harvey đã đi qua và để lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Không chỉ trực tiếp quyên góp và kêu gọi quyên góp nhằm cứu trợ cho những người gặp nạn, Apple còn cung cấp một chương trình sửa chữa miễn phí các thiết bị hỏng hóc do bão.Khoảng đầu tháng 09/2017, một số nguồn tin cho biết, Apple đang triển khai một chương trình không chính thức, sửa chữa miễn phí cho các thiết bị hư hỏng do bão Harvey. Thông tin từ những người được chương trình hỗ trợ cho thấy Apple sẵn sàng sửa iPhone bị hư hỏng do vào nước và va đập miễn phí tại Apple Store. Đây là điều đi ngược lại với chính sách chuẩn của Apple dành cho các thiết bị dính nước hoặc gặp vấn đề làm hư hỏng thân máy.Cụ thể, trang 9to5Mac cho biết: “Những người dùng ở khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Harvey chia sẻ rằng, trong một số trường hợp Apple đã sửa chữa miễn phí các thiết bị bị hư hỏng do vào nước hay bị hỏng do va đập khi di tản. Cả 2 vấn đề thường không được bảo hành”.Ngoài ra, Apple cũng có những nỗ lực cứu trợ riêng bằng cả công nghệ và tài chính. Apple đã chi 2 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ và đang kêu gọi đóng góp thông qua iTunes, đồng thời cũng kêu gọi nhân viên của chính công ty quyên góp. CEO Tim Cook nhấn mạnh trong một email gửi nhân viên rằng những chiếc iPad trên trực thăng Coast Guard đang được sử dụng trong nỗ lực cứu hộ có thể giúp lập bản đồ và điều phối.Apple không chính thức xác nhận rằng chương trình sửa chữa miễn phí các thiết bị hư hỏng do bão. Nhân viên Apple phải tuân thủ một bộ quy tắc nghiêm ngặt nhằm đánh giá thiết bị nào sẽ được sửa miễn phí, còn thiết bị nào có thu phí.Nguoivietphone.com.