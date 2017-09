Hỗn Chiến, Robot, Xe Đụng, Ao Cá, Bolero...

Xuân NiệmNan đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay kể ra là nhiều kinh khủng: thể chế, quyền người căn bản, thủ tục kinh doanh, hối lộ, tham nhũng... nhưng trong tầm xa, sẽ có một trở ngại lớn, đó là hiện tượng robot sẽ thay thế cho nhân lực. Lúc đó, công nhân mất việc hàng loạt.Trước tiên là nói chuyện dao với gậy. Bản tin VOV kể: Điều tra vụ hỗn chiến gây náo loạn phố cổ Hà Nội...Công an phường Hàng Buồm đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trên phố Mã Mây tối 30/8....Theo thông tin ban đầu, khoảng tối 30/8, tại khu vực trước cửa một quán bar nằm trên phố Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.Báo Thanh Niên kể vê nan đề: Đào tạo nghề khi robot thay thế con người...Tại hội thảo chuyên đề “Vai trò của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục nghề nghiệp” do sở LĐ-TB-XH tổ chức sáng 30.8, các chuyên gia đã nêu ra nhiều thách thức xung quanh việc làm thế nào để nguồn nhân lực VN đang ở giai đoạn 2.0 vươn lên 3.0 nhưng vẫn có thể ứng dụng những tiến bộ của cuộc cách mạng 4.0 trong quá trình làm việc. Để đáp ứng mục tiêu này đòi hỏi các hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần nhanh chóng thay đổi để thích ứng.....Phải giáo dục làm sao để học viên không chỉ làm đúng một việc đã định hướng mà phải có kế hoạch đào tạo khi ra trường họ có thể làm cùng lúc 3 - 4 việc. Đào tạo kỹ năng linh hoạt về nhận thức sẽ là thứ rất cần. Đặc biệt, kỹ năng làm việc giữa người với người như tranh luận, hợp tác… đó là những thứ mà robot chưa thay thế được.Cán bộ nổ thì dễ...Bản tin TTXVN kể chuyện hình sự: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam Phạm Xuân Lâm (sinh năm 1985), trú tại xã Cư Êvi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.Lâm là đối tượng trong đường dây buôn bán người gồm Phạm Xuân Lâm, Hà Thị Nghĩa (cùng trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Phạm Văn Diễn (1983, trú tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).Theo kết quả điều tra ban đầu, Lâm và Nghĩa đã tìm các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin để lừa bán sang nước ngoài. Nghĩa trả tiền công môi giới cho Lâm với số tiền từ 30-50 triệu đồng, nếu tìm được một người.Báo Pháp Luật kể chuyện đụng xe: sáng ngày 31-8, xe cứu thương biển số Phú Yên chở bệnh nhân chạy trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ xa lộ Hà Nội về hầm vượt sông Sài Gòn.Đến giao lộ với đường Trần Não (quận 2, TP.SG) thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 7 chỗ biển số Vĩnh Long do tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển hướng từ hầm Thủ Thiêm về xa lộ Hà Nội.Báo Đất Việt kể: Dân nhiễm độc chì, nhà máy chì thỏi phải bồi thường.Nhà máy chì thỏi tại Lạng Sơn phải bồi thường cho người dân sau khi được xác nhận nồng độ chì trong máu cao.Chia sẻ với Báo Đất Việt, ông Vi Văn Thàng - Phó Chủ tịch xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho hay, sau hơn 2 tháng chờ đợi, người dân thuộc thôn An Tri đã có được kết quả xét nghiệm nồng độ chì trong máu do đơn vị y tế thực hiện được nhà máy chì thỏi chấp nhận.Trước đây, tập thể người dân ở thôn An Tri, xã Bình Trung đã tự làm xét nghiệm máu và cho kết quả nồng độ chì vượt ngưỡng cho phép, tuy nhiên nhà máy thuộc công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ không chấp nhận kết quả xét nghiệm này.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Miền Tây: Vĩnh Long 'khó nói' về khu du lịch sinh thái thành ao cá...Một công ty được giao đất làm khu du lịch sinh thái kết hợp biệt thự miệt vườn rộng 10,8ha nhưng suốt 11 năm lại biến thành ao nuôi cá tra khiến UBND tỉnh Vĩnh Long than: “Nhiều chuyện khó nói lắm”.Báo SGGP ghi lời nghệ sĩ Chí Trung: Bolero cũng như hài kịch...!Chia sẻ với báo chí tại buổi ra mắt seri phim truyền hình “Ghét thì yêu thôi”, Chí Trung cho rằng: Nghệ sĩ là phải phục vụ quần chúng, phục vụ số đông. Đừng đánh giá là tôi thích hay bạn thích. Bolero cũng giống như hài kịch vậy - nó là nhu cầu của khán giả!Chí Trung nói thêm, nghệ thuật là tái hiện cuộc sống. Bolero đừng cho đó là xấu, là tự thụt lùi, kéo lùi lại sự phát triển âm nhạc mà hãy nhìn nó một cách khác đơn giản hơn như bạn thích ăn xôi nhưng tôi lại thích ăn bánh mì, người khác thì lại ăn phở…Báo Hà Nội Mới ghi nhận tình hình in sách: Gần 40 nghìn tên sách được xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017.38.568 tên sách (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016), nộp lưu chiểu 214,179 triệu bản (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016) - đó là số liệu thống kê đáng chú ý được thông báo tại Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào sáng 30-8, tại Hà Nội.