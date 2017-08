Thuốc Giả, Hộ Nghèo, Hoa Hồng Cho BS, Đạo Văn...

Làm thuóc giả để bán ra như thuốc chữa ung thư, cuôi cùng chỉ lãnh án tội “buôn lậu,” nghĩa là cho bản án nhẹ gấp 10 lần. Thuốc giả là tử hình, nhưng buôn lậu chỉ ngồi tù cỡ chục năm. Ai dàn dựng vụ chạy án này?Bản tin TTXVN kể: Buôn lậu thuốc chữa ung thư, nguyên Tổng giám đốc VN Pharma lĩnh án 12 năm tù.Ngày 25/8, sau 5 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma đã kết thúc với phần tuyên án.Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma) mức án 12 năm tù, bị cáo Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C) 12 năm tù cùng về tội "Buôn lậu"; tuyên buộc bị cáo Võ Mạnh Cường nộp lại hơn 800 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.Lẽ ra phải là tử hình... Có phải Bộ Trưởng Bộ Y Tế bao che?Bản tin Infonet kể chuyện Thanh Hóa: Hàng loạt vợ cán bộ xã "lọt" danh sách hộ nghèo... nhà khác...Để được hưởng chế độ BHYT và chính sách vay vốn, hàng loạt tên vợ của các cán bộ xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã được đưa vào danh sách hộ nghèo tại địa phương....cả 4 trường hợp có tên trong danh sách hộ nghèo đều được cấp thẻ BHYT và có 2 trường hợp vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nga Sơn dành cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng là bà Trần Thị Hồng và bà Phạm Thị Tươi.Báo Người Lao Động kể chuyện: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác Thủ tướng nêu thực tế nguyên liệu sô cô la cần tới 13 loại giấy phép và mỗi năm DN phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công và 14.300 tỉ đồng cho kiểm tra chuyên ngành...."Một mặt hàng nguyên liệu sô cô la cần 13 loại giấy phép, trong đó 12 nguyên liệu cần 12 loại giấy phép, cuối cùng phải xác nhận công bố thành phẩm. Hay mặt hàng sữa chua vừa phải kiểm dịch theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa phải kiểm tra ATTP theo Bộ Y tế. Kén tằm, hạt hướng dương cũng phải 2 Bộ. Cứ chẻ ra như thế thì không ổn. Mà các Bộ không bao giờ đi cùng nhau, đợi ông kia về rồi ông khác mới đến kiểm tra, kiểm định. Rất nhiều vấn đề tồn tại cần chúng ta phải xử lý"- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn ví dụ về sự bất cập của kiểm tra chuyên ngành.Trong khi đó, bằng cấp dỏm là chuyện bình thường... Báo Lao Động kể: Cho thôi chức Trưởng khoa vị Phó Giáo sư để học viên “đạo” luận văn.Liên quan đến vụ “đạo luận văn” đáng xấu hổ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, theo thông tin mới nhất, PGS-TS Đào Đức Doãn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Giáo dục Công dân đã có quyết định thôi giữ chức trưởng khoa, đồng thời, không có tên trong danh sách tái bổ nhiệm.Báo Tuổi Trẻ kể: Hoa hồng' cho bác sĩ như vết dao cắt vào tim bệnh nhân nghèo.Con số 7,5 tỉ đồng mà VN Pharma chi hoa hồng cho các bác sĩ ở nhiều bệnh viện như một vết dao cắt vào tim những bệnh nhân nghèo và những bác sĩ chân chính trên cả nước.Việc công ty dược mua chuộc bác sĩ kê toa bằng hoa hồng đã được dư luận, báo chí phản ánh hàng chục năm qua, thế nhưng nó đã trở thành căn bệnh nan y.Thực trạng bác sĩ nhận hoa hồng của các công ty dược thế nào? Trao đổi với Tuổi Trẻ, một bác sĩ đang làm việc ở một bệnh viện công cho rằng ước khoảng 35% bác sĩ có tham gia việc “chia sẻ lợi nhuận” với công ty dược.Việc chi hoa hồng thường xảy ra ở những hãng dược nhỏ, sản xuất và phân phối thuốc generic (thuốc phiên bản) với mức “chia sẻ lợi nhuận” dao động từ 15-20%.Báo Thanh Niên kể: Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), cho biết nguyên nhân ban đầu vụ 2 vợ chồng cùng nhau nhảy cầu tự vẫn nhiều khả năng là do vỡ nợ.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 25.8, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Sương và ông Nguyễn Văn Thành (cùng 47 tuổi, trú tại TT.Nam Phước) đã nhảy từ cầu Câu Lâu xuống sông tự vẫn.Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể bà Sương đã được tìm thấy. Trong khi đó, ông Thành bám được vào chân cầu và được người dân địa phương vớt đưa lên bờ.Bản tin VOV kể chuyện Vĩnh Long: Nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, Điệp gọi 2 con đánh đập, khống chế, lột quần áo nạn nhân bêu rếu giữa chỗ đông người.Ngày 24/8, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Điệp (46 tuổi), Huỳnh Đức Thắng (30 tuổi), Huỳnh Kim Ngọc (23 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.Bản tin VTC kể chuyện Bến Tre: Bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân gần 6 năm trời.BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế tỉnh Bến Tre về ca phẫu thuật đặc biệt trong ngày 21/8, dị vật thu được là miếng gạc y tế nằm trong ổ bụng một bệnh nhân nữ từ năm 2012.Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1968, ngụ ấp 3, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, Bến Tre). Chị Lệ cho biết gần đây phần bụng dưới của chị xuất hiện một khối u, đau âm ỉ.Bản tin VnExpress kể chuyện tỉnh Hà Nam: Xét đơn kêu oan của thiếu phụ vào tù vì làm sứt mép chiếc bàn đá...Nóng giận khi bị nhiều người trong quán karaoke tấn công, chị Trang đập cốc làm sứt mép chiếc bàn đá và vướng lao lý.Theo dự kiến, ngày 25/8, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của chị Lê Thị Trang (29 tuổi, ở thành phố Phủ Lý) bị cáo buộc Cố ý làm hư hỏng tài sản.Trước đó, chị Trang bị TAND thành phố Phủ Lý tuyên phạt 12 tháng tù cho tội danh trên. Bản án sơ thẩm cáo buộc, tối muộn 3/2, Trang và một số người bạn đến quán karaoke do bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm chủ, để hát.