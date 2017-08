Cuộc tranh tài lướt sóng US OPEN 2017



Trận thi đấu chọn Quán quân giải US Open of Surfing 2017 vừa diễn ra tại Huntington Beach, California từ July, 29 cho tới August 6, 2017. Hai người thắng giải năm nay có quốc tịch Hoa Kỳ đã mang lại vẻ vang cho quận nhà là Sage Erickson (giải nữ)của Quận Ventura và Kanoa Iragashi (giải nam) của Quận Cam đều thuộc tiểu bang California. Kanoa được giải mang về 100 ngàn đô, còn Sage mang về 60 ngàn đô. Giải thi đấu năm nay do công ty VANS là một thương hiệu chuyên về thời trang nam nữ, giầy dép bảo trợ. The Vans US Open of Surfing là một cuộc thi đấu Lướt Sóng lớn nhất thế giới được tổ chức hằng năm dưới dạng một lễ hội.





Pic 1.Hình hai Quán quân

Mỗi mùa hè, có khoảng trên nửa triệu nguời đến phía nam của cây cầu tàu Huntington Beach Pier, để tham dự lễ hội trong chín ngày náo nhiệt. Năm nay, có khoảng trên 300 vận động viên chuyên nghiệp từ các nơi trên thế giới đến dự thi. Riêng ngày chung kết vào Chủ Nhật August 6, 2017 có khoảng 30 ngàn người đến xem thi đấu, bờ biển người xem đứng đen như kiến. Ngoài cuộc thi đấu lướt sóng(surfing) còn có các cuộc thi Trượt Ván(skateboard) và thi Xe Đạp BMX đi kèm. Các cuốn phim trình chiếu lần đầu, các quầy triển lãm nghệ thuật và những sản phẩm như hàng mẫu của công nghệ thể thao cũng được bày ra cho quan khách về từ khắp nơi thưởng thức. Lịch sử cuộc thi lướt sóng này có từ năm 1959, với cái tên “The OP Pro”, đến năm 1994 được đổi thành “The Us Open of Surfing.”





Pic 2 Quang Cảnh người đến xem US Open of Surfing

Nói thêm về tiểu sử của hai Quán quân Lướt Sóng nam và nữ.

Cô Sage Erickson, 26 tuổi, sinh năm 1990 tại Ojai, California, là một người lướt sóng chuyên nghiệp. Cô lướt sóng từ năm 11 tuổi và trở thành cư dân của quận Ventura năm 14. Năm 2016, cô được xếp hạng 9 trong The Women’s Champion Tour cho phái nữ. Người thắng giải Quán quân WSL mang về 60 ngàn đô la.



Pic 3 Sage Erickson hoàn thành cuộc thi bán kết

Anh Kanoa Iragashi, 19 tuổi, sinh năm 1997 tại Santa Monica, California. Anh cầm ván trượt từ năm 3 tuổi và đến năm 7 tuổi anh đã được tài trợ theo học lướt sóng chuyên nghiệp. Chỉ trong vài năm anh đã thắng các cuộc thi cấp quốc gia, và phá kỷ lục. Ở Nhật, (vì bố mẹ anh người Nhật) anh lừng danh và được gọi là “thần đồng lướt sóng”. Trong khi các đứa trẻ đồng trang lứa nằm dài trên ghế mải mê texting hay chơi game, anh tiếp tục rèn luyện để tương lai trở thành một nhà lướt sóng nổi danh. Nhật Bản rất muốn anh đại diện cho họ, nhưng anh chọn Hoa Kỳ là quốc gia anh đại diện cho các cuộc thi trong tương lai.





Pic 4 Kanoa thắng cuộc thi The Hang loose Pro năm 2016

Năm 2016 anh đủ điều kiện dự thi The Championship Tour cho nam giới. Người thắng giải Quán quân CT mang về 100 ngàn đô la.



Pic 5 Kanoa Iragashi đang cỡi sóng -Hình của John Tu

Ngày Chủ Nhật là ngày chung kết cho những trận đấu cuối cùng và cũng là phút giây tuyên bố trao giải Quán quân sau 9 ngày lễ hội. Mọi người đổ xô đến coi và ngay cả các vận động viên lướt sóng cũng hồi hộp không kém vì đây là những phút giây quan trọng của đời mình. Cây cầu tàu Huntington Beach Pier bỗng dưng thành con đê chia không gian con người thành hai thế giới khác biệt. Phía trái là nơi người đứng, ngồi, nằm, la liệt đen nghịt như kiến, hồi hộp theo dõi những cuộc thư hùng.



Pic 6. Súng ống

Các ống kính đủ loại, dài, ngắn không ngừng chụp và thu hình cuộc thi. Phía phải là nơi tụ hội của gia đình trẻ con tắm biển, lướt sóng, phơi nắng, đàn hát, ăn uống picnic tươi mát và thư giãn.



Pic 7 Đôi bạn

Ngay giữa cầu có hai cô bé ngồi đu võng, tâm tình, trò chuyện say sưa thật dễ thương.





Pic 8 Quang cảnh thanh thản và thư giãn

Gió biển mang hơi nước ngoài khơi thổi vào làm mát mặt bức thảm người trên cát, nhưng cái nóng của ánh mặt trời cũng làm rám da, cháy nắng. Xem lướt sóng đòi hỏi người xem và người dự thi phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Lâu lâu mới có một đợt sóng ập vào bờ, ít nhất phải là 5 tới 10 phút. Iragashi và đối thủ của anh cùng đợi để bắt lượn sóng thích hợp và lao vào để cỡi. Mỗi hiệp thí sinh được phép bắt tối đa 15 con sóng. Giám khảo căn cứ vào các hồi, các hiệp mà thẩm định, đánh giá và cho điểm. Ban giám khảo gồm 5 người, cho điểm trên mỗi con sóng trong thang điểm từ 1 tới 10, rồi cộng tổng số lại. Họ đánh giá trên kỹ thuật nhảy, lướt, những động tác, cách biểu diễn, tốc độ, sức mạnh theo dòng chảy, độ khó và cả phong cách sáng tạo của thí sinh. Thang điểm là: (0-1.9:kém), (2-3.9: tạm được), 4-5.9:trung bình); (6-7.9:Khá); (8-10:tuyệt vời).



Iragashi đã đánh ngã tất cả các đối thủ để chỉ còn đối đầu với Tomas Hermes của Brazil(Ba Tây). Rồi lượn sóng cuối giúp anh đánh ngã Hermes với số điểm cao nhất trong cuộc thi lướt sóng với độ cao từ 2-4 foot (0.5-1m) của phái nam. Tổng cộng số điểm anh có là 17.23 vượt qua Hermes, người có tổng số điểm 11,10. Đây là lần đầu tiên Igarashi tham gia trận chung kết của giải US Open of Surfing. Anh từng mơ ước từ khi còn bé mình sẽ trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới. Giờ ước mơ của anh đã đạt.

Riêng Erickson đánh bại Tatiana Weston-Webb (HAW), cư dân Hawaii, quán quân giải nữ lướt sóng năm 2016, với chỉ số điểm 6.60 để đoạt giải thưởng 2017. Niềm vui của cư dân California năm nay dâng tràn trên cát nóng mùa hè. Nỗi tự hào là người Hoa Kỳ lấp lánh trên những đợt sóng biển. Những tiếng hò, hét, hát reo “USA, USA” vang dội trong không khí tháng tám trời trong và vang xa không dứt.

Thanh Thư thực hiện