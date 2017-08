Tàu, Nga Mơ Phục Hồi Đế Quốc CS

Sự kiện và thời sự tiêu biểu: Mỹ là một trên mặt trận ngoại giao và quân sự thấy rõ với hành động Quốc Hội Mỹ biểu quyết dự luật trừng phạt Nga, TT Trump không phủ quyết, trái lại ban hành ngay dù nhiều báo chí Mỹ thông tin, nghị luận rằng Ô Trump có cảm tình và người của Ông dính líu với Nga và Nga giúp Ông khi tranh cử, có thể TT Trump trì hưỡn hay phủ quyết.Dĩ nhiên TT Putin phản ứng. Nga cắt giảm số nhân viên Mỹ tại Nga từ 1200 người xuống còn 755. Ngày 10/08/2017, TT Trump đáp trả kiểu mỉa mai móc lò, nói cám ơn TT Putin giúp Mỹ tiết kiệm «rất nhiều tiền».Còn tình hữu nghị của TT Putin, một trung tá mật vụ KGB của CS Liên xô càng ngày càng khắng khít với Chủ Tịch Tập cận Bình hoàng tử đỏ đời thứ năm của TC. Ngay vừa khi lên cầm quyền cuối năm 2012, Tập Cận Bình đã chọn Nga làm điểm công du đầu tiên. Trong vòng 5 năm, đôi bên đã gặp nhau đến 22 lần.TT Nga Vladimir Putin đã dành cho đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình một huân chương danh dự: Thánh Saint Andre có từ thời Pie Đại Đế. Đáp lại, TC đã ưu ái bảo vệ đồng nhiệm Nga, cấm mọi chỉ trích nhắm vào Vladimir Putin trên các trang mạng Sina Weibo, một dạng Twitter của Trung Quốc. Tập Cận Bình cũng không tiếc lời ca ngợi cho rằng: «Đây có thể là thời điểm tốt nhất trong lịch sử đối tác và hợp tác chiến lược Nga – Trung».Trong hội nghị APEC tại Bắc Kinh trong hai ngày 10-11 tháng 11 hồi năm 2014, báo Pháp Le Figaro có đi bài đề tựa: «Tập Cận Bình và Putin đoàn kết chống phương Tây». Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Putin: «Tôi có cảm giác là chúng ta luôn đối xử với nhau như bạn bè, cởi mở và chân tình. Tính cách của chúng ta lại giống nhau». “Chúng ta sẽ chăm sóc cẩn thận mối quan hệ Nga – Trung”. “Bất cứ sự biến đổi nào trên trường quốc tế, chúng ta cũng gắn nó với con đường đã chọn để mở rộng và tăng cường sự hợp tác toàn diện cùng có lợi”. Ô. Putin đáp lại, rằng sự hợp tác Nga – Trung là “rất quan trọng trong việc giữ cho thế giới trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, làm cho thế giới ổn định hơn, dễ dự đoán hơn”. “Tôi và ngài đã làm rất nhiều và tôi tin chắc chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”.Về dân chúng, Báo Le Monde cũng của Pháp nhận xét từ khi Nga căng thẳng với Tây phương về hồ sơ Ukraine, tỷ lệ người Trung Quốc ủng hộ Putin đã tăng từ 47% lên 66%. Còn ngay sau giai đoạn khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 03/2014, thì tỷ lệ này tại Trung Quốc lên đến 92%...Về kinh tế hai bên Trung Quốc và Nga hai Ông Bình và Putin đã ký bên lề hội nghị APEC những thỏa thuận hợp tác năng lượng, trong đó có một tuyến đường cung ứng lớn thứ hai cung ứng khí đốt thiên nhiên của Nga sang Trung Quốc cùng với một tuyến đường ở miền tây. Hồi tháng 5, hai nước đã ký kết một thỏa thuận trị giá 400 tỷ mỹ kim cho một tuyến đường cung ứng ở miền đông.Nga và Trung Quốc còn có tham vọng mở tuyến đường sắt cao tốc dài cả 7000 km nối liền Bắc Kinh với Moscow. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn nhắm đến việc mở một «con đường tơ lụa băng giá», nghĩa là khai thác hải trình băng qua Bắc Cực, mà phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Với lộ trình này, con đường vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc đến châu Âu sẽ rút ngắn đến gần 3000 km.Trong cơn khủng hoảng hoả tiễn và nguyên tử do CS Bắc Triều Tiên gây ra, TC với Nga là một. Tại Hội đồng Bảo An LHQ, TC bỏ phiếu trừng phạt CS Bắc Hàn, Nga làm theo TC. TC và Nga đồng thanh tương ứng chống Mỹ đặt dàn hoả tiễn THAAD ở Nam Hàn, cùng khuyến cáo Mỹ đàm phán với CS Bắc Hàn và ngưng tập trận với Nhựt và Nam Hàn.Đi vào phân tích: Tập Cận Bình và Putin mơ phục hồi Đế Quốc CS. Theo thông tấn xã AFP của Pháp, hai Ông Bình và Putin đang có một sự tương đồng chiến lược rất lớn, trong đó đáng ngại nhất là ý hướng bành trướng, bất chấp chủ quyền của các láng giềng. Điểm chung giữa hai người đang lãnh đạo Trung Quốc và Liên Bang Nga rất nhiều, từ xu hướng cai trị độc đoán, coi nhẹ nhân quyền, cho đến tâm lý chống Tây phương nói chung và Mỹ nói riêng. Đáng ngại hơn cả hai nhân vật này không che giấu ý hướng bành trướng thế lực của nước mình, bất kể chủ quyền của các nước khác. Trong thời gian gần đây đã tăng tốc hẳn lên, sau khi hố ngăn cách Nga với các nước phương Tây đôi khi sâu rộng. Khi Putin thôn tính bán đảo Crimea và lấn chiếm các thành phố miền đông của Ukraine thì Hoa Kỳ và các nước Liên Hiệp Châu Âu phẫn nộ, và ban hành các biện pháp trừng phạt Putin. Trái lại TC hoàn toàn không phản ứng, thậm chí còn lẳng lặng giúp Moscow giảm nhẹ tác động của cấm vận đến từ Liên Hiệp Châu Âu hay Hoa Kỳ. TC đã giúp cho Nga qua việc mua của Nga 400 tỷ Đô la khí đốt.Nếu Putin chiếm Crimea, xâm lấn Ukraine thì TC đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ biển đảo ở vùng Biển Đông của VN, Phi, Đài Loan, Mã Lai, Brunei và tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển của Nhựt và cũng không ngần ngại tranh chấp với Ấn Độ chủ quyền trên một số vùng lãnh thổ dọc theo biên giới hai nước. Thái độ và hành động bạo ngược bành trướng của Trung Quốc hiện CS và Nga hậu CS đã đặc biệt rõ nét từ ngày cả hai ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin lên cầm quyền. Nếu Nga hậu CS và TC hiện CS liên kết lại nhanh và nhiều như thế, coi như Đế Quốc CS đã manh nha hồi sinh.Không phải vô cớ, mà người dân các nước lân cận Nga từng bị Liên xô do Nga “chủ đạo” đày đoạ trong gông cùm CS, lo sợ Nga tái lập liên bang sô viết, nhuộm đỏ lại nước mình. Họ báo động trên báo chí quốc tế phổ biên khắp thế giới để đánh động lương tâm Nhân Loại và cộng đồng Thế Giới Tự do.Còn TC có lẽ tin rằng đã “đông bình” rồi, không có nước Á châu Thái bình dương nào, kể cả Nhựt và Mỹ tỏ ra dám xung đột võ trang với TC, nên cùng Nga “tây định” để cùng bày mưu độc phục hồi đế quốc CS, trong hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.Sau cùng, sau ba thập niên, người ta thấy rõ những chánh trị gia, những nhà làm chánh sách của Tây Phương, nhứt là Mỹ đã lầm khi tin rằng giúp cho Nga hậu CS và TC hiện CS phát triển kinh tế, điều đó sẽ đưa hai chế độ hậu và hiện CS này phát triển tự do dân chủ. Hy vọng đó đã thành thất vọng. Nga và TC trước sau như một mở rộng kinh tế nhưng quyết khoá chặt chánh trị sau ba thập thập niên “làm kinh tế” với Tây Phuơng. TC và Nga đang liên kết hồi phục đế quốc CS, chống Tây Phương và Mỹ tại Hội Đồng Bảo An Liên hiệp Quốc và hầu hết tại các điểm nóng trên thế giới như Syria, Iran../.(VA)