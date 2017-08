BOT, Ngà Voi, Tàu Cũ, Xe Cũ, Trường Tư, Cướp Xe...

Câu chuyện trạm BOT Cai Lậy siết cổ các tài xế để moi tiền vẫn chưa êm... Nước nghèo như Cam Bốt vẫn xóa hết mọi trạm thu tiền... Thời thuộc địa Pháp, dân Việt vẫn không bị nạn chận đường mãi lộ... Chỉ có thiên đường xã hội chủ nghĩa mới dựng trạm để siết tiền.Bản tin VietnamNet kể: Tài xế phản ứng trước tin giảm vé qua trạm BOT Cai Lậy...Giới tài xế cho rằng, việc giảm vé qua trạm thu phí BOT Cai Lậy là không hợp lý. Để giải quyết những bức xúc hiện nay, trạm thu phí cần được di dời vào đúng vị trí là tuyến đường tránh.Ngay sau khi Bộ GTVT, chủ đầu tư và Sở, ngành tỉnh Tiền Giang họp và thống nhất giảm giá vé thu phí qua trạm BOT Cai Lậy, nhiều tài xế không đồng tình với mức giảm này và cho rằng, muốn giải quyết hết những bức xúc hiện nay phải dời trạm thu phí này vào đường tránh Cai Lậy.Báo Pháp Luât kê chuyên hải quan: Ngày 17-8, Tổng cục Hải quan có thông tin chính thức về vụ một cán bộ hải quan của Cục hải quan Hà Nội bị bắt vì đánh tráo ngà voi.Theo đó, danh tính người bị bắt là ông Phạm Minh Hoàng, công chức thuộc Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm Cục Hải quan Hà Nội.Ông Hoàng được giao nhiệm vụ làm thủ kho hàng tạm giữ đã thực hiện hành vi tự ý phá niêm phong lô hàng tạm giữ và tráo đổi, bán tang vật là ngà voi và sản phẩm từ ngà voi đang lưu trữ quản tại kho hàng tạm giữ.Bản tin TTXVN kể về cán bộ ngân hàng trộm tiền khách hàng: Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thị Tân Dân (sinh năm 1977, tại khu 13, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ), nguyên Trưởng phòng giao dịch Thanh Ba thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đền Hùng về hành vi tham ô tài sản....Với tổng số 6 sổ tiết kiệm trên, Mai Thị Tân Dân đã chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng.Bản tin VnExpress kể về: Vinalines “đại hạ giá” tàu cũ... Giá khởi điểm tàu Vinalines Trader từ 97 tỷ giảm xuống còn 64,3 tỷ đồng sau khi không tìm được người mua trong phiên đấu giá đầu tiên....Vinalines Trader được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam mua vào cuối tháng 9/2010 với giá hơn 541 tỷ đồng, hiện giao cho Công ty Vận tải biển Vinalines quản lý và khai thác. Giá trị còn lại tại thời điểm kết thúc quý II năm nay xấp xỉ 106 tỷ đồng.Bản tin BizLive kể: Xe cũ nát lọt “lỗ kim” đăng kiểm: Giáng chức, đình chỉ nhiều cán bộ....Cục Đăng kiểm đã đình chỉ chức danh đăng kiểm viên 1 tháng đối với các đăng kiểm viên Nguyễn Công Thành (thuộc Trung tâm đăng kiểm 3301S-3302S), Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Chương (thuộc Trung tâm Đăng kiểm 2901S) kể từ ngày 01/08/2017 do không tuân thủ đúng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan trong công tác kiểm định xe cơ giới.Cục Đăng kiểm cũng đã đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (01 dây chuyền kiểm định) trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 01/08/2017 của Trung tâm Đăng kiểm 2901S trực thuộc Công ty Cổ phần Chiếu sáng đô thị Hà Nội, do trong vòng 12 tháng đã có 3 đăng kiểm viên bị đình chỉ.Báo Tuổi Trẻ ghi lời hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.1 nói thẳng: giáo viên xin chuyển sang trường tư thục vì thu nhập, đãi ngộ.Vị này phân tích: “Lâu nay, giáo viên không hài lòng với chế độ lương, thưởng trong trường công lập nhưng vẫn sống được nhờ dạy thêm. Từ năm học 2016-2017, TP.SG kiên quyết cấm giáo viên tiểu học dạy thêm thì bức xúc ấy bùng lên dữ dội.Xã hội ngày càng đòi hỏi cao ở giáo viên. Họ phải tìm tòi để đổi mới phương pháp giảng dạy, phải đi học nâng cao trình độ. Ngoài đứng lớp thì phải thực hiện rất nhiều hoạt động ngoại khóa của nhà trường.Thế mà mỗi giáo viên nhận lương tháng có vài triệu đồng, còn thua người giúp việc nhà....Báo Thanh Niên kể về tai nạn nghiêm trọng ở Bình Định, 5 người chết: Lưỡi máy ủi 'xé' hông xe khách....Đến trưa 17.8, các phòng chức năng của Công an tỉnh Bình Định, Viện KSND tỉnh đã đến hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng H.Phù Mỹ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách BS 75B - 001.01 và xe đầu kéo BS 35C - 035.50 khiến 5 người tử vong và 6 người bị thương tại tuyến đường tránh QL1A, đoạn qua TT.Phù Mỹ....Báo SGGP có bài nhận định: Bảo hộ ngành ô tô, dân chịu thiệt....Giá thành quá cao, sức mua đang sụt giảm dẫn đến nguy cơ thua ngay trên sân nhà, do lượng xe nhập khẩu tiếp tục ồ ạt tràn vào đầu năm 2018. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lạc quan mở rộng đầu tư, vậy họ đang kỳ vọng điều gì?Theo báo cáo mới công bố của hãng nghiên cứu BMI Research (thuộc tổ chức Fitch Group), Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe hơi có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn 2017 - 2021, xếp sau Philippines. Cụ thể, sản lượng từ Philippines leo dốc 300% lên ngưỡng 359.000 xe, trong khi Việt Nam có thể nâng gấp đôi số xe sản xuất, lên 112.000 chiếc trong giai đoạn này. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ gấp rưỡi Indonesia và gấp đôi Thái Lan. Vì vậy có nhiều hãng ô tô triển khai hoặc lên kế hoạch đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, hãng sản xuất xe hơi Pháp PSA đang sở hữu hai thương hiệu Citroen và Peugeot; hãng sản xuất xe hơi Hàn Quốc Hyundai Motor đang tìm nhiều cách để thúc đẩy sản xuất tại Việt Nam nhằm xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á...Báo Dân Trí kê: Tài xế taxi bị xịt hơi cay cướp xe trong đêm.Sau khi chở hai vị khách lạ từ phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) về đến xã Quang Tiến - Tân Yên – Bắc Giang, tài xế taxi bị hai đối tượng xịt hơi cay, khống chế, cướp xe taxi nhãn hiệu Hyundai Getz.Hà Nội Mới kể chuyện xấu của Sài Gòn: Chiều 17-8, Công an cho biết, đơn vị vừa phá 1 đường dây môi giới bán dâm có quy mô lớn. Đường dây này có hàng chục đối tượng tham gia là người mẫu, diễn viên, với giá đi khách từ 700-2.500 USD....Đường dây này do Nguyễn Thị Tiền (sinh năm 1984) cùng em ruột là Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1986) cùng ngụ tại phường 8, quận 3 và 1 đối tượng tên là Phạm Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985, tạm trú quận 6, TP SG) tổ chức với giá bán dâm dao động từ 700-2.500 USD/lượt....tổng cộng đường dây bán dâm nghìn USD này có tới 30 người đều là diễn viên, người mẫu.Bản tin Infonet kể về đội bóng VN: Sau chiến thắng 4-1 trước Campuchia, với 8 bàn thắng được ghi sau 2 trận đấu, bóng đá Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng B bộ môn bóng đá tại Seagame 29....Kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc cách biệt 4-1, đây là bàn đạp giúp đội tuyển Việt Nam có thêm tự tin rất lớn để gặp những đối thủ mạnh tiếp theo như Indonesia hay thái lan, đây là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam cho ngôi vị vô địch ở bộ môn bóng đá nam tại Seagame 27.