Venezuela: Kinh Tế Kiệt Quệ, Chế Độ Maduro Sẽ Phá Sản; Venezuela: Sắp Tập Trận Đáp Lại Mối De Dọa Từ TT Trump

CARACAS - Quân đội Venezuela tập trận trước cuối tháng này theo lệnh của TT Maduro tiếp theo lời đe dọa can thiệp bằng quân sự từ TT Trump - đây là cơ hội để chế độ Maduro phô trương lực luợng.Bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino mô tả phát biểu của nguyên thủ Hoa Kỳ là “điên rồ” và là rơi mặt nạ trong âm mưu đánh phá nhà nước xã hội chủ nghĩa tại Venezuela.Hôm Thứ Hai, lãnh tụ Maduro loan báo trong 1 cuộc tập họp cảm tình viên tại thủ đô: đã chuẩn bị chương trình tập trận phối hợp quân-dân ngày 26 và 27-8. Nhân dịp này, đám đông hô khẩu hiệu “Yankee go home” và “Trump out”.PTT Mike Pence đang công du 4 nước Nam Mỹ trong tuần này để tìm kiếm hành động chung về Venezuela – ông nói “Hy vọng có thể đạt tới giải pháp hoà bình”. Ông xác nhận: Washington không muốn Caracas là 1 nhà nước thất bại. Ông Pence đã nhận đuợc khuyến cáo từ TT Colombia “Chớ bao giờ xem xét khả năng can thiệp quân sự”. Ngay cả liên minh đối lập Venezuela cũng phản đối can thiệp quân sự – hôm chủ nhật, liên minh xác quyết: bác bỏ sự xử dụng vũ lực hay đe dọa dùng sức mạnh quân sự từ bất cứ nước nào.Trong khi đó, giới phân tích tiên đoán tình hình thực tế tại Venezuela sẽ tiếp tục suy sụp, đưa chế độ Maduro tới tình trạng phá sản – không trả nợ 100 tỉ MK sẽ cô lập Venezuela với thị trường vốn. Khi ấy, các trái chủ xiết nợ, tịch thu trương mục ngân hàng, nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu thuộc quyền sở hữu của công ty quốc doanh PDVSA.Khủng hoảng nhân đạo trở nên tệ hại hơn trong lúc nhu yếu phẩm nhập cảng đã sẵn thiếu hụt và khô cạn. Sản xuất và doanh thu dầu tiếp tục sút giảm và dự trữ ngoại tệ tại kho bạc nhà nước chỉ còn lại khoảng 10 tỉ MK, đa số là vàng bỏ trong két sắt như là bảo đảm tín dụng.Theo 1 thành viên của Institute for International and Security Affairs (IISA-Berlin) 30% sản luợng dầu thô của Venezuela bán cho Hoa Kỳ, và 50% trong số này đuợc Citgo (là vệ tinh của PDVSA) lọc tại Hoa Kỳ và tái nhập Venezuela. Công ty quốc doanh Rosneft của Nga có 49.9% cổ phần Citgo, sẽ chiếm hãng này khi Caracas phá sản.Lối thoát sau cùng của chế độ Maduro là thương luợng nợ với ngoại quốc – nhưng, cộng đồng quốc tế phản đối cuộc bầu cử QH lập hiến tay sai, là trở ngại.Mặt khác, Nga và Trung Cộng có thể đề nghị tín dụng với các chuyến giao hàng dầu tương lai, nghĩa là Caracas không thu đuợc tiền mặt để chi dụng. Dù thế nào, số phận của chế độ Maduro là tùy thuộc hậu thuẫn từ Moscow và Beijing – Rosneft là cầu nối bán dầu Venezuela tại thị trường quốc tế.