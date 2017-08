TT Trump KHông Có Chiến Lược Bắc Hàn; Nhật, Nam Hàn: Sẽ Đánh Trả Tức Thì Và Nghiêm Khắc Nếu Bắc Hàn Tấn Công

SEOUL - Đáp lại lời đe dọa công khai từ TT Trump, quân đội Bắc Hàn mô tả luận điệu của ông là “vô nghĩa”, đánh dấu 1 sự gia tăng căng thẳng.Thông tấn chính thức KCNA dẫn 1 tuyên bố từ thẩm quyền quân sự Bắc Hàn khẳng định: đối thoại có ý nghĩa với 1 kẻ không biết lý lẽ là bất khả, chỉ có sức mạnh tuyệt đối có thể là hiệu quả với người này. Các viên chức quân sự Bắc Hàn cũng cho hay: kế hoạch tấn công Guam sẽ là sẵn sàng vào giữa tháng, sau đó sẽ đệ trình lãnh tụ kim Jong-un.Tại Bạch Ôc hôm Thứ Năm, Sebastian Gorka là 1 phụ tá TT tuyên bố: tổng tư lệnh quân lực sẽ dùng bất kỳ phương tiện thích hợp nào để bảo vệ đất nước và dân chúng Hoa Kỳ.Từ sáng Thứ Năm, các đồng minh Nam Hàn và Nhật đã có phản ứng – quân đội Nam Hàn khẳng định: nếu xúc tiến ý định tấn công Guam bằng phi đạn, Pyongyang sẽ dối diện đáp ứng nghiêm khắc và mãnh liệt từ Washington và Seoul. Phát ngôn viên Bộ tổng tham mưu nói rõ: Nam Hàn và đồng minh sẵn sàng trừng trị tức khắc và nghiêm khắc mọi khiêu khích.Tokyo nhấn mạnh: không chấp nhận các khiêu khích như thế của Pyongyang. Bộ quốc phòng Nhật cho biết Nhật có khả năng nghênh diệt phi đạn địch.Hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Tillerson tuyên bố với phóng viên trên phi cơ: chưa có mối đe dọa tức thời với đảo Guam, dân đảo có thể yên giấc.Nhưng, không lâu sau phát biểu của ngoại trưởng, TT Trump cổ vũ kho vũ khí nguyên tử hiện đại của Hoa Kỳ là mạnh chưa từng thấy – ông nhấn mạnh: sẽ không bao giờ Hoa Kỳ không là quốc gia mạnh nhất thế giới.Ngoài ra, bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis khuyến cáo Pyongyang chớ toan tính những hành động đưa tới chấm dứt chế độ và gây tàn phá với dân chúng.5, 6 thế lực ngoại quốc hô hào các bên tự chế. Bộ ngoại giao Trung Cộng kêu gọi thận trọng, ngưng khiêu khích, cố gắng điều chỉnh định hướng đối thoại và thương luợng càng sớm càng tốt. Beijing sẽ gây áp lực với lân bang phiá đông, nhưng có chủ ý riêng. Trung Cộng muốn tránh leo thang và thay đổi chế độ tại Pyongyang không là điều bí mật – nếu chế độ Kim sụp đổ, 1 làn sóng di dân sẽ tràn sang. Mất Bắc Hàn cũng có nghĩa là mất “trái độn”, và Nam Hàn là đầu cầu. Trung Cộng muốn Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng tập trận chung và Bắc Hàn hạn chế hoạt động nuyên tử – các đề nghị này đã bị cả Washington và Pongyang bác bỏ.Hơn nữa, cac trừng phạt không chứng tỏ hiệu quả, dù có thể làm giảm tốc độ phát triển kỹ thuật của Bắc Hàn.Báo Anh-ngữ Global Times quay sang đổ tội Washington – mục xã luận của tờ Times nhắc nhở: Washington quy trách Beijing về căng thẳng tại bán đảo Hàn từ nhiều năm, muốn Beijing trừng phạt Pyongyang và đứng ngoài hưởng lợi. Cơ quan ngôn luận của Beijing chỉ rõ: đùn đẩy trách nhiệm như thế là che giấu sự bất lực. Tại trường đảng của đảng CS ở Beijing, giáo sư Zhang Liangui nhận xét: nhóm lãnh đạo Pyongyang tin răng họ đã có khả năng trực tiếp đe dọa an ninh Hoa Kỳ sau các vụ thử nghiệm phi đạn và đầu nổ nguyên tử trong thời gian gần đây. Theo ông, Pyongyang tự tin quá mức và vô lý, là não trạng cực kỳ nguy hiểm – ông nói “Pyongyang đã vuợt qua đường ranh đỏ của Washington”.Vẫn theo lời giáo sư Zhang, an ninh là ưu tiên hàng đầu với giới lãnh đạo Beijing trong lúc thực tế là ảnh hưởng của Beijing với Pyongyang có giới hạn. Ông Zhang tỏ ra thận trọng về vai trò của Trung Cộng trong tình thế khủng hoảng hiện nay – ông không thể trả lời khi nhà báo hỏi: liệu Beijing sẽ mật đàm với các đại diện của Pyongyang. Ông nói: đó là công việc của những viên chức quyết định chính sách.Trong khi đó, giới phân tích ngờ rằng luận điệu của TT Trump có thể là ngụy trang tình trạng không có đối sách – giáo sư Joshua Pollack, chuyên gia về Bắc Hàn, nhận xét: không thể nhờ Beijing giải quyết và không thấy có “plan B”, là kế sách thay thế, nghĩa là chính quyền Trunp không có chiến luợc về Bắc Hàn.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng có tớn 62% dân Mỹ cảm thấy Bắc Hàn là nguy cơ nghiêm trọng. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Kết quả thăm dò dân ý của CNN thực hiện giữa ngày 3 và ngày 6-8 xác nhận: 62% cử tri cảm thấy nguy cơ Bắc Hàn là cực kỳ nghiêm trọng, tăng 14% so với 5 tháng trước, cao nhất từ 2000 – 23% đánh giá mối đe dọa từ Bắc Hàn là nghiêm trọng vừa phải.Tỉ lệ tương ứng của Tháng 6-2009 là 52%, không lâu sau vụ nổ nguyên tử thứ nhì tại Bắc Hàn.Trong khi đó quan ngại về mối đe dọa của khủng bố “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” giảm nhẹ từ 70% xuống 64%.Ngoài ra, chỉ 33% công dân Hoa Kỳ nhận thấy Iran là nguy cơ nghiêm trọng, giảm từ 50% trong năm 2002 và 49% trong năm 2015. 38% vẫn coi mối đe dọa từ Tehran là “nghiêm trọng vừa phải”.Mối đe dọa từ Trung Cộng gây quan ngại với 46% công dân Hoa Kỳ năm 1999, hiện còn ở mức 20% trong thăm dò gần đây nhất.