Cháy Nhà Thờ, Trật Bán Xe Lửa, Xe Bồn Cháy, Lở Đất...

Nhà thờ cổ tại tỉnh Nam Định đột nhiên cháy rụi nửa đêm, không cứu hỏa kịp….Bản tin GP Bùi Chu kể: Nhà thờ xứ Trung Lao bị cháy rụi hoàn toàn, ngôi Thánh đường hơn 100 tuổiVào lúc khoảng 23 giờ đêm hôm 05/08/2017, ngọn lửa bắt đầu bùng phát và nhanh chóng lan ra toàn bộ các gian của nhà thờ. Mặc dù anh chị em giáo dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cố gắng khống chế ngọn lửa để giữ lấy ngôi thánh đường, nhưng do toàn bộ công trình nhà thờ được làm bằng gỗ nên hầu như toàn bộ công trình đã bị cháy rụi.Một tin thật sự đau buồn cho giáo dân giáo xứ Trung Lao, giáo phận Bùi Chu và của cả giáo hội Công giáo Việt Nam, bởi đây là ngôi nhà thờ lớn được xây dựng từ năm 1888 rất cổ kính, có kiến trúc độc đáo, sơn son thiếp vàng rất đẹp.Bản tin VietnamNet ghi nhận: Trường ĐH Fulbright sẽ dạy chủ nghĩa Marx-Lenin.Hiệu trưởng Trường ĐH Fulbright Việt Nam, bà Đàm Bích Thuỷ, cho biết sẽ dạy các môn Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh khác biệt so với các trường đang dạy hiện nay.Tại hội thảo về Giáo dục Khai phóng tổ chức ngày 4/8 tại TP.HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Fulbright Việt Nam, bà Đàm Bích Thủy cho biết là một trường đại học Việt Nam, trường sẽ dạy những môn này nhưng cách dạy sẽ khác biệt so với cách các trường đang dạy hiện nay.Báo Khám Phá ghi theo tin Báo Giao Thông cho biết rằng hôm 6/8/2017, tại ga Yên Viên (Hà Nội) đã xảy ra vụ trật bánh tàu khách.Thông tin từ TCT Đường sắt VN cho biết, vào lúc 4h25, tàu SP2 do đầu máy 636 kéo 17 xe, đang chạy chậm vào ga Yên Viên với tốc độ 15km/h, khi qua ghi N110+112 thì toa xe 31424 (nằm phía cuối đoàn tàu) bị trật bánh 4 trục và bị nghiêng 450 bên trái hướng tàu chạy (ảnh). Còn 2 toa xe 11712 -11764 giáp toa xe 31424 bị nghiêng nhẹ do lệch đầu đấm.Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn TCT Đường sắt VN cho biết, sự cố không làm hành khách bị ảnh hưởng về sức khỏe hay thiệt hại tài sản, giao thông đường sắt không bị ách tắc, tuy nhiên sự cố làm hư hỏng nhẹ 2 giá chuyển hướng toa xe khách và hỏng nhẹ đường tàu; làm chậm tàu SP2 58 phút.Bản tin VTC News ghi nhận rằng dù đã được đi làm trở lại sau hơn 1 năm bị đuổi việc oan, nhưng nữ cán bộ huyện đoàn ở Nghệ An luôn sống trong cảnh ấm ức vì bị điều chuyển công tác, mất hết danh dự và bị coi thường.Đó là câu chuyện của chị Trần Thái Hằng (SN 1985, trú tại khối 6, huyện Đô Lương, Nghệ An), nguyên Uỷ viên thường vụ Huyện đoàn Đô Lương.Chị Hằng vốn là một cán bộ đoàn xuất sắc nhưng bị đuổi việc oan ức với những lý do không chính đáng. Sau hơn 1 năm đi tìm công lý, chị Hằng được trở lại làm việc, nhưng chị được sắp xếp làm ở một vị trí khác, khiến chị luôn cảm thấy tủi hổ vì bị coi thường và mất hết danh dự.Bản tin TTXVN cho biết: Xe bồn chở dầu bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A…Sáng 6/8, xe bồn chở dầu mang biển kiểm soát 36C - 161.49 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội tại địa phận xã Hoằng Trinh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Sự cố trên đã khiến tuyến Quốc lộ 1A bị tắc nghẽn nhiều km.Báo Giáo Dục VN ghi nhận: Tình trạng “đói sách” và lười đọc sách của trẻ em nông thôn, miền núi.Thực tế, ở thư viện các trường học nông thôn, miền núi chỉ có sách giáo khoa, thậm chí sách giáo khoa cũng chưa đủ cho học sinh mượn học.Văn hoá đọc ở trẻ em nói riêng sẽ không thể phát triển rộng lớn nếu hệ thống phát hành sách chỉ tập trung ở thành phố và trẻ em nông thôn, miền núi vẫn còn “đói sách”.Đó là chia sẻ của ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam tại Hội thảo “Sách cho trẻ em nông thôn miền núi” do Dự án Tủ sách Lam Sơn phối hợp cùng Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hội khuyến học và Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào ngày 29/7/2017 vừa qua.Bản tin 24H kể về: Trần tình của Giám đốc Sở tát lái xe vì đi nhầm đường…Ông Dũng đã công khai xin lỗi lái xe, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình đang kiểm tra sự việc.Sự việc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Ninh Bình “chửi bới, tát lái xe” vì đi nhầm đường đang gây xôn xao dư luận.Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 7/8, trao đổi với PV, ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở KH & CN tỉnh Ninh Bình xác nhận có xảy ra xô xát với lái xe Vũ Hàm Linh vào ngày 13/7.Báo Công Lý kể: Một phóng viên bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.Lực lượng Công an đã bắt quả tang 1 phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản.Trả lời trên báo Tuổi trẻ sáng 7/ 8, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.Theo đó, trong số hai người bị khởi tố có ông Nguyễn Thế Thắng (41 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây nguyên (VOV Tây nguyên) và ông Hoàng Văn Thanh (35 tuổi, tạm trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).Bản tin VOV kể rằng vào sáng ngày 7/8), Hãng taxi Hải Vân đã họp hội đồng kỷ luật sa thải tài xế Nguyễn Trường Giang và phạt 2 triệu đồng theo quy định.Liên quan đến vụ tài xế của Hãng taxi Hải Vân, thành phố Đà Nẵng thu 700.000 đồng của một nữ du khách Hàn Quốc trong khi cước phí lộ trình 6 km chỉ gần 60.000 đồng, sáng nay (7/8), Hãng taxi Hải Vân đã họp hội đồng kỷ luật sa thải tài xế Nguyễn Trường Giang và phạt 2 triệu đồng theo quy định.Báo Người Lao Động kể: Mỗi ngày đã có đến 3 tỷ đồng tiền xăng bị lãng phí cho những chiếc taxi không chở khách nhưng vẫn phải lăn bánh kiếm khách.Theo thống kê từ Sở GTVT TP SG, lộ trình phát triển vận tải taxi tại TPSG đến năm 2020 theo kế hoạch là 12.700 đầu xe, nhưng đến nay, với 36 đơn vị hoạt động taxi đã có tới gần 12.700 đầu xe và được dự báo sẽ tiếp tục tăng vượt mức quy hoạch đề ra.Báo Lao Động kể: Sáng 7.8, ông Đinh Văn Phồn – Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - cho biết: Khoảng 13h ngày 6.8, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại xóm Ròn Rù, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, khiến một người tử vong.Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Sùn Chiêu, sinh năm 1965, trú tại xóm Ròn Rù, xã Tam Kim huyện Nguyên Bình.