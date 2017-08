Mở Cửa Xe, Cấm Xe, Trúng Số, Thịt Heo...

Nhà nước CSVN đang đưa ra các dấu hiệu để, dự kiến sẽ lột chức một Thứ Trưởng về tội tham nhũng, lạm quyền. Có thực là, chỉ riêng có một quan chức như thế chăng? Bao nhiêu con cá lớn đã hạ cánh an toàn rồi?Bản tin VTC kể về tuyên bố của “Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là 'có cơ sở'...”VTC News viết: “Kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xem xét miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa là có cơ sở và đúng người, đúng tội.”Trong khi đó, báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến cô gái trẻ chết thảm.Khi Ng. điều khiển xe máy chạy qua thì tài xế ô tô bất ngờ mở cửa. Vụ việc khiến cô gái trẻ ngã xuống đường và bị xe buýt cán tử vong.Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 31/7, tại khu vực chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.Theo báo Tri thức trức tuyến, nạn nhân là chị Huỳnh Bảo Ng. (26 tuổi, ngụ Bình Dương). Vào thời điểm trên, Ng. điều khiển xe máy chạy trên đường Phan Đình Phùng hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đến cổng chợ Lái Thiêu thì người trong chiếc xe ô tô 4 chỗ đậu bên đường bất ngờ mở cửa khiến Ng. không kịp xử lý nên ngã xuống đường.Báo Dân Trí đưa tin, cùng thời điểm, xe buýt do tài xế Lê Phước Tr. (49 tuổi) điều khiển chạy tới không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông trên xe ô tô 4 chỗ đã rời khỏi hiện trường.Có thể đoán rằng: sát thủ lái xe ô tô 4 chỗ là quan chức bự?Trong khi đó, báo Khoa Học & Phát Triển viết: 65% số doanh nghiệp tư nhân mong muốn có chính phủ hành động.Tại “Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam” sáng 31/7, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp, 65% trong hơn 1.000 đại biểu là doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đã lựa chọn chính phủ hành động. Con số lần lượt là 24% và 11% với chính phủ liêm chính và chính phủ kiến tạo.Báo Pháp Luật Net kể: Mua xổ số Vietlott, nữ sinh viên thành tỷ phú sau 1 đêm.Chị Trúc cho biết, hiện chị là sinh viên một trường đại học tại Tp.SG. Số tiền trúng thưởng sẽ được chị sử dụng hỗ trợ cho việc học tốt hơn bên cạnh hỗ trợ gia đình.May mắn tuyệt vời...Báo Tiền Phong loan tin “Hà Nội triển khai Đề án quản lý xe cá nhân: Thu hồi, cấm hoạt động xe ba, bốn bánh tự chế”...Trong kế hoạch triển khai Đề án Quản lý xe cá nhân từ nay đến năm 2020, Sở GTVT Hà Nội vừa trình UBND thành phố lộ trình dừng hoạt động xe ba, bốn bánh tự chế, giả danh thương binh. Để xử lý triệt để các loại xe này hoạt động trên đường, khác với các lần xử lý trước đây, lần này Hà Nội sẽ thu hồi toàn bộ xe vi phạm từ 30/6/2018.Báo Giáo Dục & Thời Đại ghi lời Tể Tướng nhà sản: Kinh tế tư nhân là đầu kéo quan trọng để phát triển kinh tế của đất nước...Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kinh tế tư nhân là đầu kéo quan trọng để phát triển kinh tế của đất nước. Những cỗ máy tăng trưởng ở mọi tỉnh, thành phố, với tiềm năng, thế mạnh riêng có, chủ yếu từ kinh tế tư nhân.Sáng 31/7, tại Hà Nội, Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành đã tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 - năm 2017 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.Còn quân đội làm doanh nghiệp thì sao? Còn kinh tài đảng CSVN thì sao?Báo Thanh Niên kê3 chuyện về “Bí ẩn vụ mất tích hơn 200 container đăng trên Báo Thanh Niên ngày 31.7...”Bây giờ thì, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.Theo nguồn tin, C46 đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can, điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.Hôm 31.7, Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Cục Hải quan TP.SG tiến hành kiểm tra một trong những container còn sót lại nghi nằm trong số hơn 200 container đã bị “mất tích” tại cảng Cát Lái (Q.2) để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong container này (loại 40 feet) chứa máy giặt, máy điều hòa, thùng loa nghe nhạc... đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Cơ quan chức năng cũng xác định container trên được nhập về từ Nhật (trong khoảng thời gian từ tháng 5.2015 - đầu năm 2016), quá cảnh tại cảng Cát Lái để xuất đi Campuchia.Báo Đời Sống Việt?Nam kể chuyện bí ẩn làng thịt: Thịt lợn được "phù phép" thành thịt bò trong nháy mắt nhờ hóa chất siêu rẻ.Trên thị trường hiện nay có bán loại bột "phù phép" thịt lợn thành thịt bò chỉ trong nháy mắt....Báo Hà Nô Mới kể: Nhiều chuyến bay không thể cất hạ cánh do mưa to, gió giật ở Nội Bài.Do mưa lớn và gió giật mạnh vào tối 31-7 ở Hà Nội, hàng loạt chuyến bay không đủ điều kiện cất, hạ cánh và nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng tại sân bay Nội Bài.Thông tin từ hãng hàng không Vietjet, 5 chuyến bay của hãng đã không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và phải chuyển hướng đến sân bay khác chờ thời tiết tốt bay về Hà Nội.Cụ thể, chuyến bay VJ496 từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội phải hạ cánh xuống sân bay Vinh; chuyến bay VJ142 thành phố SG đi Hà Nội, chuyến VJ542 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc đi Hà Nội, chuyến bay VJ782 từ Nha Trang đi Hà Nội đã phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng chờ thời tiết tốt bay về Hà Nội.