Cho TC Ăn Bom Nguyên Tử?

Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, hôm 27/7/2017 tại Úc, trả lời một học giả tham dự hội thảo hỏi ông liệu Ông sẽ tấn công Trung Quốc bằng vũ khí nguyên tử vào tuần tới hay không, nếu ông Trump ra lệnh. Đô đốc Swift đáp lại: "Câu trả lời là: có."Cả chục năm sau khi TC trổi dậy, cả năm năm sau khi Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương, các giới chức thẩm quyền dân sự và quân sự hai bên Mỹ và TC đối thủ đáng gờm nhưng chưa khi nào có những lời lẽ nực mùi chiến tranh nguyên tử như vậy.Bối cảnh của câu trả lời này làm cho các nhà quan sát càng lo ngại hơn về chiến tranh nguyên tử. TC coi Mỹ là "mối đe dọa với an ninh quốc gia" sau khi hai chiến đấu cơ nước này suýt va chạm với một máy bay trinh sát của Mỹ. Còn Mỹ thì Giám đốc CIA Mike Pompeo sau đó nói TC gây ra mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ lớn hơn các nước thù địch khác, kể cả Nga và Iran. Còn CS Bắc Hàn, đồng chí, đồng minh của TC mới thử hoả tiễn liên lục địa ngay ngày Quốc Khánh của Mỹ, các chuyên viên Mỹ cho là có thế phóng tới tiểu bang Alaska. Và sau đó phóng nữa, chuyên viên ước tính có thể New York, Los Angeles, Chicago tức toàn lãnh thổ Mỹ. Chưa đủ, CS Bắc Hàn còn kêu gọi Mỹ quỳ gối xin lỗi Kim Jong-un.Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống Mỹ kiêm Tư lịnh tối cao Quân lực Mỹ là nhân vật có quyền sử dụng chiếc valy chứa các khoá vũ khí nguyên tử để ban hành lịnh phát động tấn công nguyên tử vào bất cứ kẻ thù nào trên thế giới. Bruce G. Blair, cựu Sĩ quan phụ trách hầm phóng tên lửa đạn đạo Minuteman của Mỹ, cho rằng sau khi ông Trump ra lệnh, quân đội Mỹ sẽ thực hiện đòn tấn công này chỉ trong 5 phút, nhắm vào các hầm ngầm chứa hoả tiễn đạn đạo xuyên lục địa của đối phương. Các tàu lặn mang hoả tiễn có đầu đạn nguyên tử của Mỹ sẽ nhận được mệnh lệnh chậm hơn một chút do đang hoạt động sâu trong lòng biển, nhưng họ vẫn có thể phóng hoả tiễn sau khi nhận lệnh khoảng 15 phút.Đô đốc Swift nói khả năng tấn công nguyên tử vào TC trong một cuộc hội thảo do Đại học Quốc gia Úc tổ chức tiếp theo sau một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc ngoài khơi bờ biển Úc. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lại cho tàu Hải quân Loại 815 lớp Dongdiao hoạt động do thám trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Úc một tàu đến vùng biển đông bắc Úc để thu thập thông tin theo dõi cuộc tập trận.Báo USA Today, tờ báo phát hành khắp nước Mỹ nhận thấy các tuyên bố này được đưa ra giữa lúc diễn ra căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về chương trình nguyên tử của CS Bắc Hàn.Và hồi đầu tháng Bảy, Tổng thống Trump gợi ý rằng Mỹ có thể không hợp tác với TC, một đồng minh của CS Bắc Hàn, để kềm chế tình hình căng thẳng nguyên tử đang leo thang với CS Bắc Hàn.Đô đốc Scott Swift là giới chức cao cấp quân sự Mỹ từng nhiều lần lên tiếng khẳng định Hoa Kỳ không quay lưng lại với châu Á trong những năm tới. Ông cũng là người có thẩm quyền nhứt đối với vùng chiến thuật và quân lực Mỹ ở Á châu Thái bình dương. Ông đã hơn một lần tố giác Trung Quốc "đang làm thay đổi bối cảnh hoạt động" tại khu vực, muốn làm bá chủ ở Đông Á.Cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc James A. Lyons đã về hưu, có một bài xã luận đăng trên tờ The Washington Times (Mỹ) vạch trần ‘ý đồ’ muốn làm bá chủ Á châu Thái bình dương của TQ. Ông nhắc lại TC cố ý bỉ mặt Tổng thống Mỹ Obama, coi thường Hoa kỳ để cho thiên hạ thấy sự xuống cấp của Mỹ và sư vượt trội của TQ. Kỳ họp thượng đỉnh G20 ngày 4-5 tháng 9, 2016 tại Trung Quốc, Bắc Kinh trải thảm đỏ, đưa cầu thang cuốn đến chuyên cơ để đón tiếp long trọng các lãnh đạo thế giới, ngoại trừ Tổng thống Mỹ Barack Obama.Khi ông Obama bước xuống chuyên cơ Air Force One tại sân bay thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) mà không có thảm đỏ lẫn thang cuốn, một quan chức Trung Quốc còn quát tháo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice và nhân viên Toà Bạch Ốc và đoàn báo chí Mỹ.Đô đốc James A. Lyons nhận định “Thế giới nhìn nhận động thái này rõ ràng là do Trung Quốc lên kế hoạch từ trước. Thông điệp ở đây là Trung Quốc không tin rằng họ cần phải quỵ lụy hay thậm chí tôn trọng Mỹ”, “Mặc dù Tổng thống Obama không muốn làm lớn chuyện vụ việc gây mất mặt này, nhưng ông ta nên nhớ rằng ông đang ở Trung Quốc, đại diện cho nước Mỹ và cũng là một lãnh đạo của thế giới tự do”, ông Lyons viết.Ông Lyons cho rằng trước cách đón tiếp như thế của Trung Quốc, lẽ ra Tổng thống Obama phải ra lệnh cho chuyên Air Force One cất cánh rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức. “Nếu ông Obama làm như vậy, tôi chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ phải triển khai cầu thang di động và trải thảm đỏ để đón tiếp nghiêm túc Tổng thống Mỹ”.Nhưng với TT Trump thì khác, Ông không tiếc lời chống đối TC thao túng tiền tệ, cướp việc làm của Mỹ. Ông còn điện thoại cho Tổng Thống Đài Loan, công nhiên coi thường nguyên tắc của TC bó buộc thế giới coi Đài Loan là một tỉnh. Thế mà Chủ Tịch Tập cận Bình lại hạ cố bay sang Mỹ viếng TT Trump. Ông Trump không tiếp tại Toà Bạch Ốc, biẻu tương chánh thức của chánh quyền Mỹ mà tiếp tại tư dinh của Ông ở Florida. Ông còn đá giò lái Chủ Tịch Bình sau bữa ăn, khều Ông Bình báo cho biết là hai chiến hạm Mỹ Mỹ đã phóng vào Syria mấy chục hoả tiễn Tomahauk, khiến Chủ Tịch Bình lặng người cả chục giây phải kêu thông dịch viên dịch lại cho đỡ mất mặt.Ai chớ TT Trump nếu TC chơi xỏ như chơi TT Obama, TT Trump sẽ cho Air Force One cất cánh liền và sẽ trả đũa TC khó lường vì TT Trump là người báo chí Mỹ và quốc tế cho là nhân vật không thể đoán được Ông sẽ làm gì và nói gì.Như trình bày ở trên, từ khi TC trổi dậy, muốn tranh thế hải thương với Mỹ. TC coi Biển Đông là cái ao nhà của TC, là nơi xuất phát Con Đường Tơ Lụa Trên Biển, là căn cứ cho cuộc chạy đua với Mỹ để TC trở thành cường quốc biển, cường quốc toàn cầu, thách thức Mỹ.Mỹ cần phải bảo vệ và củng cố vị thế chiến lược ở khu vực này thông qua việc tăng cường hợp tác với các đồng minh, Nhựt, Hàn quốc, Philippines và một số đối tác như Thái Lan, Mã Lai, Nam dương, Singapore.Vấn đề cần phải phân tích là liệu có xảy ra cảnh, một rừng hai cọp nói theo Trung hoa hay không. Nói cách khác, Mỹ và TC có đánh nhau không, như lần đầu vị Tư lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái Binh dương Đô Đốc Swift nói ngắn, gọn, chắc "Câu trả lời là: có" cho câu hỏi liệu một sẽ có cuộc tấn công Trung Quốc bằng vũ khí nguyên tử vào tuần tới hay không, nếu ông Trump ra lệnh.Viên tướng cho thấy một cuộc xung đột giữa hai cường quốc hàng đầu Mỹ và TC khó tránh khỏi. TC càng ngày càng cạnh tranh với Mỹ để giành quyền lãnh đạo thế giới, có thể tự động dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự - theo dự báo của các chuyên gia. Graham Allison, Giáo sư trường đại học Havard viết rằng hai đại cường sẽ «hướng đến một cuộc chiến tranh, trừ phi họ có được quyết định khó khăn và đau đớn để ngăn trở». Theo Giáo sư Allison sưu khảo, các cuộc xung đột trong lịch sử giữa Athens và Sparta, giữa Anh, Mỹ và Đức trước hai Thế chiến, cứ mỗi lần cường quốc thống trị bị tranh giành vai trò đều xảy ra chiến tranh.Không ai biết được liệu Trung Quốc có đi theo con đường này hay không, nhưng việc dồn sức để lấp đầy khoảng cách về quân sự với Hoa Kỳ đã gây ra nhiều lo ngại. Bắc Kinh muốn tăng ngân sách quốc phòng «khoảng 7%» cho năm 2017 để có thể «đẩy lùi ngoại xâm», trong khi tổng thống Donald Trump hứa hẹn «tăng cường sức mạnh» chưa từng thấy cho lực lượng Mỹ, qua việc tăng gần 10% ngân sách quốc phòng.Còn nhà nghiên cứu Benoỵt de Tréglodé của Viện IRSEM nhận xét, mục tiêu của Trung Quốc là «đưa Đông Nam Á trở lại thành vùng ảnh hưởng truyền thống của Bắc Kinh, và như vậy về lâu về dài sẽ đẩy lùi Hoa Kỳ ra khỏi khu vực». Tương quan lực lượng đang trong quá trình đảo ngược.Nhưng thực tế tình hình cho thấy chết sống gì Mỹ cũng phải bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Á châu Thái bình dương. Ở miền Bắc, Mỹ con gần 100.000 quân trú đóng ở Nhựt và Nam Hàn, hai đồng minh thân thiết của Mỹ. Nếu TC khống chế Biển Đông coi như TC đã phong toả số quân Mỹ này, và coi như Mỹ mất con đường hàng hải huyết mạch 5000 tỷ Mỹ kim hàng hoá qua đây. Tự do hàng hải là quyền lợi cốt lõi tức quyền lợi quốc gia của Mỹ, ai chống đối, Mỹ sẽ bảo vệ bằng biện pháp quân sự. Vũ khí nguyên tử hai bên Mỹ, TC đều có. Trong chiến tranh, bom đạn tránh người chớ người khó tránh bom đạn. Bom nguyên tử, hoả tiễn nguyên tử ai cản đưọc khi có chiến tranh./.(VA)