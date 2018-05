Ông VN Kiện Tesla: Bị Nổ Cháy Cả Người

FREMONT, Calif.--Một công nhân hợp đồng tại công ty Tesla Motors Inc. đưa đơn kiện công ty này ở tòa California sau khi bị phỏng toàn thân bậc hai và bậc ba trong vụ nổ tại nhà máy công ty ở thị trấn Fremont, Calif., hồi tháng 6/2017.Đơn kiện nộp lên tòa ngày 21/5/2018, Son Nguyen nói vết thương thê thảm tới mức vụ nổ bật tung anh xa 15 tới 20 feet (=4.6 mét tới 6.1 mét).Bây giờ Son Nguyen bị thương não bộ thường trực và gân xương méo mó.Nguyen kiện Tesla Motors Inc. cùng lúc kiện “Does 1 to 50” (tập thể từ 1 tới 50) công ty liên hệ với Tesla.Lý do kiện vì Tesla có môi trường lao động nguy hiểm bằng cách sử dụng thiết bị cũ và kém an toàn trong tiến trình sản xuất.Một đại diện công ty Tesla không trả lời khi bị thông tấn Bloomberg Environment phỏng vấn hôm 22/5/2018.Son Nguyen được thuê làm trong xưởng với chức vụ là học việc thợ điện của công ty Mark III Construction, một công ty bản doanh ở Sacramento, và công ty thầu này có nhiệm vụ gắn 36 trạm xe điện siêu sạc điện ở cơ xưởng Fremont.Luật sư của Son Nguyen là Annie Wu, cùng với Anthony L. Label— thuộc hãng Veen Firm PC -- không bình luận gì về tin này, vì đơn kiện đang tiến hành.