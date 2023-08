Giấc mơ không thành của Mỹ ở Women's World Cup 2023

Bình luận bóng đá -- Women's World Cup 2023





Women’s World Cup (JUL 20 - AUG 20 2023).







Chủ nhật 6 tháng 8 năm 2023 giữa mùa hè trời trong xanh ở Mỹ trở thành Chủ nhật xám trong mắt những ủng hộ viên của đội Mỹ (USWNT/ US Women National Team) khi lần đầu tiên ở Soccer World Cup đội nữ của Mỹ bị loại ở vòng 16 (vòng knocked out). Oan uổng, và buồn hơn nữa là ở lần đá phạt đền lần cuối , Lina Hurtig của Thụy Điển , người đá cuối cùng trong loạt đá phạt đền quyết định đội vào tứ kết, banh không thực sự vô lưới, thủ môn Alyssa Naeher chạm được banh, nhìn bằng mắt thường banh không vô được lưới. Ngay cả thủ môn Allyssa cũng tưởng mình đã cản phá được banh , nhưng với sự trợ giúp của VAR (video assistant referee) , trọng tài người Pháp Stéphanie Frappart quyết định đội Thụy Điển thắng.





Thủ môn Thụy Điển Zecira Musovic.





Chơi dưới chân đội Mỹ ở trận này, đội nữ Thụy Điển (một đội có lối đá "khó chịu", “kỵ jeu” với tất cả cựu chiến binh của Women's World Cup), đã vào được tứ kết nhờ may mắn nhiều hơn là tài năng, nhờ thủ môn tài ba Zecira Musovic và trọng tài Stéphanie Frappart. Đội Mỹ bước vào vòng knock out, với nhiều phê bình từ quê nhà, thi đấu dưới khả năng ở vòng loại, một số cầu thủ bị chấn thương nhẹ , và trung phong Rose Lavelle bị hai thẻ vàng từ các trận trước không được thi đấu. Nhưng họ vẫn kiểm soát banh nhiều hơn, sút vào khung thành nhiều hơn Thụy Điển. Không may các cú sút của họ đều bị thủ môn xuất sắc Zecira Musovic, của Thụy Điển cản phá, đẩy được banh.



Trả lời phỏng vấn ngay sau trận đấu, thủ môn Alyssa Naeher với khuôn mặt buồn bã đã cho là "Chúng tôi bị loại khỏi World Cup bởi một millimeter”. Đội trưởng Alex Morgan (cựu chiến binh của USWNT, được bình chọn là "hoa khôi" của các cầu thủ nữ chơi môn banh tròn) trả lời phỏng vấn trong nỗi nghẹn ngào "Chúng tôi chơi lấn sân, kiểm soát banh nhiều hơn, kết quả này như một cơn ác mộng có thật".





Kỳ cựu hơn Alex, cây làm bàn Megan Rapinoe, 38 tuổi, đá phạt đền không thành công ở những phút cuối của trận đấu đã không thể tin là mình đá hỏng phạt đền ở thời khắc quyết định . Rất tiếc Megan không thể kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình với huy chương vàng như ước mơ của cô và của hơn 300 triệu người Mỹ.





Dù chơi rất hay, Zecira Musovic vẫn đoán sai cú sút của Kelley O'Hara. Rất tiếc, dù đã tham dự 3 lần World Cup gần đây (2011, 2015, và 2019), Kelly O'Hara đá penalty trúng cột dọc. Hẳn là cú sút quan trọng chấm dứt hành trình của đội Mỹ ám ảnh Kelly suốt đời.





Ở lần đá trực tiếp vào goal lần 3, Mỹ vẫn dẫn trước Sweden 3-2. Lần 4 chuyên viên đá phạt đền của Mỹ Megan Rapinoe đá bổng, banh bay lên trời, cô đứng lặng người giữa sân cỏ thất vọng cùng cực. Sau đó, "tân binh của World Cup" Sophia Smith đá ra ngoài.





Đây không phải là lần đầu đội Mỹ bị đội Thụy Điển loại bằng đá trực tiếp penalty. Năm 2016, đội Thụy Điển cũng thắng Mỹ bằng penalty ở Olympics. Lịch sử lập lại trong trường hợp này đẫm đầy nước mắt của các cô cầu thủ Mỹ.





Nhưng đây là lần đầu tiên trong các lần World Cup, đội Mỹ bị loại ở vòng 16. Trong các World Cup trước, đội Mỹ hoặc vô địch, hoặc vào đến bán kết. Hy vọng lần vấp ngã đầy nước mắt này sẽ là một bài học cho USWNT và cho cả huấn luyện viên Vlatko Andonovski (chắc là không giữ được "job" của mình) .





Cả ba cầu thủ Megan Rapinoe, Sophia Smith and Kelley O’Hara đã mở rộng cửa mời Thụy Điển vào tứ kết khi đá hỏng phạt đến. Megan, and Sophia sẽ "treo giày" trong năm nay, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ đầy hào quang của họ, cùng đội Mỹ đưa cúp vàng về nhà trong quá khứ. Nhưng mới 22 tuổi, Sophia Smith hẳn là sẽ "sợ" đá phạt đền.





Kết thúc trận đấu, nhìn các cầu thủ Mỹ buồn hiu hắt, có cô cỏn chảy nước mắt bất động trên sân Melbourne Rectangular Stadium, đệ nhất phu nhân Jill Biden (một ủng hộ viên tích cực, không bỏ sót trận nào của đội Mỹ ở các kỳ World Cup) đã gởi message đến an ủi, vực dậy tinh thần toàn đội:





“You made this sport matter. Today, you inspired us with your grit and determination. We are proud of you. Always remember that you encourage women and girls everywhere to show up and fight for their dream.” - Jill Biden





"Các bạn đã làm môn soccer có chỗ đứng ở Mỹ. Hôm nay, các bạn đã truyền cảm hứng cho người Mỹ bằng quyết tâm và tài năng của các bạn. Người Mỹ tự hào vì các bạn. Hãy nhớ rằng các bạn đã khuyến khích các cô gái trẻ ở khắp mọi nơi có mặt và chiến đấu cho giấc mơ của mình".





Xin mượn câu này để kết thúc một bài tường thuật có nước mắt tức tưởi của đội tuyển Mỹ, và có nỗi buồn mênh mang của người viết. Buồn cho quê hương thứ hai, buồn cho quê hương chôn nhau cắt rốn. Cầu mong các em bé Việt Nam sẽ biết chiến đấu cho giấc mơ của mình.





– Nguyễn Trần Diệu Hương

AUG 6 2023