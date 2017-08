CSVN: Mua Vũ Khí Để Ăn

Chữ ăn ở đây là chữ đồng bào thường dân ở Miền Nam thường dùng có nghĩa ăn tiền đầu tiền đuôi khi mua bán. Có lẽ dễ hiểu hơn chữ lại quả hay lợi quả là chữ chỉ khi cho ai cái gì, người nhận tặng lại một mớ hay một tặng phẩm khác. Còn thời CS hối lộ tràn lan nên có nhiều chữ chỉ thói hư tật xấu này của nhà cầm quyền lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Như chữ thủ tục đầu tiên (nói lái chữ đòi tiền đâu) hay chữ bôi trơn mà cán bộ CS thích dùng tiếng Tây ba rọi, dịch từ chữ Pháp (graisser les pattes, bôi trơn chân để chạy việc cho nhanh). Tóm lại những chữ vừa kể đều có nghĩa gọn là hối lộ chứ không có gì khác.Mới đây có tin các quan chức chính phủ CSVN yêu cầu các đối tác của Mỹ trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí. Đại cán CSVN đòi thẳng vào phái đoàn Mỹ trong cuộc họp nhơn hội nghị và triển lãm phòng thủ hàng hải IMDEX được tổ chức ở Singapore tháng 5 vừa qua. Phái đoàn Mỹ chới với vì Mỹ có luật cấm hối lộ, người đưa cũng như người nhận đều bị trừng trị như một tội hình cấp liên bang. Do vậy, cũng theo nguồn tin này, cuộc họp đã “đột ngột dừng lại” sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó.Thế mới biết tại sao cả mấy năm rồi từ khi TT Obama công du VNCS vào tháng 5/2016, Ông ấy đã xả cấm vận cho CSVN mua vũ khí sát thương, mà CSVN không mua của Mỹ một thứ vũ khí nào, hay cơ phận gì thay thế nhiều chiến cụ như chiến xa M113, máy bay Skyraider, chiến hạm của VN Cộng Hoà để lại. Vì Mỹ không thể trả tiền hoa hồng, lại quả, phí bôi trơn cho viên chức CSVN, sợ bị tù đày bởi luật Mỹ. Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ được đưa ra năm 1977, coi đó là tội hình sự cấp liên bang. Nhà báo Wendell Minnick của Shephard Media giải thích trong bài viết đăng hôm 25/7, có thể đó là lý do vì sao “Việt Nam sẽ tiếp tục dựa vào nguồn vũ khí của Nga và chấm dứt bất kỳ mối hợp tác quân sự đích thực nào giữa Mỹ và Việt Nam.”Trong khi đó hối lộ xảy ra trong chế độ CS là “chuyện thường ngày ở huyện” theo bà con trong nước nói. Phòng Thương mại và Công nghiệp của VNCS phải “thật thà khai báo”, năm 2016 khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả “phí bôi trơn” cho quan chức để việc kinh doanh được thuận tiện.Còn tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố CSVN tham nhũng đứng thứ 113/176 trong nhiều năm theo sưu khảo của tổ chức này. Và năm 2016 cũng tham nhũng ở thứ hạng ấy, không hề thuyên giảm.Shephard Media, hãng tin chuyên cung cấp thông tin tình báo có độ tin cậy cao về kinh doanh và quốc phòng cũng cho biết thêm các quan chức chính phủ CSVN rửa tiền thông qua “các bà vợ” của họ.Tình hình cho thấy Đảng Nhà Nước CSVN đua nhau bỏ một số ngoại tệ kếch sù so với ngân sách eo hẹp của CSVN, để mua vũ khí. Mua rất nhiều mà không thấy xài để bảo vệ biển đảo, nhưng vẫn cứ mua, mua thêm hoài, lý do chánh là có mua mới có ăn tiền đầu tiền đuôi. Đó là châm ngôn của CS có làm mới có ăn. Có làm đường, cất chợ mới có hoa hồng, có nhà thầu bôi trơn cho cán bộ đảng viên. Trong các giao dịch, gói thầu gia công, mua bán, mua vũ khí là gói thầu lớn nhứt, thì tiền lại quả càng nhiều.Số ngoại tệ CSVN mua vũ khí hết sức lớn so với tổng sản lượng của VN. Kinh phí chi tiêu Đảng Nhà Nước VNCS dành cho quốc phòng đã tăng 128% kể từ năm 2005, và năm ngoái mức chi cho quân sự tăng 9.6% lên 4.3 tỷ mỹ kim. Sau khi TT Obama xả cấm vận cho CSVN được mua vũ khí sát thương năm 2014, các nhà thầu quân sự, nhất là của Hoa Kỳ như Lockheed Martin hay Boeing ào ạt tới Hà nội gạ bán nhiều loại vũ khí, nhưng CSVN không mua một thứ gì của Mỹ, vì luật Mỹ cấm Mỹ không thể “lại quả” 25% cho CSVN. Còn CSVN mua ào ạt của Nga, của các nước Liên Âu, Ấn độ, những nước ấy không có luật trừng phạt người đưa hối lộ lẫn người nhận hối lộ như của Mỹ.Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới - gọi tắt là TSAMTO, cho biết VN đã có hợp đồng mua 12 chiếc Su-30MK2 trị giá khoảng 600 triệu đôla đã được ký kết hồi năm 2013. CSVN cũng đã mua 6 chiếc tàu lặn của Nga giá là 2 tỷ đôla. Nga cũng đồng ý bán VN 50 hoả tiễn Klub trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Ấn độ cũng bán tàu chiến cho VN và cho vay 100 triệu lãi suất thấp để mua hoả tiễn BrahMos.Nhưng khi TC ngang ngược đưa giàn khoan HD vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, người ta cũng chỉ thấy VN đưa tàu cảnh sát ra “chiến tranh tâm lý với bạn” thôi. Ngư dân VN bị tàu TC tấn công, cướp cá, tịch thu tàu đòi tiền chuộc, không thấy một tàu nào của Đảng Nhà Nước ra cứu trợ. Vả lại CSVN còn hèn hơn nữa, phát ngôn viên ngoại giao của Đảng Nhà Nước CSVN không dám chỉ mặt đặt tên là tàu TQ, mà nói trớ như thí sinh sợ phạm trường huý gọi tàu TQ là “tàu lạ”.Vậy vấn đề còn lại, là Đảng Nhà Nước dùng tiền tỷ tỷ Mỹ kim ra mua vũ khí, là để làm gì. Có để bảo quốc, giữ gìn bờ cõi, bảo vệ an ninh cho người dân; hay mua để ăn tiền đầu tiền đuôi từ các nhà buôn vũ khí và để củng cố quân đội là cánh tay bảo vệ Đảng, khống chế người dân.Không có gì khó hiểu, xuất tiền tỷ tỷ do dân đóng thuế ra mua là ăn tiền đầu tiền đuôi, tiền đút lót, cho đại cán bỏ túi làm giàu cho cá nhân đảng viên, cán bộ nhà nước có chức có quyền, để các bà vợ đi du lịch, rửa tiền và tẩu tán tài sản ở ngoại quốc. Như tiết lộ của Shephard Media hãng tin tình báo quốc phòng của Anh vừa tiết lộ nêu ở trên.Quá lợi cho cá nhân những cán bộ đảng viên CSVN khi mua vũ khí, chẳng những CSVN đang mua mà còn mua nữa. Xong chuyện Biển Đông, có thể họ còn bày đặt chuyện hiện đại hoá quân đội và cảnh sát của họ. Trong chánh trị độc tài, cái gì có lợi cá nhân thì người cầm quyền tự tư tự lợi làm mạnh lắm.Thí dụ như Ông Bộ Trưởng Đường Sắt của TC bị toà án theo lịnh Tập cận Bình xử tử hình nhưng chiếu cố tình đồng chí cho hưởng án treo, bên Tàu Cộng coi như sẽ biến cải thành chung thân, khỏi chết. Người tham nhũng này báo Pháp Le Monde đặt cho cái biệt danh là “Ông 4%”. Biệt danh Monsieur 4% vì bất cứ hợp đồng nào qua tay ông duyệt hay phê thôi thì phải thoả mãn “thủ tục đầu tiên.”Khẩu hiệu của CS là có làm mới có ăn, nên cán bộ đảng viên CS có chức có quyền sốt sắng, siêng năng, năng nổ làm kinh tế, làm chuyện mua bán, kể cả buôn dân bán nước, bán tài nguyên, hối mại quyền thế để mau giàu, trong đó có chuyện mua vũ khí.CSVN là một chế độ hèn với giặc Tàu, ác với dân VN, tham quan ô lại như vậy không có lý do đạo lý lẫn chánh trị nào để tồn tại. Chỉ có cách lật đổ nó đi thì hoạ may mới cứu được đất nước và nhân dân./. (VA)