Đồng Minh Của TT Netayahu Bị Bắt Vì Nghi Tham Nhũng

JERUSALEM - Cảnh sát Israel bắt giữ 7 người tình nghi tham nhũng trong thương luợng mua tàu ngầm Đức từ nhà sản xuất ThyssenKrupp – thẩm quyền Đức cũng mở cuộc điều tra riêng.7 nghi can gồm công chức và thương gia bị điều tra về các tội hối lộ, trốn thuế và rửa tiền trong thuơng vụ mua tàu ngầm Dolpin và tàu tuần cao tốc từ Marine Systems của hãng ThyssenKrupp.Đài tin tức Channel 10 đưa tin trong năm qua: trung gian của Israel đã muớn luật sư David Shimron, là anh em họ và cũng là luật sư riêng của Thủ Tướng Netanyahu thương luợng giúp.Truyền thông xác nhận Thủ Tướng cũng giúp thúc đẩy cuộc mua bán này mặc dù giới quân sự và các viên chức Bộ quốc phòng phản đối vì giá quá cao.Trong 7 nghi can bị cảnh sát tống giam có mặt cựu phó giám đốc Avriel Bar Yosef của HĐ an ninh quốc gia, đại diện của ThyssenKrupp là Micky Ganor, và Ronen Shemer là luật sư của Ganor. Shimron cả quyết không làm gì sai và không hề thảo luận về cuộc mua bán với Thủ Tướng để tránh xung đột quyền lợi – Thủ Tướng Netanyahu hậu thuẫn lý lẽ của Shimron và xác nhận vụ mua bán đuợc thực hiện theo khuyến cáo của giới chuyên gia quốc phòng.Bộ tư pháp Israel bắt đầu điều tra từ Tháng 2 – nhưng các viên chức nhấn mạnh: không có lý do để nghi ngờ sự can dự của ông Netanyahu.Trong tháng qua, báo Der Spiegel tại Đức báo tin: HĐ an ninh quốc gia Đức chấp thuận thương vụ tàu ngầm Dolphin, nhưng kèm theo điều khoản phụ đính cho phép vô hiệu hoá nếu có yếu tố tham nhũng.Thủ Tướng Netanyahu đang bị điều tra về những tặng phẩm đắt giá của 1 thương gia Israel cũng là nhà sản xuất Hollywood tên là Arnon Milchan, về trao đổi với nhà xuất bản báo Yediot Aharonot đuợc tường thuật thuận lợi – ông Netanyahu quy trách sự lưu ý tiêu cực của các đối thủ chính trị.