Đẻ Ít, Cấm Xe, Đạo Luận Án, Nợ Thuế, Nước Mắm...

Có phải vì sinh suất giảm, làm nền kinh tế Việt Nam nguy hại? Hay phải chăng, vì nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã trì trệ từ gốc?

Bản tin VietnamNet ghi lời ông Bí thư TP. Sài Gòn: Tự do mà đẻ ít quá thì đất nước thiệt hại...

Bản tin ghi rằng Bí thư Thành ủy TP.SG Nguyễn Thiện Nhân lo ngại TP.SG là TP đẻ ít nhất cả nước, có thể gây thiệt hại về nguồn lao động.

Ông phát biểu tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.SG rằng tự do mà đẻ ít quá thì đất nước thiệt hại, đó là thiệt hại về nguồn lao động.

Bí thư Nhân phân tích, những năm 1960 một phụ nữ sinh 6 con, đến năm 1980 có 3 con, hiện nay 2 con. Duy trì được điều này đặc biệt có ý nghĩa, gia đình ổn định và bền vững, tạo điều kiện cho đất nước đủ lao động.

Mục tiêu giảm dần, có lúc giật mình khi nhìn các nước trên thế giới....

Ông đặt câu hỏi, tại sao Samsung sang Việt Nam để đặt nhà máy sản xuất? Vì họ thiếu lao động trầm trọng. Gần 10 năm qua, Samsung đã sử dụng hơn 10 ngàn lao động Việt Nam.

“Chúng ta là TP đẻ ít nhất cả nước, bình quân một phụ nữ đẻ 1,6 con. Nên chúng tôi muốn thiết tha đại biểu HĐND quan tâm đến chính sách dân số mà Quốc hội đặt ra”, ông Nhân đặt vấn đề.

Trong khi đó, Hà Nội sẽ bắt đầu cấm xe máy nội đô từ năm 2030.

Hội đồng nhân dân thành từng bước hạn chế xe máy trên một số khu vực kể từ năm 2030.

Ngày 4/7, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội lần thứ 15, các đại biểu thảo luận về nghị quyết “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030”.

Tuy nhiên, VOV nêu câu hỏi: Cấm xe máy vào nội đô người dân di chuyển bằng gì?

ĐB Phạm Đình Đoàn: Vấn đề quan trọng là khi chuyển sang các phương tiện công cộng thì giá cả và chất lượng sẽ như thế nào?

...ĐBQH Ngọ Duy Hiểu cũng góp ý, Hà Nội có thể phát động phong trào để người dân đi bộ đi làm, cán bộ công chức đi bộ đến công sở. Điều này sẽ giúp người dân thói quen đi bộ vừa tốt cho sức khoẻ vừa không tốn kém, tiết kiệm cho xã hội. Trong định hướng tương lai, Hà Nội phải bảo vệ và làm tốt những con đường phục vụ đi bộ, đi xe đạp.

Bản tin VietnamNet kể chuyện du lịch Miền Trung bị các hãng du lịch TQ quậy: Tịch thu băng rôn 'đến với Đại Nam Hải.

Cảng Chân Mây phối hợp với đồn biên phòng, hải quan Chân Mây thu giữ một tấm băng rôn ghi nội dung chào đón một đoàn khách Trung Quốc có dòng chữ “đến với Đại Nam Hải”.

Duyên khởi tàu du lịch 5 sao Voyager of the Seas mang quốc tịch Bahamas chở theo 3.577 hành khách và 1.152 thủy thủ đã cập cảng Chân Mây.

Trong số khách du lịch có gia đình của Tổng giám đốc công ty YANDI, trụ sở chính tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Để chào đón Tổng giám đốc cùng gia đình đến Việt Nam, một số nhân viên của công ty YANDI Việt Nam (trụ sở tại quận 1, TP.SG) đã có mặt tại cảng Chân Mây, căng băng rôn với nội dung “Công ty YANDI Việt Nam chào mừng gia đình YANDI đến với Đại Nam Hải”.

Nội dung tấm băng rôn khiến nhiều du khách trong và ngoài nước phản ứng, nhiều ý kiến cũng nêu quan điểm “Việt Nam không phải thuộc Đại Nam Hải”.

Nghĩa là, lãnh thổ Miền Trung VN là chủ quyền TQ.

Báo Tuổi Trẻ kêå chuyện: Tốt nghiệp đại học, 6 năm sau thành trưởng phòng giáo dục.

Không tốt nghiệp sư phạm, chưa dạy ngày nào, nhưng bà Trần Trương Mạnh Hoài được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng giáo dục. Trước đó, sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm, bà đã là phó phòng giáo dục.

Báo Thanh Niên kể: Nợ đọng thuế hơn 75.500 tỉ đồng...

Do kinh tế còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, mất tích, bỏ trốn… nên tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31.5 là 75.534 tỉ đồng, tăng 1.390 tỉ đồng (1,9%) so với cuối năm 2016.

Infonet kể về “Vụ tai biến y khoa ở Hoà Bình: Vì sao có chất cực độc trong nước RO?”

Theo các chuyên gia y tế, điểm đáng lưu ý nhất trong vụ tai biến ở Hoà Bình đó là người sục rửa hệ thống nước RO đã sử dụng hoá chất cực độc, cấm trong y tế đã gây ra hậu quả đau lòng.

Y tế cũng đáng sợ: báo Kián Thức kể rằng sau khi điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, chị Hồ Thị Thảo bị liệt sau tiêm, mất dần vận động, không đi lại được.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non Hồ Thị Thảo bị liệt sau tiêm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, chiều 4/7, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Giang làm rõ thông tin cô giáo Hồ Thị Thảo (35 tuổi, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bị liệt nửa người sau một mũi tiêm tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Báo Người Lao Động ghi nhän: Tủ sách "Tuổi Hoa" trở lại sau 50 năm.

Sau hơn 50 năm, lần đầu tiên bộ sách "Tuổi Hoa" được Nhà Xuất bản Phương Nam và Công ty Sách Phương Nam chọn lọc, giới thiệu trở lại, giữ nguyên trình bày bìa sách cũ.

Theo đó, Hoa Đỏ gồm các cuốn: "Ngục thất giữa rừng già", "Tiếng chuông dưới đáy biển", "Pho tượng rồng vàng", "Mật lệnh U Đỏ"; Hoa Tím gồm: "Con đường lá me", "Ngày tháng nào"; Hoa Xanh gồm: "Chiếc lá thuộc bài", "Lòng mẹ".

Báo Lao Động kể chuyện: Đạo luận án tiến sĩ thành luận văn thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế là, giôáng 90%.

Luận văn thạc sĩ của ông Trần Văn Hải được cho là đã sao chép khá nhiều nội dung Luận án tiến sĩ trước đó. Ngay khi sự việc được phản ánh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã tiến hành rà soát, kiểm tra và thu hồi Bằng thạc sĩ của ông Hải. Tuy nhiên, dư luận vẫn băn khoăn đặt ra câu hỏi việc xử lý đối với cán bộ hướng dẫn là ông Đào Đức Doãn để xảy ra tình trạng trên như thế nào?

Luận văn thạc sĩ giống luận án tiến sĩ đến 90%

Theo tìm hiểu của PV, Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục của ông Trần Văn Hải có đề tài là “Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về triết học ở Trường Cao đẳng Cần Thơ”. Người hướng dẫn khoa học là TS Đào Đức Doãn.

Bản tin VnExpress kể chuyện nước mắm bị siết cổ suýt chết: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tới Bộ Công Thương liên quan đến việc xử lý vi phạm của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) trong việc công bố chất lượng nước mắm.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, Vinastas đã có sai phạm trong việc công bố chất lượng nước mắm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng "xử lý người đứng đầu Hội ở mức khiển trách là không nghiêm"...

Nghiêm gì nữa... tiền hối lộ rải khắp nơi đấy, ai cũng biết.