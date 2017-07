Từ Nga Tới An Giang, Biển Đông, Hà Tĩnh, Trà Vinh...

Chính phủ Việt Nam trải thảm đỏ mời chính phủ Nga tham dự vào Biển Đông nhiều hơn...Bản tin Sputnik từ Moscow ghi rằng Việt Nam đã yêu cầu Liên bang Nga ủng hộ lập trường của Hà Nội về cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, và mang đóng góp vào việc duy trì hòa bình trong khu vực, - đó là tuyên bố hôm thứ Sáu của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang."Chúng tôi đề nghị Nga và Quốc hội Nga tiếp tục ủng hộ lập trường của chúng tôi về vấn đề Biển Đông. Chúng tôi đề nghị Liên bang Nga mang đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và giao thông tại vùng biển này, để giải quyết những tranh chấp ở đây theo con đường hòa bình vì nền hòa bình chung của toàn khu vực", — ông Trần Đại Quang nói trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.Theo lời ông Quang, Việt Nam "coi trọng vai trò của Nga trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương."Trong khi đó, bản tin RFA kê về Miền Tây: Ngày 27 tháng sáu, 2017, một cuộc hội thảo khoa học về đồng bằng sông Cửu Long được Đại học An Giang tổ chức. Tại hội thảo này các nhà khoa học đưa ra dự báo hạn hán trầm trọng tại vùng đất này trong những năm tới.Sau buổi hội thảo, một diễn giả là Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu, thuộc Đại học Cần Thơ cho chúng tôi biết, rằng thực ra tình trạng khô hạn tại đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra từ lâu, và ảnh hưởng lên đến 7, 8 trăm ngàn hectare đất canh tác. Tác hại đã tăng lên rất nhiều trong đợt khô hạn 2015-2016 mà Tiến sĩ Tuấn cho là một trận khô hạn lịch sử. Ông tiếp lời:“Tình trạng này có thể tiếp tục kéo dài cho đến năm sau, khi mà điều kiện bất lợi do biến đổi khí hậu hay nguồn nước trong mùa khô trên thượng nguồn bị chia sẻ nhiều, một phần do thủy điện, một phần do các quốc gia như Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia, Trung Quốc, chuyển nước qua các vùng khác để canh tác nông nghiệp. Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ gia tăng.”Nhưng quôc tế không quên Mẹ Nấm... Bản tin VOA ghi rằng tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington chiều ngày 29/6, phát ngôn viên Heather Nauert kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Blogger Mẹ Nấm, bà nói chính phủ Mỹ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng gia tăng bắt giữ và kết án những người lên tiếng ôn hòa.“Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép tất cả mọi người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm tự do và ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Chúng tôi thấy có một số bước tích cực về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng bắt bớ và kết án những người phản đối ôn hòa từ đầu năm 2016 là điều rất đáng lo ngại”.Đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng “Tiến bộ về nhân quyền sẽ cho phép mối quan hệ đối tác Mỹ - Việt đạt được tiềm năng to lớn nhất”.Than ôi, VC nó đâu có nghe...Trong khi đó, bản tin RFI từ Paris ghi rằng Trung Quốc gần hoàn tất việc xây dựng các hạ tầng cơ sở quân sự trên ba đảo nhân tạo tại Trường Sa, sẵn sàng cho việc triển khai tên lửa. Trên đây là thông tin do Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI), có trụ sở tại Washington, cung cấp hôm qua, 29/06/2017.Theo AMTI, phân tích các ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đã xây tổng cộng 12 điểm đặt bệ phóng tên lửa với mái che, tại đá Chữ Thập (Fiery Cross), tức nhiều hơn bốn điểm so với hồi tháng 2/2017. Trên đá Chữ Thập và hai đảo nhân tạo khác, đá Subi, đá Vành Khăn (Mischief), Trung Quốc cũng mới mở rộng hệ thống ra-đa và mạng lưới thông tin liên lạc.Trên mỗi đảo nhân tạo nói trên, Trung Quốc đã cho xây dựng thêm bốn công trình ngầm trong lòng đất “quy mô rất lớn” để sẵn sàng tiếp nhận đạn dược, các thiết bị quân sự và nhu yếu phẩm.Bản tin của Thanh Niên Công Giáo kể rằng từ 5 giờ chiều ngày 29/06/2017, hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Kỳ Anh gồm Đông Yên, Đông Sơn, Mỹ Dụ, Dũ Lộc, Quý Hoà… đã tuần hành trong khi giương cao cờ hội thánh Công giáo cùng các biểu ngữ với nội dung như: “Yêu cầu chính phủ khởi tố Formosa và đồng bọn”, “Formosa get out of Việt Nam”, “Yêu cầu nhà cầm quyền tống cổ Formosa” và “Blogger Mẹ Nấm vô tội”.Báo Tuổi Trẻ kể rằng một hội cấp tỉnh ở Miền Tây đã đưa ra lời cảnh cáo và thu hồi bức tranh Biển chết của hoạ sĩ Nguyễn Nhân.Bản tin nói rằng vào ngày 28-6, họa sĩ Nguyễn Công Nhân (bút hiệu Nguyễn Nhân) - hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh, cho biết ông không “tâm phục, khẩu phục” với quyết định kỷ luật của Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh đối với ông.Đồng thời ông cho biết sẽ nhờ Hội Mỹ thuật Việt Nam can thiệp để đòi lại danh dự cho mình.Quyết định kỷ luật họa sĩ Nguyễn Nhân do ông Lê Văn Bài - chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh ký ngày 1-6-2017 nhưng mới đây được đưa lên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận.Theo nội dung Quyết định, Hội “cảnh cáo, thời gian thử thách là 1 năm” đối với họa sĩ Nguyễn Nhân, sinh năm 1953 - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh.Ngoài ra, hủy kết quả và thu hồi giải ba cuộc thi sáng tác mỹ thuật tỉnh Trà Vinh năm 2016 đối với tác phẩm Biển chết: bao gồm Chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng là hai triệu đồng, kinh phí hỗ trợ sáng tác năm 2016 là 1,2 triệu đồng; thu giữ bức tranh làm tang vật.Than ôi... có phải nói tới biển chết, biển ô nhiễm là bị thanh trừng?