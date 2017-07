TT Trump Tiếp TT Nam Hàn: Quyết Tâm Đối Phó Bắc Hàn

WASHINGTON - Sau khi tiếp TT Nam Hàn tại Bạch Ốc sáng Thứ Sáu, TT Trump hô hào ứng phó với Bắc Hàn bằng quyết tâm.Trong lúc hội đàm với TT Moon Jae-in, nguyên thủ Hoa Kỳ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của liên minh phòng thủ tại đông bắc Á, nhưng cũng thúc đẩy Seoul về điều chỉnh thương mại và chi phí quốc phòng.Trong buổi họp báo chung, ông Trump tái khẳng định “kỷ nguyên kiên nhẫn với Pyongyang” đã hết, chương trình phi đạn và vũ khí nguyên tử của chế độ Kim đòi hỏi sự ứng phó kiên quyết.TT Moon tuyên bố: ông và nguyên thủ Hoa Kỳ coi mối đe dọa an ninh từ Bắc Hàn là ưu tiên cao – ông Moon minh định “Chỉ an ninh mạnh mới có thể đem lại hoà bình – 2 bên cùng vận dụng trừng phạt trong lúc tìm kiếm đối thoại từng giai đoạn”.Về vấn đề mậu dịch, TT Trump xác nhận 2 vị đã thảo luận gay go về sân chơi bình đẳng, đặc biệt là về xe hơi và thép.Hồ sơ ghi: khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ trong các trao đổi với Nam Hàn trị giá 27.7 tỉ năm 2016 so với 13.2 tỉ năm trước, là tăng hơn gấp đôi.