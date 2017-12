Từ VN Vào Nga Nhiều Nhất: Điện Thoại

Bản tin Vinanet ghi rằng nhóm hàng máy móc thiết bị và phụ tùng tuy chỉ đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng về kim ngạch 11 tháng 2017, nhưng so với cùng kỳ tốc độ xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam sang thị trường Nga dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2016. Riêng tháng 11/2017 kim ngạch xuất khẩu của VN sang thị trường Nga đạt 217,6 triệu USD, tăng 11,58% so với tháng 10 và tăng 32,39% so với tháng 11/2016, nâng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu 2017 lên trên 2 tỷ USD, tăng 33,19% so với cùng kỳ năm 2016. Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch, chiếm trên 50% tổng kim ngạch, đạt 1,02 tỷ USD tăng 49,48%; đứng thứ hai là nhóm hàng dệt may đạt 159,3 triệu USD, tăng 60,68% kế đến là máy vi tính sản phẩm điện tăng tăng 28,69%, đạt 121 triệu USD.