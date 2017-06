TC, VC Lọt Kế Mỹ

Công luận người Việt trong ngoài nước đang theo dõi thái độ hành động của Phó Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương của Trung Cộng là Fan Chanlong Phạm trường Long bỏ ngang cuộc họp Trao Đổi Hữu Nghị Biên Giới Quốc Phòng Việt – Trung ở CSVN với Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô xuân Lịch. Rất nhiều bình luận trên các trang mạng xã hội của dân chúng VN trong ngoài nước và các cơ quan truyền thông của Mỹ, Pháp, Trung Quốc. Nhưng “báo đài” của Đảng Nhà Nước CSVN, thì im lặng như tờ. Chỉ có Thanh Niên online của Đảng Nhà Nước CSVN hôm 20/6, đi một tin ngắn, đưa lên rồi một tiếng đồng hồ rút xuống nhưng không đính chính việc gỡ bỏ tin này. Tin này nói rằng giàn khoan của TC “đang hoạt động phi pháp” tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định.Trước một sự kiện bất thần và lạ thường trong tương quan giữa hai nhân vật đầu não quốc phòng của CSVN và CSTQ đang có nhiều tranh chấp biển đảo nên có nhiều luận điệu loan truyền. Nào TC bất mãn Thủ Tướng CSVN Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ, gặp TT Trump và công du Nhựt gặp Thủ Tướng Abe, CSVN tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ và Nhựt. Đặc biệt CSVN và Mỹ thoả thuận cho hàng không mẫu hạm của Mỹ vào hải cảng Cam Ranh. Nào Tướng TC Phạm trường Long nói “Nam Hải [CSVN gọi là Biển Đông] là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa”. Báo chí CSVN tránh né, im hơi lặng tiếng nhưng báo chí TC thì không, nói bằng tiếng Tàu lẫn tiếng Anh cho thế giới biết. Nguyên văn đoạn tin trên báo China Mil. của TC: “General Fan Changlong reaffirmed Chinas stance on the South China Sea issue, and stressed that the South China Sea islands are Chinese territory since ancient times.” Lời này là sự lập lại cùng ý của Chủ Tịch Tập cận Bình của TC từng tuyên bố nhiều lần tương tự như thế, rằng Biển Đông và các đảo là của tổ tiên người TQ để lại.Trong khi đó nguồn tin ẩn danh từ phái đoàn CSVN tiết lộ trong cuộc họp kín, Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN khẳng định đó là Biển Đông của đất nước VN, như phát ngôn viên chánh phủ, ngoại giao của CSVN nhiều lần tuyên bố tương tự.Thế cho nên nhiều đoán già đoán non bình luận bình loạn lên rằng trận giặc miệng giữa Phó Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương của CSTQ và Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN này có thể đưa đến xung đột võ trang trong tương quan tay đôi giữa CSTQ và CSVN.Người dân Việt chống CS nghĩ thầm trong bụng, vái trời xui đất khiến cho hai bên đánh nhau, cho hai bên CS kẻ sứt tay, người gãy gọng, có lợi cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho đồng bào đỡ khổ vì CS. Có người nghĩ có đánh thì CSTQ đánh CSVN để dằn mặt như Tướng Tàu Cộng Phạm trường Long dằn mặt Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô xuân Lịch, chớ sức mấy mà CSVN dám phản công tái chiếm lại biển đảo bị chiếm cứ.Nhưng nếu phân tích vấn đề dưới một khía cạnh khác, trong tương quan tam giác TC, Mỹ, và CSVN qua chuyến công du Mỹ, Nhựt của Thủ Tướng Phúc của CSVN, thì thấy TT Trump, Ngoại Trưởng Tillerson kinh nghiệm đàm phán đầy mình của Mỹ chơi đòn ly gián quá lợi hại, độc hơn vịt xiêm lai nhiều, đối với hai chế độ CS lớn nhứt còn sót lại ở Á châu. Mỹ mời mọc, lôi kéo CSVN xích lại gần Mỹ để gây nghi ngờ, chia rẽ (1) giữa CSVN và CSTQ; (2) giữa Đảng CSVN và Nhà Nước CSVN.Qua phản ứng phẫn nộ, bỏ phòng họp ra về, lần đầu tiên trong hội nghị cấp lãnh đạo quốc phòng giữa hai chế độ CS láng giềng cho thấy Chủ Tịch Tập cận Bình của TC, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng của CSVN đã bị sập bẫy của chánh quyền Mỹ. Với nhà tỷ phú Trump làm giàu nhờ kinh doanh, được dân Mỹ tín nhiệm bầu lên làm tổng thống Mỹ, và Ngoại Trưởng Mỹ Tillerson vốn tổng giám đốc điều hành của công ty xăng dầu lớn nhứt Mỹ Exxon Mobil với 40 năm kinh nghiệm kinh doanh, đàm phán với cả 40 nước. Hai nhà kinh doanh thành đạt này, hai ông già gân Mỹ này đã đem hết kinh nghiệm của mình ra phụng sự quốc gia, đối đầu với CS, đối đầu với đối thủ TC đáng gờm. Hai Ông đã xuất sắc mưu tính, chỉ dùng một mũi tên mà bắn trúng hai con chim CS ở Á châu Thái bình dương như trên.Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương phản đối CSVN, bỏ phòng hội ra về, là vị Tướng quyền bính quân sự số 2 của TQ chỉ sau Chủ Tịch Bình, đặc trách đối ngoại cho Quân Uỷ trung ương của TC. Đứng trên phương diện quân quyền và đảng quyền, Ông chỉ sau một Chủ Tịch Bình và trên hàng triệu quân đội. Theo các nhà quan sát y là người được Chủ Tịch Bình tin cẩn nhứt.Cái kế mời Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ và Nhựt cấp cho CSVN rủng rỉnh một gói họp đồng đầu tư và giao thương 22 tỷ Mỹ kim và một số tàu tuần duyên tân trang làm cho Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng không những khó đính chánh với Đảng Nhà Nước TC mà còn làm nội bộ Đảng CSVN thêm chia rẽ nữa. Chủ Tịch Bình nghi kỵ Đảng Nhà Nước CSVN khi TT Trump mời cả Chủ Tịch Nước Trần đại Quang và Nguyễn xuân Phúc công du Mỹ trong khi TT Trump đắc cử, Bắc Kinh không cho CSVN đi du dây với Mỹ. Mà CSVN lại được chính TT Trump mời hai nhân vật có chân trong bộ chánh trị, đứng đầu nắm nhà nước và chánh phủ công du Mỹ, thì chắc chắn Bắc Kinh phải nghi CSVN có đi đêm với nội các Trump. Dù không đa nghi như Tào Tháo, Tập cận Bình cũng phải suy nghĩ về vụ đi đêm của CSVN với Mỹ.Việc Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc đi Mỹ gặp TT Trump, gặp Thủ Tướng Abe của Nhựt, đồng minh trụ cột, đầu tàu của liên minh chống TQ ở Á châu Thái bình dương lại thỏa thuận tăng cường tương quan về an ninh thông qua các dự án được Nhật tài trợ, trong đó có việc tăng cường cho CSVN năng lực tuần tra bờ biển, thiết bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ khoản viện trợ 38 tỉ yen (350 triệu đô la) để nâng cấp các tàu tuần duyên Việt Nam và năng lực tuần tra. Việc nâng cấp an ninh hàng hải là một phần của khoản tín dụng 100 tỉ yen (910 triệu đô la) được ký kết hôm 6/6, gồm các dự án trong lãnh vực khoa học, công nghệ và quản lý nước ngoài đem về cho VN 22 tỷ hợp tác đầu tư, làm cho Tổng Trọng rất lo. Lo phe Nhà Nước, trong đó Chủ Tịch Quang là người có thể tranh chức tổng bí thư của Trọng, đang tăng uy tín trong hàng ngũ trung ương uỷ viên.Vết thương lở lói giữa Đảng và Nhà nước từ thời TT Nguyễn tấn Dũng như bịnh ung thư gan ruột lại bắt đầu đã “di căn”, tái phát trong nội bộ Đảng Nhà Nước CSVN. Số đảng viên CS theo đường lối đổi mới kinh tế, xích lại gần Mỹ để bớt lệ thuộc TQ thấy đó là đường lối đúng, tân chánh quyền Mỹ khai thông lại.Vấn đề sau cùng để phân tích, là liệu TC có đánh VNCS ở Biển Đông không. Không là cái chắc. Biển đảo của VN mà TC đã chiếm và thôn tính, CSVN chỉ tuyên bố chủ quyền bằng miệng chiếu lệ cho dân đỡ phẫn nộ, chớ Hà nội đâu có thưa kiện gì và đâu có dùng biện pháp quân sự nào để tái chiếm. TC đánh VNCS làm chi cho mệt./.(VA)