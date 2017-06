Biên Chế, Xe Đụng, Phá Rừng, Nữ Sinh, Mưa Lụt...

Ngổn ngang cõi này, tang thương cõi này... Báo Pháp Luật kể chuyện đụng xe giữa Sài Gòn: Xe cứu thương húc văng ô tô trên đại lộ...Xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt thì bị xe cứu thương tông thẳng vào đuôi lao vào dải phân cách....Tại hiện trường, hai phương tiện dính vào nhau nằm chắn hết một làn đường, xe bốn chỗ và xe cứu thương đều hư hỏng phần đầu và đuôi; một đoạn dải phân cách thép bị biến dạng rời vị trí. Hai tài xế bung cửa thoát ra ngoài trong tâm trạng hoảng hốt.Bản tin VOV ghi lời ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Cho tới nay chưa có chủ trương bỏ biên chế giáo viên, ngay cả với các trường đại học".Tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hải Phòng sáng 26/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chưa có chủ trương bỏ biên chế với giáo viên. Mọi nhà giáo yên tâm”.Bản tin ghi là cách đây hơn 1 tháng, ngày 12/5, tại cuộc tiếp xúc cử tri tỉnh Bình Định, Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về thí điểm bỏ biên chế giáo viên đã nhận được nhiều ý kiến phân tích, trao đổi, tranh luận từ các chuyên gia giáo dục, pháp luật, đại biểu Quốc hội và các nhà giáo.Đề nghị VN xóa bỏ biên chế có phải để cho thế giới biết rằng trí tuệ XHCN Hà Nội chơi nổi, không cho biên chế, chuyên chơi luật rừng rú phi biên chế, không giống nước nào cả, hơn cả Tây, Mỹ, Anh, Úc?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện xứ Quảng: 3 cô đội gạo lên chùa... Không phải, đúng ra là: 3 cô đánh 1 cô rồi quay clip đăng FB cúi đầu nhận án.Chỉ vì nghe đồn bị nói xấu, ba cô gái rủ nhau đánh đập thiếu nữ "nghi can" dã man, còn lột đồ rồi dùng điện thoại quay clip trực tiếp lên Facebook.Ngày 27-6, TAND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án làm nhục người khác và cố ý gây thương tích đối với nhóm thiếu nữ gồm: Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi), Lê Thị Thu Huyền (17 tuổi), cùng ngụ thị trấn Ái Nghĩa và Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi), ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc....Tại thời điểm bị hành hung, T. mới 15 tuổi 4 tháng 2 ngày. Sau khi gây án, gia đình các bị cáo đã đền bù thiệt hại cho bị hại số tiền 60 triệu đồng.Tòa tuyên phạt Lê Minh Huyền Trang 15 tháng tù giam về tội làm nhục người khác và cố ý gây thương tích. Lê Thị Thu Huyền và Văn Thị Mỹ Dung mỗi bị cáo bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội làm nhục người khác, đồng thời tịch thu chiếc điện thoại tang vật vụ án.Báo Tiền Phong kể chuyện Lâm Đồng: Hơn 1.400 cây gỗ bị đốn hạ nằm la liệt trên các quả đồi, trong đó có những cây rất lớn với đường kính gần cả mét. Diện tích rừng bị tàn phá lên tới 7 ha.Bản tin VietnamNet kê chuyện Hà Nội: Sập bẫy tín dụng đen, 300 triệu thành 1,5 tỷ sau nửa năm.Nạn nhân vay 300 triệu nhưng chỉ sau nửa năm, các đối tượng cộng cả lãi lẫn gốc vào thành 1,5 tỷ. Chúng dùng nhiều biện pháp như đe dọa chặt chân, giết chết hoặc bắc loa công suất lớn... để đòi nợ.Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng thuộc đường dây tín dụng đen vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một phụ nữ.Chỗ naỳ nên suy nghĩ: chủ nghĩa cộng sản cũng y hệt tín dụng đen... sập bẫy rồi, là khó gỡ.Bản tin Infonet kể chuyện tỉnh Vĩnh Phúc, ghi lời ông Hà Thái Bình, hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc): “Vào chiều tối ngày 25/6 vừa qua, tôi nhận được điện thoại của giáo viên trong trường nói về việc một nữ sinh lớp 12C say rượu, thầy giáo Đặng Hồng Công đưa nữ sinh này về nhà riêng rồi khóa cửa”.Được biết, ông Đặng Hồng Công - giáo viên dạy Tiếng Anh của trường THPT Bình Sơn công tác tại trường năm 2009 và là một giáo viên có chuyên môn nhưng rất ít nói, không hay chia sẻ với mọi người....Trước đó, báo Infonet đã đưa tin một nữ sinh học lớp 12C, trường THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc) trong lúc say xỉn sau buổi liên hoan thi xong đã được một thầy giáo dạy tiếng Anh (xã Lãng Công, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đưa về nhà riêng.Khi phát hiện không thấy bạn mình đâu, một số học sinh đã tìm đến nhà thầy giáo này để tìm. Tuy nhiên, sau một hồi gõ cửa không có ai lên tiếng. Nhóm học sinh này đành phải cầu cứu phụ huynh của nữ sinh kia đến phá cửa để giải cứu cho bạn mình.Thầy giáo dâm tặc?Bản tin VTV kể chuyện TP. Sài Gòn: Mưa lớn giờ tan tầm, đường vừa chống ngập lại ngập...Chiều 27/6, vào giờ tan tầm, trận mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.SG bị ngập nước, trong đó có đường Nguyễn Văn Quá vừa mới được chống ngập.Vào thời điểm trên, trận mưa như trút đổ xuống chỉ hơn chục phút đã khiến nhiều tuyến đường ở một số quận, huyện tại TP.SG bị ngập nước. Tình trạng ngập nặng nhất là ở khu vực quận 12 như các tuyến đường song hành Quốc lộ 22, đường Đông Hưng Thuận 2, đường ĐHT 42. Điều đáng nói, nhiều đoạn trên tuyến đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Hưng Thuận dù đã được thi công công trình chống ngập bằng cống hộp nhưng vẫn bị ngập sâu hơn nửa bánh xe.Báo Công Lý kể chuyện: Trong vụ thiếu nữ bị nhóm côn đồ hành hung và cắt tai, ngày 28/6, Công an quận Tân Bình (TP.SG) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.Kết quả điều tra bước đầu cho biết, tối 30/3/2017, Nguyễn Thị Ngọc Trúc (SN 2001, ngụ Q. Tân Bình) đang phụ bán trà sữa trong quán của gia đình tại số 113 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình thì bị Phan Thị Cẩm Hằng (tự Hương, SN 1999, ngụ Q. Bình Tân) đi cùng nhóm bạn đến gây hấn rồi xảy ra ẩu đả khiến Trúc bị cắt gần đứt lìa tai. Ngoài ra, chị ruột của Trúc là Nguyễn Thị Ngọc Tư (SN 2000) và một người bạn tên Huy cũng bị nhóm của Hằng đánh gây thương tích.Ngổn ngang cõi này...