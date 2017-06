Cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Lương Trường Thọ đã thành công rực rỡ



Trúc Giang MN



1* Mở bài

Họa sĩ Lương Trường Thọ đã tổ chức triển lãm tranh kỷ niệm 50 năm chặng đường nghệ thuật của anh, khai mạc vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 14-5-2017 tại thành phố Westminster, California. Cuộc triển lãm được đánh giá là thành công rực rỡ. Đã thu hút được đông đảo văn nghệ sĩ, bạn bè và khách thưởng ngoạn tranh hội họa.

Trước cuộc triển lãm, các trang báo mạng như Việt Báo Online, báo Tổ Quốc, Dân Làm Báo và Nam Úc Tuần Báo đã có bài giới thiệu cuộc triển lãm qua bài viết của Trúc Giang Minnesota. Sau triển lãm các phương tiện truyền thông đều nêu nhận xét thành công, thông qua Youtube của hai tác giả Dân Huỳnh và Hoàng Vy. Đồng thời các đài truyền hình TV 57-6, TV 57.8, TV 57.2 cũng ca ngợi thành công của cuộc triển lãm.

Nội dung của sự thành công bao gồm giá trị của những bức tranh, đồng thời tư cách và phẩm chất của họa sĩ Lương Trường Thọ được ca ngợi là người có tài nhưng rất khiêm nhường, dễ mến. Thành công là ở chỗ đó.

Cảnh khai mạc triển lãm 50 năm cầm cọ của HS Lương Trường Thọ

2* Triển lãm thành công rực rỡ

Cuộc triển lãm khai mạc tại phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật HPT Gallery, Cali.

Anh chị Thọ với văn nghệ sĩ Với thân hữu của Quân Y HQ

Văn nghệ sĩ, bạn bè và quan khách mến mộ họa sĩ Lương Trường Thọ, cũng như yêu hội họa, đã đến tham dự cuộc triển lãm rất đông đảo. Khách người Mỹ cũng đến xem tranh của người họa sĩ Việt Nam nổi tiếng nầy, nên người điều khiển chương trình nói hai thứ tiếng, Việt, Anh.

Về phía văn nghệ sĩ, những tên tuổi nổi danh đã hiện diện như nhà thơ Du Tử Lê, nhà văn Lê Tam Anh, điêu khắc gia Dương Văn Hùng, ký giả Dân Huỳnh của báo Người Việt và Kỳ Phát của báo Trẻ Magazine. Nhiếp ảnh gia Tăng Hưng từ Canada đến tham dự và chụp hình rất chuyên nghiệp.

Thành phần họa sĩ tham dự gồm có, các họa sĩ: Đặng Ngọc Sinh, Nguyễn Văn Bảy, Mạc Chánh Hòa, Trương Đình Uyên và người bạn đời là nữ họa sĩ Ái Lan…

Họa sĩ Thọ với các văn nghệ sĩ

Các bạn thân, ngoài Nam Cali ra, còn có các bằng hữu trong Gia đình Quân Y Hải Quân VNCH, từ San Jose cũng về góp mặt vào ngày kỷ niệm 50 cầm cọ của họa sĩ Lương Trường Thọ, làm tăng thêm phần náo nhiệt của cuộc triển lãm. Đặc biệt, một người bạn trong QY/HQ/VNCH, cựu Thiếu tá Quân Y Hải Quân Nguyễn Văn Sáu, vừa bình phục sau một cuộc giải phẩu lớn, nhưng không ngại đường xa, đã lái xe về dự triển lãm để chính mắt trông thấy những bức tranh nổi tiếng đã góp phần đưa tên tuổi họa sĩ nầy lên đài vinh quang trong làng hội họa thế giới.

Quý bà trong gia đình Quân Y Hải Quân VNCH, Bắc Cali

Quan khách tham dự đông đảo đã thể hiện được lòng mến mộ người cầm cọ tài danh nầy, mến mộ những bức tranh và mến mộ cả nghệ thuật hội họa, ba yếu tố nầy gom lại thành một biểu tượng là ngưỡng mộ người cầm cọ đã từng nổi danh qua những tranh triển lãm ở nhiều nước trên thế giới. Một số trong 50 bức tranh trưng bày trong cuộc triển lãm nầy đã từng nhận huy chương vàng qua những cuộc triển lãm ở tầm mức quốc tế.

Sự thành công không chỉ căn cứ vào số lượng người ái mộ mà còn thông qua những nhận xét trung thực, đánh giá cao về giá trị của tranh, về kỹ năng của người cầm cọ…

Trên trang mạng Hai Bờ Giấy.net, tác giả Văn Hùng Đốc ghi lại như sau: “Là người Việt Nam đầu tiên và người Á Châu duy nhất được Hội Đồng Nghệ Thuật Thế Giới WAF (World Art Foundation) xếp vào hạng Master Art”.

Giá trị nghệ thuật của những bức tranh, của tài năng sáng tạo đã góp phần tạo ra thành công rực rỡ của cuộc triển lãm nầy.

3* Chủ Tịch World Art Foundation nêu nhận xét về họa sĩ Lương Trường Thọ

Ông Jojo Marengo Chủ Tịch World Art Foundation

Từ trái sang: Nữ ký giả báo Santa Fe, hoạ sĩ Lương Trường Thọ, Chủ tịch đồng thời là nhà sáng lập WAF Jojo Marengo và giám đốc điều hành WAF Antoin Marengo bên bức tranh Mộng điệp tại cuộc triển lãm “Hành trình nước Mỹ

Trong tạp chí “Las Vegas The Best”, số ra April 2010, ông Jojo Marengo, Chủ Tịch World Art Foundation, có bài viết về họa sĩ Lương Trường Thọ với trích đoạn như sau:

“Trong môi trường mỹ thuật có một họa sĩ Việt Nam tên Lương Trường Thọ với hơn 40 năm cầm cọ, đã sáng tác hàng ngàn tranh tượng đủ mọi thể loại, đặc biệt là hội họa. Những gì họa sĩ thể hiện là những ghi dấu khắc họa đời sống hiện thực và tâm linh không ngừng thay đổi của sự vật, bằng bút pháp lạ lùng. Phẩm chất riêng của người họa sĩ nầy chính là năng lực cảm thụ và chia sẻ được những biểu hiện sâu sắc về vẻ đẹp của thế giới quanh ta, thông qua màu sắc của hội hoạ.

Tác phẩm của ông giúp ta cảm nhận những hồi ức, niềm vui nỗi buồn, hay gợi lên những xúc động bất chợt về một sự kiện, sự vật, thời gian, ăn sâu trong nỗi nhớ bâng khuâng, như một bài thơ hay một bản nhạc…trải qua nhiều giai đoạn cầm cọ thăng trầm, ông vẫn sáng tác không mệt mỏi, và tác phẩm mới luôn luôn hiện hữu mang chất mới lạ, không lập lại…

Khi không vẽ, điều này hơi ít, họa sĩ Lương Trường Thọ thường xử dụng thời gian để nghiên cứu tác phẩm của các bậc danh họa, và các họa sĩ đương đại, những niềm hứng khởi vẫn là những hiện hữu chung quanh, trong đó có gia đình và bạn bè, một chỗ dựa vững chắc là người bạn đời và các con. Chính họ đem đến sự ủng hộ tuyệt đối cho sự nghiệp của ông. Với tình yêu nghệ thuật vốn có, cùng tình cảm mà ông nhận được từ gia đình và những người bạn thân, ta có thể hiểu tại sao ông sáng tạo không mệt mỏi và buồn nản…





Tóm lại, chúng ta có thể nhận ra rằng họa sĩ Lương Trường Thọ được biết đến và được nhớ mãi về nét độc đáo, một hoạ sĩ đã dũng cảm vượt ra những hàng rào ràng buộc của qui ước để sáng tạo những tác phẩm đẹp cho đời”. (Jojo Marengo)



4* Gia đình và bạn bè góp phần kiến tạo sự thành công của họa sĩ LươngTrường Thọ

Ông Jojo Marengo, Chủ Tịch World Art Foundation, đã có cái nhìn tinh tế, sâu sắc về những yếu tố thành công của họa sĩ Thọ, ngoài kỹ năng nghệ thuật tuyệt vời ra còn có vai trò của gia đình và bạn bè góp phần thẳng tiến, không mệt mỏi của họa sĩ trên đường nghệ thuật. Ông Jojo Marengo viết: “Những niềm hứng khởi vẫn là những hiện hữu chung quanh, trong đó có gia đình và bạn bè, một chỗ dựa vững chắc là người bạn đời và các con. Chính họ đem đến sự ủng hộ tuyệt đối cho sự nghiệp của ông. Với tình yêu nghệ thuật vốn có, cùng tình cảm mà ông nhận được từ gia đình và những người bạn thân, ta có thể hiểu tại sao ông sáng tạo không mệt mỏi và buồn nản…”

4.1. Về gia đình

Ông Marengo đưa ra nhận xét về sự thành công của họa sĩ Thọ, ông viết: “Những niềm hứng khởi vẫn là những hiện hữu chung quanh, trong đó có gia đình và bạn bè, một chỗ dựa vững chắc là người bạn đời và các con. Chính họ đem đến sự ủng hộ tuyệt đối cho sự nghiệp của ông. Với tình yêu nghệ thuật vốn có cùng tình cảm mà ông nhận được từ gia đình và những người bạn thân, ta có thể hiểu tại sao ông sáng tạo không mệt mỏi và buồn nản”. (Jojo Marengo).

Nhận xét nầy rất tinh tế, tường tận và cặn kẽ cho thấy ông rất quan tâm đến người thành viên WAF xuất sắc của ông. Điều nầy đã được người bạn đời của anh là bà Khoa Nguyễn xác định trong buổi khai mạc triển lãm. Bà cho biết đã đồng hành với anh suốt hơn 40 năm qua. Bây giờ thì quá hạnh phúc. Bà luôn ủng hộ anh, chia xẻ và hỗ trợ anh về những điều cần thiết.

Cô con gái Mindy Lương cho biết, 3 chị em cô cũng ủng hộ và động viên việc sáng tác của anh. Được anh giải thích về hội họa và ý nghĩa của những bức tranh cho ba chị em của cô.

Thật ra, một gia đình hoàn toàn hạnh phúc đã tạo cơ hội để anh đem toàn tâm, toàn ý vào nghệ thuật. An tâm và phấn khởi sáng tác.

4.2. Về bạn bè

1). Giới nghệ sĩ

Văn nghệ sĩ và thân hữu tham dự triển lãm

Các họa sĩ đều công nhận anh là một họa sĩ tài ba nhưng rất khiêm nhường. Dễ mến.

Họa sĩ Đặng Ngọc Sinh phát biểu, họa sĩ Thọ là người có tài nhưng rất khiêm nhường. Trong lối cư xử đã thể hiện rõ rệt trên dưới, đâu ra đó. Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy, người bạn 40 năm, nhấn mạnh, anh Thọ là người rất dễ mến, dễ thương. Được bạn bè yêu quý. Các họa sĩ Mạc Chánh Hòa, nữ họa sĩ Ái Lan nêu nhận xét về tranh và bản thân họa sĩ Thọ, cho biết tranh của anh rất đặc sắc, siêu ấn tượng cũng như cá tánh hòa nhã, dễ mến của anh. Điêu khắc gia Dương Văn Hùng kết luận, triển lãm có rất nhiều người đến thưởng lãm là thành công rồi.

2). Giới y sĩ

Các bạn bè, ngoài giới nghệ sĩ, còn có những người thuộc giới y dược sĩ trong Gia Đình Quân Y Hải Quân VNCH ở Bắc Cali.

Hai bài viết nêu nhận xét về cuộc triển lãm của họa sĩ Lương Trường Thọ

Thơ của DS Nguyễn Tất Tiên

Chúng tôi một nhóm anh em của Quân Y Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, có mối thâm tình với anh Lương Trường Thọ đã đến tham dự buổi khai mạc Triển Lãm Hội Họa của Họa Sĩ Lương Trường Thọ, đánh dấu 50 năm sống với hội họa của người Họa Sĩ tài ba và hiền hòa này.

Quen với anh Lương Trường Thọ, chuyện trò cùng anh, người Sĩ Quan của Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến kiêu hùng, rất gần gũi với Quân Chủng Hải Quân của chúng tôi, mới thấy sự khiêm tốn và khoan hòa ở anh, trong sự hiểu biết sâu rộng của anh về các trường phái hội họa xưa và nay. Anh trưng bày 50 bức tranh khổ lớn, tượng trưng cho 50 năm cầm cọ. Trong đó có những tác phẩm đoạt giải: Vòng tay âu yếm (Hustler) sơn dầu 122x92 cm. Mộng Điệp (Deep Enchanted Dream)

Các bức tranh phần lớn được vẽ theo phái trừu tượng, sau đó là phong cảnh, chân dung và tĩnh vật. Tranh cũa anh nhiều màu sắc tươi mát, phản ảnh tính tình hòa nhã của anh cộng thêm vào đó là sự vui vẻ của một gia đình hạnh phúc: Chị Thọ luôn tươi cười bên anh. Cô con gái lớn của anh chị là chủ nhân phòng trưng bày, nơi anh triển lãm, và là nhà kinh doanh địa ốc thành công tại Thủ Đô tinh thần người Việt tị nạn.

Đặc biệt nữa, là số người đến tham dự buổi khai mạc Triển Lãm rất đông: bạn bè thân hữu, có những anh chị từ xa đến, tuổi đã cao, lái xe 5, 6 tiếng đồng hồ đến chung vui cùng bạn, như anh chị Nguyễn Văn Sáu (nguyên Thiếu Tá của QYHQ VNCH) đến từ San Jose, anh chị Bác sĩ Phước, anh chị Dược Sĩ Phạm Xuân Dzũng đến từ Acardia.......Rất đông các Họa Sĩ đủ mọi quốc tịch, mọi lứa tuổi của Orange County, các nhà văn, nhà báo, đại diện các Nhật Báo, Tuần Báo, và đặc biệt các đồng hương Bình Thuận hãnh diện có người Họa Sĩ cùng quê hương, xứ sở

Khách thưởng ngoạn đứng hàng giờ chiêm ngưỡng và bàn luận về các bức họa nhiều mầu sắc của người Họa Sĩ tài ba này.

Chúng tôi từ biệt ra về trong lưu luyến và có cùng chung nhận xét là Triển Lãm tranh của Họa Sĩ Lương Trường Thọ thành công, được mọi người đến tham dự khen tặng và mến mộ.

Nguyễn Tất Tiên

Thơ của anh Nguyễn Văn Sáu, cựu Thiếu tá Quân Y Hải Quân VNCH

Nói chung thì buổi khai mạc triển lãm của anh Thọ thành công mỹ mãn. Địa điểm nằm tại khu tập trung và trù phú của "Thủ Đô người Việt tị nạn", trong một cơ sở tài chánh rộng lớn.

Tranh ảnh được chưng bài chuyên nghiệp ở tầng dưới và trên lầu. Khu khánh tiệc rộng rãi nhưng cũng đầy ấp khách đến thưởng ngoạn. Người điều khiển chương trình tiếp tân trẻ trung duyên dáng bằng 2 ngôn ngữ.

Người giới thiệu họa sĩ Thọ cùng quan khách về xuất thân và công trình 50 năm đóng góp nghệ thuật cùng thành tích. Anh Thọ cám ơn những người giúp đỡ để hoàn thành cuộc triển lãm tốt đẹp cùng quan khách, bằng hữu xa gần tới tham dự vô cùng đông đảo, và không quên mời mọi người nâng ly rượu mừng.

Khách thật đông và ngắm nghía thưởng thức tranh. Các chị hỏi thăm về bức trang Mộng Điệp rất kỹ và say mê. Có bản đồ hướng dẫn xem tranh. Có lẻ cả ngày thưởng thức cũng chưa hết tranh.Tranh nào cũng đẹp, cũng đặc sắc. Anh Thọ đã hướng dẫn cách xem tranh và giải thích thêm cho người xem.

Về mặt tổ chức phải công nhận là quá chuyên nghiệp. Khách tới thưởng thức đều khen ngợi, và bằng hữu thì chia vui sự thành công của anh.Tôi phải quay về trong đêm trong khi còn rất đông khách thưởng ngoạn.

Nguyễn Văn Sáu

5* Sáng tạo không ngừng

Người họa sĩ bậc thầy là Nguyễn Gia Trí đã để lại những lời nhắn nhũ cho các thế hệ họa sĩ đàn em như sau: “Bức tranh là một phương tiện để người họa sĩ nâng mình lên, vẽ xong thì bỏ nó, đi tìm lối khác. Nếu người họa sĩ chỉ biết dừng lại ở một tác phẩm mà không tìm cách nâng mình lên, khám phá ra cái mới thì tranh không còn sống động nữa”.

Sáng tạo là khám phá ra cái mới, mà thế giới mới vô cùng bao la cho nên cây cọ không bao giờ ngừng nghỉ cả.

Họa sĩ Thọ cho biết: “Hội họa là người bạn đồng hành trong cõi riêng đầy màu sắc và tâm linh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó”.

Người nghệ sĩ phải biết đam mê nghệ thuật thì tác phẩm sẽ luôn sống động, hấp dẫn. Trái lại nếu đi theo cái cũ thì sanh ra nhàm chán. Dứt khoát là phải tránh tình trạng rập khuôn.

6* Vượt ra mọi rào cản

Ông Jojo Marengo viết: “Tóm lại, chúng ta có thể nhận ra rằng họa sĩ Lương Trường Thọ được biết đến và được nhớ mãi về nét độc đáo, một hoạ sĩ đã dũng cảm vượt ra những hàng rào ràng buộc của qui ước để sáng tạo những tác phẩm đẹp cho đời”. (Jojo Marengo)

Ông Jojo Marengo nhấn mạnh, người họa sĩ nầy đã dũng cảm vượt ra những hàng rào ràng buộc của quy ước để sáng tạo nét đặc biệt của anh.

Họa sĩ Trương Đình Uyên viết: “Nhìn chung, phòng triển lãm mừng 50 năm hội họa Lương Trường Thọ, có phần nghiêng nhiều về trường phái Dã Thú (Fauvism) với những tảng màu nóng, tươi, nhưng tôi cũng thấy khá nhiều những bức tranh khác của ông có nhiều hình tượng nên chúng ta có thể nói, họa sĩ Lương Trường Thọ không nhất thiết phải theo đuổi duy nhất một trường phái nào, mà ông để cảm hứng dẫn dắt tới những khuynh hướng hay xu hướng nghệ thuật ứng hợp với những rung động của ông trong giây phút xúc động trước khung vải”.

Có thể nói, cảm xúc dẫn dắt tới khuynh hướng của trường phái, hay là có thể nói, ông đã can đảm vượt qua mọi rào cản trong khuôn khổ của quy ước về trường phái. Nói nôm na theo lối bình dân cho dễ hiểu là thuộc “trường phái xà bần”.

7* Những lời tâm sự của họa sĩ Lương Trường Thọ

“Tranh của tôi là một thế giới riêng của sự hồi nhớ, của những suy tưởng và cả những cảm nhận rất gần, mang tính cách tân qua một tâm hồn Việt. Nón lá, áo dài, bóng dáng sương khói của người thiếu nữ, biển cả, núi sông đều trong trẻo, an lành, mang một chút bí ẩn...

Về cái đẹp, theo tôi thì phải là cái làm người ta thích thú, cảm thụ được, mang đến cảm xúc mới mẻ và gần gũi với ta. Đó chính là cái hồn, là sự hòa trộn của màu sắc và rung động nghệ thuật.

Hội họa là người bạn đồng hành trong cõi riêng đầy màu sắc và tâm linh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Tôi thích sự thơ ngây, hồn nhiên, thích khám phá những bí ẩn trong tâm hồn và sự vật chung quanh trên tấm vải màu trắng bằng những hòa sắc của riêng mình”.



8* Tóm tắt những thành tích của họa sĩ Lương Trường Thọ

Họa sĩ Lương Trường Thọ sinh năm 1948 tại Hòn Khói, một miền quê của muối và biển xanh cát trắng thuộc quận Ninh-Hòa, tỉnh Khánh-Hòa, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2001.

Anh xuất thân từ trường Mỹ Thuật Gia Định, sinh hoạt mỹ thuật từ 1966 cho đến nay, là họa sĩ người Việt Nam đầu tiên và là người Á châu duy nhất được Hội Đồng Nghệ Thuật Thế Giới (WAF) xếp vào hạng Master Art. Họa sĩ Thọ là hội viên:

- Hội Mỹ Thuật Sàigòn

- Mekong Art Club

- Exotic Art Club Hamburg, Germany

- California Art Club, USA

- World Art Foundation (WAF)

Họa sĩ Thọ có tranh triển lãm thường xuyên hằng năm trong nước và quốc tế, đã tham dự những cuộc triển lãm quan trọng:

Trích. Thailand &Singapore (1973-1974). Hamburg, Germany. (2001). Iowa USA. (2004). Seoul, Korea. (2006). California, USA (2006). Three Artists, VN (2007). California, USA (2008). All America Tour, Santa Fe, New Mexico, USA. (2009). International Artists of 31 countries: Las Vegas,USA (2010) . BOWERS Art Museum: Santa Ana, CA, USA (2011)

Họa sĩ Lương Trường Thọ đã nhận giải: Ngôi sao vàng quốc tế BID Madrid, Spain và huy chương vàng Mỹ Nghệ Gỗ tại Sàigòn, Việt Nam.

Tranh của họa sĩ Thọ được Tổ Chức Mỹ Thuật Thế Giới (WAF) chọn dự triển lãm ở mười thành phố Hoa Kỳ: Los Angeles, Laguna Beach, La Jolla (Cali), Santa Fe (New Mexico) Scottsdale, Sedonia (Arizona), Chicago (Illinois), Cleveland (Ohio), Pittsburg (Pensylvania) và New York.

Lương Trường Thọ là họa sĩ người Việt Nam đầu tiên, người Á Châu duy nhất được Hội Đồng Nghệ Thuật của WAF chọn làm thành viên và được xếp vào hạng Master Art.



9* Kết luận

Năm mươi năm cầm cọ không phải là sự chấm dứt, mà là cái bàn đạp để người họa sĩ tài ba đam mê màu sắc, phóng lên khám phá cái mới vì nó là một thế giới bao la, vô bờ bến. Anh Thọ đã từng tâm sự: “Hội họa là người bạn đồng hành trong cõi riêng đầy màu sắc và tâm linh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó”.

Ông Jojo Marengo kết luận: “Tóm lại, chúng ta có thể nhận ra rằng họa sĩ Lương Trường Thọ được biết đến và được nhớ mãi về nét độc đáo, một hoạ sĩ đã dũng cảm vượt ra những hàng rào ràng buộc của qui ước để sáng tạo những tác phẩm đẹp cho đời”.

Trúc Giang

Minnesota ngày 18-6-2017