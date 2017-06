UC SAN DIEGO ĐÓN CHÀO ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA





Bất kể dưới cái nóng trên 80 độ C vào ngày thứ sáu 6-16-2017, hơn 20 ngàn người ngồi đầy sân vận động suốt gần 3 tiếng đồng hồ, đón chờ buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở tại UC San Diego. Điều nầy chứng tỏ sức ảnh hưởng to lớn và sâu rộng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến quần chúng nước Mỹ.



Trường UC San Diego bắt đầu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng để đón mời mọi người đến nghe buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vừa chậm xe xuống exit để tiến vào khuôn viên của ngôi trường đại học UC San Diego, đã thấy cảnh sát giữ an ninh và trật tự, cùng các nhân viên và tình nguyện viên mặc đồng phục áo khoác màu vàng chỉ dẫn tiến vào nơi đậu xe. Rồi sau đó phải cuốc bộ gần 30 phút nữa mới đến sân vận động để lắng nghe buổi thuyết giảng ngoài trời của vị lãnh đạo tinh thần xứ Tây Tạng. Từ các sinh viên nam nữ cho đến các cụ già, ai nấy một lòng hăng say lũ lượt cất bước như một ngày hội lớn, trước là muốn diện kiến và đảnh lễ Ngài, sau là lắng nghe những lời vàng ngọc và dí dỏm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma.



Đúng 10 giờ sau khi thị trưởng thành phố San Diego và giáo sư viện trưởng đại học UC San Diego ngỏ vài lời giới thiệu cùng tán thán công đức của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, toàn thể mọi người từ những hàng ghế ngồi trong sân vận động, cho đến những băng ghế dài chạy dọc chung quanh sân vận động, đồng loạt đứng lên đón chào sự xuất hiện khuôn mặt nổi tiếng vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng trên thế giới. Bốn màn hình to lớn trên sân khấu chiếu rõ nụ cười luôn sáng ngời trên khuôn mặt hiền hòa và nhân ái của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị Lạt Ma thứ 14 của xứ Tây Tạng bất khuất và kiên cường.



Được biết vào sáng thứ bảy 6-17-2017 Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ xuất hiện lần nữa vào ngày tốt nghiệp của sinh viên đại học UC San Diego. Đây là một vinh hạnh lớn lao đối với toàn thể sinh viên được một nhân vật nổi tiếng thế giới đến bắt tay và trao bằng tốt nghiệp ra trường.

Ngày 17-6-2017

Phan Minh Hành