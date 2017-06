Úc: Trả 53 Triệu MK Để Dàn Xếp Đơn Kiện Của 1905 Di Dân

CANBERRA - Chính quyền Australia đồng ý chi 70 triệu A$ (tương dương 53 triệu MK) cho 1905 di dân bị tập trung tại trại tị nạn Papua New Guinea kiện đòi bồi thường thiệt hại.Đây là khoản tiền dàn xếp vụ kiện tập thể lớn nhất lịch sử Ausytralia.Phiên toà phân xử dự kiến diễn ra trong ngày Thứ Tư với hồ sơ kiện của 1905 người bị tập trung trên đảo Manus giữa 2012 và 2016, đại diện bởi công ty pháp lý Slater & Gordon.Đơn kiện thu thập lời khai của 200 nhân chứng và 200,000 trang tài liệu, với tổ trưởng nguyên đơn là Christian Majid Kamasaee 35 tuổi là dân Iran bỏ quê hương để tránh kỳ thị tín ngưỡng.Luật sư Andrew Baker: tiền không công nhận đầy đủ mức độ của điều kiện sống ngặt nghèo của di dân, nhưng quyết định dàn xép của nhà cầm quyền Canberra phản ảnh tầm quan trọng không thể chối cãi của nhu cầu tiếp cận công lý - chính quyền Australia thuận dàn xếp với điều kiện tiêu trừ mọi trách nhiệm liên quan.Tiền bồi thường sẽ do chính quyền và các nhà thầu trại tập trung thanh toán.Từ Tháng 4-2016, toà tối cao Papua New Guinea đã kết luận: trại tập trung Manus là trái phép và vi hiến – nhưng trại chưa giải thể, còn lại gần 900 người, sẽ đóng cửa trong 4 tháng.Australia không cho thuyền nhân tái định cư – họ thuê các đảo quốc nghèo (Papua New Guinea và Nauru) giữ hàng ngàn di dân đến từ bốn phương.