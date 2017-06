Thủ Tướng Anh: Không Từ Chức, Sẽ Lập Nội Các Liên Hiệp; Kết Quả Bầu Cử Tại Anh Quốc: Đảng Bảo Thủ Đương Quyền Mất Ghế

LONDON - Đảng Bảo Thủ không chiếm đa số trong cuộc bầu cử ngày Thứ Năm 8-6, nhưng Thủ Tướng Theresa May không từ chức – bà định thương luợng với đảng Democratic Unionist (DUP) tại Bắc Ireland để thành lập liên hiệp cầm quyền.Bà May loan báo: đang vận động thành lập nội các với căn bản là đảng chiếm nhiều ghế lập pháp nhất, thu nhiều phiếu nhất để bảo đảm tương lai ổn định cho vương quốc. Bà nói: sẽ hợp tác với bằng hữu và đồng minh trong DUP để cùng thực hiện tiến trình Brexit. Bà khẳng định: quan hệ giữa 2 đảng là mạnh từ nhiều năm.1 nhà báo chỉ ra 3 yếu tố đưa tới thất bại của đảng Bảo Thủ là: dân chúng chán ngán chính sách tiết kiệm, tình trạng hoang mang vê Brexit, và bà May đuợc nhiều cử tri nhận biết không là nhân vật mà họ mong đợi.Phóng viên của BBC cho hay: kết quả bầu cử ngày 8-6 là đảng Bảo Thủ giảm 10 ghế dân cử – cụ thể là đảng Bảo Thủ chiếm 319 ghế, đảng Lao Động 261 ghế, DUP 10 ghế, đảng DC Tự Do 12 ghế, đảng SNP 35 ghế.Liên minh Bảo Thủ-DUP sẽ có 329 ghế tại Hạ Viện.Tiến trình thương luợng Brexit sắp bắt đầu ngày 19-6.Đảng Bảo Thủ đã báo trước: sẵn sàng thành lập chính quyền của thiểu số.1 số tiếng nói hô hào bà May từ chức – nhưng cựu công chức lão làng là Lord ODonnell tuyên bố qua làn sóng điện: bổn phận của Thủ Tướng là tiếp tục nhiệm vụ vào lúc này, có quyền tìm kiếm sự tin cậy của Hạ Viện bằng cách yêu cầu 1 diễn văn chấp nhận từ nữ hoàng, dự kiến ngày 19-6.Trong khi đó, lãnh tụ Pual Nuttall của UKIP là đảng chủ trương Brexit từ chức sau khi đảng không chiếm đuợc ghế dân biểu nào, và nhìn chung có thể mô tả là “sụp đổ khắp nước”.Đảng “quốc gia Scotland-SNP” mất 21 ghế trong cuộc bầu cử này.Giới quan sát nhận xét: kỳ này, số ứng viên nữ thắng cử là kỷ lục với 207 người đuợc bầu vào Hạ Viện.Năm 1918 ghi nhận bà Constance Markievicz thắng cử dân biểu, là đầu tiên, nhưng vì là thành viên của đảng Sinn Fein (Bắc Ireland), bà không nhận ghế của mình.