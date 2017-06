Mưa, Lốc, Cháy, Nợ Xấu...

Bản tin TTXVN đưa ra lời báo động về mưa giông vài ngày tới: Nhiều khu vực trong cả nước có mưa to và khả năng xảy ra tố, lốc...Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 7-8/6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1-2 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu đều ở mức dưới báo động 1.Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.Trong khi đó, báo Pháp Luât cho biết: Gần 37.000 DN giải thể, tạm ngừng hoạt động.Theo Tổng cục Thống kê, năm tháng đầu năm nay cả nước có hơn 50.500 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 485.600 tỉ đồng.Con số này tăng 13% về số DN và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 23%.Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong năm tháng qua, số DN hoàn tất thủ tục giải thể gần 4.700 DN. Số DN tạm ngừng hoạt động trong năm tháng khoảng 32.100 DN, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.Việt Nam sẽ thành bãi rác xe ôtô dỏm? VnEconomy baó động viễn ảnh ôtô “bãi rác” vào Việt Nam, nhìn từ những chiếc xe 4.400 USD.Hiện tại, ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đang chưa bao giờ rẻ đến thế...Hiện tại, ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đang chưa bao giờ rẻ đến thế. Giữa năm 2016, giá xe bình quân nhập cảng từ Ấn Độ vào khoảng gần 160 triệu đồng, thì đến giữa năm 2017 này chỉ còn khoảng 100 triệu đồng/xe....Một vị chuyên gia trong ngành ôtô nói, các xe giá rẻ thường đi kèm với chất lượng thấp: “Một số mẫu xe giá rẻ sản xuất theo lô lớn, hàng bị tồn nhiều, ế ẩm, lỗi mốt nên có giá rẻ. Như dòng xe Grandi10 từ Ấn Độ ngốn xăng nhiều, cản trước xe yếu, va chạm nhẹ là vỡ”.Hay như câu chuyện về ôtô Nano của Ấn Độ, xe chỉ có một kính chiếu hậu như xe máy, có một quạt máy chứ không có máy lanh...Báo Tiền Phong kể chuyện bạo lực gia đình: Đâm gục vợ cùng con riêng rồi châm lửa tự thiêu.Xảy ra cự vã khi tới nhà người tình nói chuyện, ông Trần Hải Dương (39 tuổi) đâm gục vợ là Nguyễn Thị Lý (40 tuổi) cùng cậu con riêng vợ mới 13 tuổi sau đó khóa trái cửa, châm lửa tự thiêu.Tối 6/6, người dân phát hiện căn nhà cấp 4 ở phường Cam Lộc, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) bùng cháy dữ dội. Hàng xóm hô hoán dập lửa nhưng căn nhà khóa trái cửa nên không ai tiếp cận được.Cảnh sát cứu hỏa được điều động đến ứng cứu. Khi phá cánh cửa, họ thấy ông Trần Hải Dương (39 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Lý (40 tuổi) và bé trai 13 tuổi (con riêng bà Lý) đã tử vong, thi thể cháy xém. Nhiều vật dụng bị thiêu rụi.Báo An Ninh Thủ Đô kê chuyện: Nhân viên cửa hàng Mobifone trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP. SG vừa mở cửa được một lúc thì bảng hiệu phía trước phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt.8h sáng 7-6, nhân viên cửa hàng Mobifone trên đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP.SG, mở cửa được một lúc thì bất ngờ bảng hiệu phía trước phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt. Nhân viên liền chạy ra hô hoán cùng người dân dập lửa nhưng bất thành.Báo Thanh Niên kể chuyện: 600.000 tỉ đồng nợ xấu xây được 3 sân bay Long Thành...Phát biểu tại Quốc hội sáng 7.6, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội), Chủ tịch ngân hàng VietinBank cho rằng, số tiền nợ xấu hiện tại đủ để xây được 3 sân bay Long Thành.Thảo luận về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu, Chủ tịch ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) Nguyễn Văn Thắng cho rằng, trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nợ xấu phát sinh là tất yếu, còn cho vay còn nợ xấu. Trong đó có những nguyên nhân khách và chủ quan, nhưng nặng nhất xuất phát từ những cú sốc của nền kinh tế. Tại Việt Nam, theo ông Thắng nợ xấu phát sinh đột biến từ năm 2012 lên tới 17% tổng dư nợ. Nguyên nhân do khủng hoảng thị trường bất động sản, chứng khoán và nền kinh tế tăng trưởng nóng.Trong khi đó, bản tin CafeF/Trí Thức Trẻ kể chuyện: Miền Bắc nắng nóng kỷ lục, cổ phiếu của điện máy Trần Anh tăng 60% chỉ trong 2 tuần.Có vẻ như, cổ đông của Trần Anh đang mừng vui sau đợt nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội khi cổ phiếu tăng vọt 60% chỉ trong chưa đầy 2 tuần giao dịch.Thời tiết miền Bắc đang ở vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhất kể từ đầu mùa đến nay. Thậm chí, theo nhiều người phải đội nắng vào giữa trưa ở đường phố và đo nhiệt độ thì có chỗ còn lên đến ~44 độ C. Nhiệt độ cao diễn ra trong vài ngày nay đã khiến cho nhu cầu sử dụng các thiết bị làm lạnh như quạt, điều hòa nhiệt độ của người dân tăng lên một cách chóng mặt.Vậy là, nắng mưa có thể làm phiền nhiều người và gây thiệt hại cho nông dân... nhưng cũng mang tiền tới cho một số kinh doanh...