Nhạc, Sơn Trà, Thuế, Đa Cấp

Sẽ tới một lúc, thu tiền tác quyền nghe nhạc trên các điện thoại tinh khôn? Sẽ tới một lúc, thu tiền nghe nhạc toàn dân, chỉ trừ người bệnh điếc? Nhiều câu hỏi có thể chợt nghĩ tới...Bản tin VnExpress ghi lời Phó Đức Phương: 'Không dừng thu tác quyền nhạc ở quán cà phê'...Giám đốc VCPMC khẳng định việc thu phí tác quyền ở quán cà phê được thực hiện minh bạch, đúng luật.Chiều 5/6, nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (viết tắt: VCPMC) - họp báo về việc thu tác quyền âm nhạc ở quán cà phê.VCPMC từng bị Cục Bản quyền Tác giả yêu cầu dừng thu tiền tác quyền âm nhạc trên tivi ở khách sạn để nghiên cứu lộ trình thu phí mới chặt chẽ hơn. Riêng về thu phí ở quán cà phê, trung tâm khẳng định vẫn tiếp tục.Trong khi đó, báo Tuôi Trẻ kể chuyện quan chức: Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái xin lỗi ông Huỳnh Tấn Vinh và công luận.Ngày 5-6, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch gửi lời xin lỗi tới Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cá nhân ông Huỳnh Tấn Vinh và cả độc giả báo chí trước những sự cố đáng tiếc vừa qua.Trao đổi với Tuổi Trẻ Online đầu giờ chiều 5-6, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết Tổng cục Du lịch đã hiểu chưa đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ VH-TT&DL trao đổi bằng văn bản với Hiệp hội du lịch Đà Nẵng và các tổ chức có liên quan để làm rõ những nội dung kiến nghị liên quan đến tính pháp lý của bản quy hoạch Sơn Trà nhưng Tổng cục Du lịch lại hiểu chưa đúng ý kiến chỉ đạo đó...Ngắn gọn, cán bộ không cần suy nghĩ, hể nghe ở trên chỉ đạo là ký liền... bât1 kể chữ ký của mình có ý nghĩa gì.VOV kể chuyện: 8 thanh niên chuốc say rồi hiếp dâm tập thể 2 bé gái trong nhà nghỉ...Trong lúc nhậu, 8 đối tượng ép hai thiếu nữ uống say, sau đó thực hiện hành vi đồi bại.Ngày 4/6, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, vừa khởi tố vụ án, cho gia đình bảo lãnh 8 đối tượng từ 16 đến 20 tuổi, để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”, xảy ra ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, vào ngày 30-5.Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h45, ngày 30-5, Nguyễn Phước H. (20 tuổi), Trần Nguyễn Hoàng P. (17 tuổi), Lê Quốc K. (17 tuổi), Hồ Quốc V. (17 tuổi), Huỳnh Tấn Đ. (16 tuổi), Trần Văn N. (18 tuổi), Huỳnh Minh Th. (18 tuổi), Lê Thành T. (18 tuổi) ngụ thị trấn Óc Eo và xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, rủ hai bé gái là T.P.T (14 tuổi) và T.T.V (13 tuổi), vào vào nhà nghỉ ở thị trấn Óc Eo nhậu.Nhóc tì đáng sợ...Báo Tiền Phong kể chuyện tỉnh Phú Thọ: Sự việc xảy ra tối 4/6, trên quốc lộ 32C, đoạn qua địa phận huyện cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ ). Một nhân chứng cho biết, khoảng 21h30, có 4 xe máy chở nhiều thanh niên cầm dao, kiếm đuổi theo chiếc ô tô Mazda CX5 BKS 19A lưu thông trên quốc lộ. Vừa đi, nhóm người này hò hét, chửi thề.Di chuyển được quãng đường vài trăm mét, gần 20 thanh niên khác cầm dao và tuyp sắt chặn ngang đường phía trước. Xế hộp vừa dừng, nhóm người này bao vây xung quanh chiếc ô tô.Sau màn chửi bới, 4-5 tiếng nổ giống tiếng súng vang lên khiến nhiều người lưu thông trên đường hoảng sợ.Báo Thanh Niên kê chuyện Sài Gòn: Hơn 13.400 tài khoản Facebook vào tầm ngắm cơ quan thuế.Bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.SG, cho hay Cục Thuế đã chuyển danh sách 13.469 Facebook có hoạt động kinh doanh cho các chi cục thuế địa phương. Việc kiểm tra thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế của những cá nhân, hộ kinh doanh trên Facebook là một trong những công việc mà cơ quan thuế đang triển khai.Môt tin có vẻ tích cực: VTV cho biết Quảng Trị có thêm dự án điện gió hơn 1.200 tỷ đồng.Tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 có công suất 30MW tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tổng vốn đầu tư 1.265 tỷ đồng.Dự kiến, đến tháng 8/2017 dự án sẽ hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư; tháng 12/2018 sẽ khởi công và thi công các công trình cơ sở hạ tầng; từ tháng 8/2018 - tháng 8/2020 sẽ triển khai thi công xây dựng các gói thầu EPC.Bản tin Kênh 14/Gia Đình & Xã Hội kể chuyện Hà Nội: Trời nóng kỷ lục, cột điện nổ tung, hàng trăm hộ dân chìm trong bóng tối.Vào khoảng 19h15 tối 4/6 đã xảy ra vụ chập điện khiến hàng trăm hộ dân chìm trong bóng tối.Vào thời điểm trên, hàng trăm người dân ngõ 181 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã phải tháo chạy ra khỏi nhà bởi một cột điện nằm trên con ngõ này bất ngờ phát nổ.Theo lời kể của người dân, thời điểm trên họ đang xem tivi trong nhà thì bất ngờ nghe thấy 1 tiếng nổ rất lớn, sau đó liên tục là những tiếng nổ nhỏ, khi chạy ra đường thì cột điện trong ngõ đang cháy rất lớn.Báo Người Lao Động kể chuyện miền núi: Hơn 700 người được tòa triệu tập trong vụ đa cấp MB24 chấn động...Hơn 500 người bị hại, gần 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được tòa án triệu tập trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty đa cấp MB24.Sáng 5-6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Ngô Văn Chiến (SN 1980), Trần Văn Sự (SN 1975), Đặng Anh Tuấn (SN 1980) và Bùi Thị Chiên (SN 1977, cùng ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) trong đường dây đa cấp MB24.Ngổn ngang biết là bao nhiêu.