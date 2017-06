Vết Nứt, Xe Tông, Cẩu Tặc...

Từ vết nứt ở huyện Nhà Bè, Sài Gòn... tới xe tông trên phà An Giang, tới cẩu tặc đi xe hơi ở Nghệ An... Toàn chuyện bạo lực.Bản tin Zing kể: Vết nứt dọc sông Rạch Tôm ở Nhà Bè có dấu hiệu mở rộng...Sáng 1/6, Phó chủ tịch UBND TP.SG Lê Văn Khoa cùng các sở, ban ngành, chuyên gia thủy lợi đã đến hiện trường vết nứt dài trên tuyến đường dân sinh thuộc ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, có nguy cơ sạt lở.Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, đến sáng 1/6 vết nứt có dấu hiệu to ra và có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới....Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện: Nhóm người sát hại bé trai ở Sài Gòn bị camera ghi hình...Đến chân cầu Chà Và (quận 5) tìm cha đúng lúc ông này và nhóm bạn nhậu bị 6 thanh niên cầm mã tấu tấn công, cậu bé 13 tuổi không chạy kịp nên bị chém tử vong.Ngày 31/5, Công an quận 5 (TP SG) trích xuất camera an ninh khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu (phường 10) - ghi được hình ảnh nhóm thanh niên truy sát, chém chết bé trai 13 tuổi và làm hai người khác trọng thương."Bước đầu xác định có 6 người tham gia gây án. Chúng tôi đã khoanh vùng được các đối tượng, nhiều trinh sát đang truy tìm", cán bộ điều tra cho biết.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện An Giang: Xe hơi tông chết nhân viên phà rồi lao xuống sông...Khi nhân viên mở khóa dây để xe lên xuống phà, bất ngờ một xe hơi từ trên phà tông vào nhân viên phà làm anh này tử vong sau đó. Xe hơi tông tiếp người đi bộ làm ông này bị thương rồi lao thẳng xuống sông Hậu.Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 sáng 1-6 tại bến phà Thuận Giang, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang.Cá tôm VN gian nan hơn. Bản tin VOV kể: Xuất khẩu thủy sản đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật...Hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe của các nước nhập khẩu là một trong những cản trở lớn của ngành thủy sản trong năm nay.Các chuyên gia cho rằng, vấn đề mà các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần lưu ý trong năm 2017 là thuế chống bán phá giá cá tra, tôm của Mỹ; an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm tra chặt chẽ hơn của các nước trong Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Australia. Bên cạnh đó những tác động hạn hán, mặn xâm nhập, sự cố môi trường biển ở miền Trung tiếp tục làm giảm nguồn cung nguyên liệu, hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu cũng như áp lực về giá bán, thuế nhập khẩu với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường toàn cầu là những thách thức mà ngành phải vượt qua…Báo Thanh Niên kê3 chuyện Quảng Trị: Giúp chị giết chồng, nữ sinh trường cao đẳng sư phạm lãnh 8 năm tù...Sáng 31.5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Thị Lan (38 tuổi) 9 năm tù giam và Hồ Thị Nan (22 tuổi, cùng trú thôn A Mo Rơ, xã A Xing, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) 8 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.Theo cáo trạng, do thường xuyên bị chồng là Hồ Văn Hơn (39 tuổi) đánh đập sau khi say rượu nên Lan nung nấu ý định trả thù. Khi chia sẻ ý định giết chồng với em gái là Nan (thời điểm đó, Nan là sinh viên khoa Mầm non, Trường CĐSP Quảng Trị) thì Nan không đồng tình và khuyên Lan “nếu không sống được thì chia tay, đừng làm điều vi phạm pháp luật”.Tuy nhiên, đến đêm 6.8.2016, Hơn lại về nhà trong tình trạng say xỉn, nằm ngủ ở phòng khách, lúc này, Lan điện thoại gọi Nan về nhà rồi thuyết phục em gái phụ mình giết chồng, cuối cùng thì Nan đồng ý.Trong khi đó, bản tin Infonet kể chuyện Vĩnh Phúc: Công an đang xác minh thông tin người làm việc với CSGT bị đánh.Một đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ thông tin một người dân đang làm việc với CSGT tại thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì bất ngờ bị đánh.Báo Người Đưa Tin kể chuyện Nghệ An: Khởi tố nhóm cẩu tặc đi ô tô gây ra 60 vụ trộm chó...Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố nhóm đối tượng sử dụng xe ô tô, mang theo hung khí như mã tấu, dao kiếm thực hiện hơn 60 vụ trộm chó trên địa bàn và vùng phụ cận.Ngày 1/6, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với các đối tượng: Nguyễn Công Hảo (SN 1986), Cao Tiến Triển (SN 1988), cùng trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Hữu Bằng (SN 1987), trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để phục vụ điều tra về tội Trộm cắp tài sản.Báo Người Lao Động kể chuyện du học xong: Thực tập sinh về nước... chạy xe ôm, làm thợ xây.Có 61% thực tập sinh Nhật Bản khi trở về Việt Nam phải làm trái ngành. Trong khi đó các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam vẫn đang 'khát" nhân lực...Theo Ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, số lượng thực tập sinh (TTS) Việt Nam được phái cử sang Nhật Bản trong thời gian gần đây đã tăng lên nhanh chóng. Chỉ tính riêng năm 2016, lượng TTS Việt Nam được cử sang Nhật đã lên tới 40.000 người, nâng tổng số thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản tính đến cuối năm 2016 ước đạt trên 90.000 người. Việt Nam đang vượt qua Trung Quốc, trở thành nước có số thực tập sinh cao nhất tại Nhật Bản.Báo Lao Động kể: Từ 1.6, gần 50 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng 1 thuộc các bộ, ngành sẽ chính thức áp dụng giá dịch vụ y tế mới.Nghĩa là, tăng giá.... Nhiều dịch vụ y tế có mức tăng 2-3 lần giá cũ sẽ do người bệnh trả 100%.Đầy nỗi lo vậy.