HIỆP HỘI PHÁT HUY CÔNG LÝ NGƯỜI MỸ GỐC Á CHÂU

(ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE) TẠI QUẬN CAM

LÀM LỄ KỶ NIỆM 11 NĂM



Bữa tiệc thường niên trao giải danh dự cho những doanh nghiệp quan trọng, và các lãnh đạo từ thiện và cộng đồng tại Quận Cam







[HÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TRAO GIẢI]



IRVINE, CA - Vào ngày 18 tháng 5, Asian Americans Advancing Justice - Orange County ( Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu tại Quận Cam) (Advancing Justice-OC) đã tổ chức ăn mừng thêm một năm làm việc thành công tại vùng địa phương và nhấn mạnh sự phát triển của các chương trình, dịch vụ của hiệp hội. Bữa tiệc thường niên lần thứ ba được tổ chức tại trụ sở hãng xe KIA Motors America tại thành phố Irvine, CA, có sự tham dự của 400 quan khách. Bữa tiệc thường niên đã vinh danh những cá nhân và tổ chức đã có một tác động đáng kể trong cộng đồng Quận Cam. Số tiền gây quỹ trong bữa tiệc sẽ dùng đễ hộ trợ trực tiếp văn phòng Advancing Justice-OC.

Những công ty, cơ quan, cá nhân được vinh danh năm nay là:

Home Depot

Corporate Impact Award

Jack Toan, Chairman, Orange County Funders Roundtable & Vice President, Community Relations - West Region, Wells Fargo

Public Service Award

Orange County Opportunity Initiative

Philanthropy Partner Award

Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance

Community Partner Award

“Advancing Justice-OC tự hào để ăn mừng các công ty, cơ quan, và cá nhân được vinh danh năm nay,“ Ông Stewart Kwoh, chủ tịch và giám đốc điều hành của Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles (Advancing Justice-LA), đã nói. “Mỗi cá nhân được vinh danh đã đống góp rất nhiều không những cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu, người bản xứ Hawaii và Đảo Thái Bình Dương (AANHPI) tại Quận Cam, nhưng cũng đã giúp văn phòng của chúng tôi tại Quận Cam phát triển mạnh mẽ."

Vào năm 2006, Advancing Justice-LA đã mở văn phòng tại Quận Cam lần đầu tiên tại thành phố Garden Grove để phục vụ và tiếp cận cộng đồng AANHPI đang sống tại khu vực này, đã làm việc với những nạn nhân cuả bạo hành gia đình và vấn đề di trú. Hiệp hội cũng đã giúp khởi đầu chương trình bằng tiếng Việt cho thân chủ để tự đại diện trong tòa án. Chỉ trong năm qua, Advancing Justice-OC đã tăng gấp ba số nhân viên và năng lực hoạt động của mình cũng như mở rộng các chương trình huấn luyện của hiệp hội bao gồm dịch vụ giúp điền đơn nhập tịch.





Trong thập niên vửa qua, hiệp hội đã giúp hằng ngàn thân chủ và đã đồng xuất bản một bản báo cáo về nhân khẩu học phổ biến về khu vực,“A Community of Contrasts: Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders in Orange County.”

Hiện tại, một thẩm định về nhu cầu của AANHPI tại Quận Cam (an Orange County AANHPI Needs Assessment) đang được tiến hành, sẽ được phát hành vào mùa hè năm 2017.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ và hợp tác với cộng đồng Quận Cam,” Sylvia Kim, giám đốc của Advancing Justice-OC tại Quận Cam nói. "Với người Mỹ gốc Á, người bản xứ Hawaii, và người dân đảo Thái Bình Dương hiện nay bao gồm hơn 20 phần trăm dân số của Quận Cam, cộng đồng thực sự trở thành một lực lượng cần được biết đến. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục ủng hộ cộng đồng để nâng cao thêm về mặt chính trị và xã hội."



# # #