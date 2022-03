Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Little Sài Gòn, Nam California (Bình Sa)- Tại chánh điện Chùa bát Nhã tọa lạc tại 4717W First St, Santa Ana CA 92703 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK) đã long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nhân ngày lễ chung thất.



(GHPGVNTNHK), HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự (GHPGVNTNHK), HT. Thích Tuệ Uy, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông (GHPGVNTNHK), Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ (GHPGVNTNHK), Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Truyền Thông, Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi, Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ… Nhà Báo Đỗ Quý Toàn cùng một số các cơ quan truyền thông.





hàng đầu từ trái: Trưởng lão HT. Thích Chơn Thành, HT Thích Nguyên Trí, HT. Thích Nguyên Siêu, HT.Thích nhật Huệ, HT. Thích Nhật Quang

Điều hợp chương trình buổi lễ do Đại Đức Thích Đức Trí. Mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Đại Đức Thích Đức Trí thông qua chương trình, lý do buổi lễ, thầy cho biết: Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 01:30 ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm, trụ thế 97 tuổi và 72 hạ lạp.