Xã Hội Đầy Bạo Lực

Chỗ nào cũng thấy bạo lực… xã hội ngày càng đáng sợ.Bản tin VOV kể về chuyện ở Bình Dương: Hàng xóm đánh nhau, 1 người chết…Uống rượu xong, người đàn ông ở Bình Dương mâu thuẫn với hàng xóm dẫn đến đánh nhau và bị đánh tử vong.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện một đảng viên CSVN ở tỉnh Lâm Đồng hiếp dâm em vợ, lần đầu cô em vợ im lặng vì sợ cả nhà xấu hổ và sợ chị mất hạnh phúc, làn sau cô em vợ uống thuốc diệt cỏ tự tử…May mắn, cứu kịp. Dâm tặc tên là “Nguyễn Hữu Hoài đã ôm lấy em định giở trò nhưng bé H. quyết liệt chống cự sau đó uống thuốc diệt cỏ vì uất ức.Sáng nay 23-5, Công an huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng với nghi can Nguyễn Hữu Hoài (sinh năm 1987, trú xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) về hành vi giao cấu với trẻ em.”Nạn nhân là bé N.T.H. sinh năm 2003, tức là mới 14 tuổi.Bản tin viết: “Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng tháng 2-2017, Hoài cũng đã từng xâm hại H. nhưng em H. không tố cáo vì xấu hổ và sợ mất hạnh phúc gia đình chị T. Được biết Hoài là xã đội phó xã đội Tân Hà và là đảng viên.”Hóa ra, dâm tặc theo gương ông Hồ.Xóa sổ dần trường công: giáo viên sẽ không còn là công chức. Báo Thanh Niên kể rằng đang có nhiều ý kiến tranh luận trước thông tin sắp tới Bộ GD-ĐT giảm dần biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng dần hợp đồng lao động, hướng tới xóa bỏ biên chế trong các đơn vị công lập.PGS Văn Như Cương (Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) nêu ý kiến trên báo Thanh Niên:“Việc bỏ công chức, viên chức sang chế độ hợp đồng, ưu điểm lớn nhất là để cho giáo viên (GV) phải luôn nỗ lực, cố gắng để khẳng định chất lượng học sinh của mình và không được phép chểnh mảng. Phải thẳng thắn thừa nhận với nhau, hiện nay có một bộ phận GV không thực sự say mê với nghề, không tâm huyết, chỉ lên lớp cho có, không làm hết trách nhiệm mà vẫn nhận đủ lương so với những người tận tâm với nghề. Điều đó khiến giáo dục trở nên trì trệ hơn. Nay chúng ta thay bằng chế độ hợp đồng, buộc GV phải “vận động” để được ký hợp đồng vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên, khi triển khai phải có lộ trình rõ ràng và phải đồng bộ. Bởi lẽ, nếu không thực hiện đồng bộ, số GV kém chất lượng, không có hợp đồng quá nhiều, không biết làm gì cũng ảnh hưởng đến xã hội. Đó là chưa kể, những GV giỏi khi thấy những trường khác lương cao hơn, chế độ đãi ngộ lớn hơn, họ sẵn sàng ra đi mà không gắn bó với trường nữa. Điều này sẽ khiến đội ngũ GV trong một cơ sở giáo dục không ổn định. Đó cũng là một khó khăn. Khi không còn viên chức, công chức thì GV hưởng lương từ đâu? Giao quyền cho hiệu trưởng nhưng hiệu trưởng có lạm quyền không? GV nếu ký hợp đồng 2 năm nhưng chỉ dạy được 1 năm mà tự ý bỏ việc thì sẽ làm sao?... Bộ đưa ra chủ trương như vậy thì cần công bố một lộ trình rõ ràng, thí điểm ở mức độ nào với từng giai đoạn. Điều rất quan trọng là nếu chuyển sang chế độ hợp đồng mà chúng ta đảm bảo được GV có thể sống bằng lương của mình thì sẽ không đáng lo ngại lắm.”Trong khi đó, Infonet ghi nhận ý kiến từ GS.TS Phạm Tất Dong:“Kể cả hiệu trưởng hay hiệu phó cũng chỉ là người làm công ăn lương giống như giáo viên. Vì thế, nếu giáo viên theo chế độ hợp đồng thì chẳng có lý do gì mà hiệu trưởng lại hưởng chế độ biên chế.”Trong khi đó, báo Lao Động báo nguy hiện tượng khủng hoảng dư gà: Tồn hàng triệu con gà công nghiệp: Lại nguy cơ phải “giải cứu”…Theo thống kê của Bộ NNPTNT, tổng đàn gà thịt của Việt Nam đến đầu năm 2017 gần 214 triệu con, tăng gần 5% so với đầu năm 2016. Trong đó, 2 tỉnh, thành có tổng đàn gà lớn nhất cả nước là Hà Nội và Đồng Nai. Theo một số chủ trang trại, từ 1 tháng nay giá gà công nghiệp bắt tại chuồng chỉ từ 19.000-20.000 đồng/kg, giá trứng giảm sâu chỉ còn khoảng 900 đến 1.100 đồng/quả. Trong khi đó, số lượng gà công nghiệp hiện nay đã lên tới hàng chục triệu con nhưng lượng tiêu thụ khá chậm. Nhiều câu hỏi đặt ra, liệu sắp tới Chính phủ có phải tham gia “giải cứu” gà công nghiệp?Báo Người Lao Động kể chuyện ở tỉnh Kiên Giang: Bé gái 15 tuổi sinh con, 4 thanh niên vào tù…Ngoài hình phạt tù về tội giao cấu với trẻ em, bốn bị cáo còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho bị hại T. 5 triệu đồng/bị cáo.Xã hội đầy bạo lực… đáng sợ vậy.