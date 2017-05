Lộ Đề, Xe Siêu Đắt...

Lộ đề là lộ đề thi... còn xe siêu đắt là giá cao kinh khủng. Không biết khi người ta dùng chữ “siêu đắt” sẽ trật ngữ pháp gì không, nhưng nghĩa rất cụ thể.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Đồng Tháp lộ đề vì giáo viên mang đề thi đi... trả ơn...Ngày 19-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chính thức có thông tin về kết quả điều tra vụ lộ đề thi lớp 11 làm toàn bộ học sinh khối 10 và 11 của cả tỉnh phải dừng thi.Theo đó thầy Bùi N.A., 54 tuổi, giáo viên Trường THPT thành phố Cao Lãnh, thành viên ban sao in đề thi đã mang đề về nhà đưa cho một phụ huynh có con học 11 để… trả ơn.Cụ thể ngày 6-5, thầy A. mang đề thi học kỳ II môn Toán, Lịch sử lớp 11 về nhà đưa cho bà Lý T.T. 35 tuổi, ngụ phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh để trả ơn vì trước đó bà này đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình thầy A.Con trai bà T. là học sinh lớp 11, Trường THPT thành phố Cao Lãnh học kém môn Toán, Sử. Bà T. đã rất cẩn thận, phi tang đề thi sau khi con đã chép từng câu hỏi ra giấy.Không ngờ rằng trước đó khi đề thi để ở nhà thầy A. thì con trai thầy A. - hiện đang là sinh viên một trường đại học ở ĐBSCL đã lén dùng điện thoại chụp hình lại 2 đề thi này và gửi cho bạn thân là em Quảng Ngọc Th. học sinh lớp 11, Trường THPT Cao Lãnh 1 qua tin nhắn trên Facebook.Thế là, đề thi chạy khắp nơi...Báo Thanh Niên kể chuyện tỉnh Quảng Bình: Khỉ đại náo, tấn công phụ nữ, giết gà của người dân.Một số phụ nữ ở tổ dân phố 3, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) bị thương vì bị khỉ tấn công. Không những thế, khỉ còn bẻ cây trồng và giết gà của người dân.Ngày 18.5, lực lượng phối hợp của Hạt Kiểm lâm Đồng Hới và Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) đã tiến hành đặt 2 loại bẫy tại vườn nhà của chị Võ Thị Liên (tổ dân phố 3, P.Nam Lý) để bẫy con khỉ "đại náo" ở tổ dân phố này suốt thời gian qua.Bản tin VTC nêuc âu hỏi: Vì sao giá ô tô ở Việt Nam siêu đắt?Giá xe ô tô tại Việt Nam được coi là "siêu đắt" so với các quốc gia cùng khu vực, một trong các nguyên nhân chính là do thuế và phí của nước ta cao.Báo cáo của Bộ Công thương cho biết, giá bán xe vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực. Mức giá xe ô tô tại Việt Nam cao hơn gần 2 lần so với các nước trong khu vực (Thái Lan và Indonesia), và con số này còn lớn hơn nếu so với các nước có ngành công nghiệp ô tô đã phát triển ổn định như Hoa Kỳ và Nhật Bản.Lý do, bản tin VTC viết:“Nguyên nhân lớn nhất khiến giá xe ô tô ở mức cao là do thuế và phí của nước ta cao, đồng thời sản lượng tích lũy trong nước thấp (các doanh nghiệp đang sản xuất dưới rất xa so với công suất thiết kế). Chất lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn không bằng xe nhập khẩu.”Trong khi đó, báo Công An kể chuyện tỉnh Gia Lai: “Lập 'phòng nhì', Cục trưởng Cục thống kê Gia Lai bị cách chức về Đảng”...Báo Công an TP.SG số ra ngày 16-5-2017 có bài viết phản ánh về việc, ông Lý Hùng Thanh – Cục trưởng Cục thống kê Gia Lai bị Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra theo đơn tố cáo của vợ ông – bà Thành.Đơn tố cáo về việc, ông Thanh đang trong chế độ hôn nhân với bà Thành có chung 3 con gái nhưng bỏ nhà đi sống chung với người phụ nữ tên Ng. và có 1 con trai riêng 2 tuổi với bà Ng. Sau khi bà Thành có đơn tố cáo, Ban Chủ nhiệm Tỉnh ủy Gia Lai vào cuộc kiểm tra, xác minh.Chỗ này nên thay đổi quan điểm xã hội về phụ nữ và về con: một bà là phải kiên quyết một bà, và có con gái cũng tương đương như con trai, không cần gì kiếm con trai...Trong khi đó, báo Tiền Phong kể rằng theo thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 4, Việt Nam nhập 33.400 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 15,6% (tương đương tăng 4,5 nghìn chiếc) so với cùng kỳ năm trước.Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 4 là 6.960 chiếc, giảm 37,8% so với tháng trước (giảm chủ yếu ở nhóm hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống).Ô tô nguyên chiếc các loại trong 4 tháng đầu năm chủ yếu được nhập khẩu từ các thị trường Thái Lan với 12.000 chiếc, trị giá 219 triệu USD; tiếp đó là thị trường Indonesia gần 6.000 chiếc, trị giá 102 triệu USD; Thị trường Ấn Độ với gần 5.000 chiếc, trị giá 22 triệu USD.Trong khi đó, Infonet kể chuyện Hà Tĩnh: Đường ngàn tỉ đầy những "con lươn" khổng lồ...Tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 1.276 tỉ đồng, được thông tuyến từ cuối tháng 1/2015. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng tuyến đường này bị hằn lún, bong tróc gần như toàn tuyến.Bản tin VOV kêu gọi cảnh giác hiện tượng ở Quảng Nam: Rình người rút tiền ở ngân hàng để trộm hàng trăm triệu đồng.Túc trực ở các ngân hàng tìm “con mồi” rút tiền bỏ vào cốp xe, nhóm của Ánh bám theo, chờ lúc con mồi sơ hở cạy cốp lấy tiền.Báo Người Lao Động kể chuyện ở Sài Gòn: Mượn tiền của chủ tiệm cầm đồ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 300 triệu đồng rồi không có tiền trả, cô gái (SN 1989) bị 9 tên giang hồ bắt cóc..May mắn, công an can thiệp kịp: “Qua xác minh, trinh sát nắm được thông tin các đối tượng đang giam giữ chị N. tại một căn nhà trong con hẻm trên đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Đến chiều tối 12-5, tổ trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà, bắt giữ Nhân và Quân, giải cứu thành công chị N. Tại trụ sở công an, 2 đối tượng này khai được cắt cử canh giữ N. để lấy tiền chuộc 300 triệu đồng cho 1 chủ tiệm cầm đồ.”Trong khi đó, Hà Nôị Mới cho biết ngành dệt may gặp nguy:“Báo cáo của Tập đoàn Dệt may (DM) Việt Nam cho thấy, ngành DM đang bị cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế, dẫn đến lượng đơn hàng giảm đi. Nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã được ký kết thời gian qua, nhưng thực tế doanh nghiệp (DN) trong nước chưa thể tận dụng được lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu. Đáng chú ý, từ cuối năm 2016, nhiều đơn hàng của Việt Nam đã bị dịch chuyển sang một số nước cùng sản xuất hàng DM như Campuchia, Myanmar, Bangladesh…, kéo theo những áp lực về việc tìm khách hàng của DN Việt. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Hùng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, DN buộc phải ký đơn giá thấp hơn, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu rất khắt khe về chất lượng của khách hàng...”Càng lúc càng khó... càng lúc càng gian nan.