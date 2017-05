Chỉ 1% Giá Trị Nông Sản...

Con số về lợi tức nông sản cho thấy 99% giá trị nông sản bốc hơi về nhà ai đó...Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi: Nông dân chỉ được hưởng 1% giá trị nông sản - gỡ cách nào?Cứ năm hạt điều được mua bán trên thị trường thế giới thì có hai được xuất khẩu từ VN. VN đang nhập nguyên liệu thủy sản, cà phê... về chế biến thay vì chỉ xuất khẩu thô. Nhưng có đánh giá cho thấy nông dân chỉ được hưởng 1% giá trị cuối cùng của nông sản.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện: Bí thư thị trấn Kỳ Sơn bị đâm trọng thương ở trụ sở làm việc.Người đàn ông có biểu hiện 'ngáo đá' xông vào trụ sở ủy ban nhân dân đâm trọng thương Bí thư thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.Công an đang tạm giữ hình sự người đàn ông tên Hùng (42 tuổi, trú tại thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn) để điều tra vụ người này dùng dao đâm trọng thương ông Nguyễn Quốc Khuyên - Bí thư thị trấn Kỳ Sơn, khi ông này đang đi bộ ở sân.Báo Tiền Phong kể chuyện: Dân dựng lều, dùng xe chặn cổng Cty gây ô nhiễm môi trường.Một lãnh đạo UBND huyện Đắk Song vừa cho biết huyện đã làm báo cáo trình UBND tỉnh Đắk Nông, về việc Cty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF BISON (viết tắt là Cty) tái diễn tình trạng xả khói và khí thải gây ô nhiễm môi trường.Nhiều lần chứng kiến Cty MDF xả nước đen ngòm ra suối, bốc mùi hôi thối khó chịu, từ sáng 11/5, hơn 50 hộ dân ở các thôn Thuận Tân, Thuận Tiến, Thuận Thành, xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) đã huy động các loại xe công nông, ô tô, xe máy… tập trung trước cổng Cty chặn lối ra vào để phản đối, đề nghị lãnh đạo Cty ra đối chất, cam kết không xả thải...Trong khi đó, báo Pháp Luật kể chuyện: Sáng 18-5, liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng gậy đánh đạp dã man một cô gái, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết đơn vị này đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để điều tra, xác minh làm rõ.Bước đầu, các đối tượng khai nguyên nhân vụ việc là do xích mích giữa hai cô gái, một trong hai đã gọi em trai của mình và một số người quen đến để “dằn mặt” đối phương.Báo Người Lao Động kể chuyện: Tránh xe ngược chiều, chiếc xe ô tô Toyota Fortuner chở 5 người, trong đó có 4 người Trung Quốc, đã mất lái lao xuống vực ở Quảng Ninh.Tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Ninh cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 17-5, tại km231, quốc lộ 18 (thuộc thôn Tân Trung, xã Tân Bình, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh), xe ô tô Toyota Fortuner mang BKS 29A-223.81 đang di chuyển hướng Tiên Yên-Móng Cái khi tránh xe ngược chiều đã mất lái lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, 4 người bị xây xát nhẹ.Báo Gia Đình cho biết công ty Vinamilk đã nhập hơn 2.000 con bò sữa cao sản từ Mỹ.Tại TP.SG, ngày 16 tháng 05 năm 2017, Vinamilk đón hơn 2.000 con bò sữa từ Mỹ về gia nhập đàn bò sữa của trang trại bò sữa Tây Ninh. Như vậy, tính tới thời điểm này, trang trại Tây Ninh sẽ có tổng cộng gần 5.000 con bò sữa cao sản và trở thành trang trại bò sữa lớn nhất của Vinamilk, được ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích lên tới 700 hecta.Trong khi đó, VietnamNet cho biết: Bố đâm gục bạn trai của con gái vì chứng kiến 'cảnh nóng'...Thấy con gái 15 tuổi và bạn trai đứng ở con hẻm gần nhà ôm ấp, hôn nhau, ông bố đã cầm dao truy sát, đâm gục người bạn trai của con gái.Công an Q.7, TP.SG hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Đình Hồng (SN 1975, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Bước đầu, nghi can Hồng thừa nhận đã dùng dao tấn công, đâm trọng thương anh L.V.H (SN 1996, cùng ngụ địa phương).Bản tin Bnews cho biết: Sài Gòn vừa triệt phá đường dây thầu đề quy mô lớn.Một đường dây thầu đề quy mô lớn với hơn 10 địa điểm thầu đề, ghi số đề tại nhiều quận của TP.SG vừa bị triệt phá. Chỉ huy là đối tượng Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, ngụ phường An Phú, Quận 2, Thành phố SG) cầm đầu.Báo Dân Việt kể chuyện ở tỉnh Thái Nguyên: Tài xế ô tô gây tai nạn còn chửi bới, tát cảnh sát giao thông.Khoảng 17h chiều 17.5, trên địa bàn xã Xuân Phương, huyện Phú Bình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 20A-145.77 với hai xe gắn máy.Theo lời kể của người dân, người điều khiển xe ô tô đi theo hướng Xuân Phương - Bảo Lý đến Cầu Mây thì va chạm với một phụ nữ điều khiển xe gắn máy rồi kéo lê chiếc xe này khoảng 5m...Nhiễu nhương quá... người nông dân sống không nổi, lên thành lại lắm chuyện bất như ý.