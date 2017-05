Cách Mạng 30: Kiêu Binh Của Chế Độ Cộng Sản

Buiphú/VBMNSau khi Saigon sụp đổ ngày 30-4-75, nhân dân miền Nam Việt Nam thiên Cộng mới thức tỉnh vỡ mộng, tưỏng rằng sau bao năm hy sinh xương máu, tiêu bao nội lực dân tộc mới giải thoát được gông cùm thực dân phong kiến, hầu hưởng được một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn như bao dân tộc khác,Nhưng thật bất hạnh và bi thảm thay. Cộng Sản lại thiết lập một chế độ quan liêu cửa quyền thay thế và đặt ách thống trị độc tài đảng trị lên đầu lên cổ nhân dân VN còn tàn bạo hơn trước và quyền con người không được bảo đảm. Thật quá coi thường và đứng trên pháp luật như tên Công An CS đã không ngần ngại trả lời trước nhân dân: Luật là tao, tao là luật..Thật vậy,với chiêu bài giải phóng dân tộc qua chủ thuyết CS ngoại lai để tiến tới một thế giới đại đồng không tưởng, CS bằng mọi cách phải xâm lăng cưỡng chiếm bằng được miền Nam VN với sự trợ giúp lớn lao của CS quốc tế, đặc biệt 2 nước đàn anh Nga, Tàu như tên Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã từng tuyên bố: ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc hay sao? Do đó CS đã gây ra biết bao đau thương thống khổ cho nhân dân miền nam Việt Nam trước và sau 30-4-1975.Nhật là trong lúc tranh tối tranh sáng, CS đã xử dụng nhóm người ôhợp để ổn định xã hội trong buổi giao thơì, được gọi là Cách mạng 30, kiêu binh của chế độ CS, đây là những hung thần, là những ông trời con của chế độ CS mà ai cũng phải kiêng sợ, không dám đụng đến họ. Ho baọ gồm những tên CS nằm vùng, thành phần bất mãn với chế độ cũ, bọn lợi dung thời cơ, cùng những phần tử bất hảo tại địa phương, mặt mày hớn hở, hiên ngang cầm súng AK đứng ngồi trên xe Truck chạy phắp phố phường, bắn súng lung tung vô tội vạ, trên cánh tay bọn họ còn đeo băng vải đỏ, được gọi là băng ba sa đỏ, chúng vừa lợi dung gịữ an ninh ổn định xã hôi trong lúc giao thời, vừa truy tìm đối tượng để thanh toán tư thù cá nhân: ân oán giang hồ.mà đây là cơ hội thuận lợi nhất mà chúng đã ôm hận trong lòng từ lâu.Điển hình nhất phải kể đến một tư thù cá nhân đối thành viên của Chế độ cũ đã xẩy ra như sau:Một tên cầm đầu toán ba sa đỏ đến tận nhà viên An Ninh khóm thuộc Phường Đồng Khánh Chợ lớn, bắt trói thúc ké lại rồi mang đến trước toà án nhân dân mà chúng đã thiết lập sẵn ở trước cửa Bưu Điện Chợ Lớn để xử án với sự hiện diện của những tên cán ngố CS vừa mới xâm lăng Saigon, mặt mày hớn hở,dương dương tự đắc, ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng giống ai.Được biết tên trưỏng toán này là một chàng thanh niên văm vỡ, mặt mày hung dữ, thuộc thành phần trốn quân dịch của chế độ cũ đã bị Viên An Ninh Khóm bắt đi lính trong chiến dịch bố ráp thanh niên trốn lính theo chỉ thị ở cấp trên.Sau khi thụ huấn khóa quân sự ỏ Trung Tâm huấn Luyện Quang Trung Thủ Đức, hắn được điều động ra tác chiến ngoài chiến trường chống Cộng Sản cũng như bao nhiêu thanh niên đồng khoá, nhưng không may hắn bị trọng thương, chuyển về nhà thương điều trị thương tật, bị cưa mất một chân, được giải ngũ với cấp độ tàn phế vĩnh viện và được hưởng trợ cấp suốt đời.Kể từ ngày bị thương tật, hắn luôn ôm ấp trong lòng mối hận thù với viên An ninh khóm và nguyện trả thù nếu có cơ hội, thì dịp may đã đến, ngày 30-4-1975, ngày Saigon sụp độ, ngày chế độ VNCH cáo chung do Đồng Minh phản bội, hắn liền thực hiện oán thù như sự việc xẩy ra..Đứng trước toà án nhân dân, tên thương phế binh, trưỏng toán ba sa đỏ thao thao bất tuyệt kể đủ mọi tội trang viên an ninh khóm: nào la ác ôn côn đồ, gây nhiều tội ác với nhân dân, với cách mạng,xứng đáng bị xử tử. Khi hắn vừa dứt lơi thì đồng bọn lâu la cùng phe hắn, đồng loạt dơ tay hô lớn:” Đả đảo tên ác ôn, hãy xử tử hắn! Đả đảò tên ác ôn, hãy xử tử hắn!”.Tên cán bộ CS hiện diện, còn đang phân vân chưa biết phải xử trí làm sao thì có một lão niên, ăn mặc chỉnh tề,can đảm giơ tay lên phản đối và trình bày tư sự:Thưa cán bộ, hắn nói dối đó, cán bộ đừng tin lời hắn, tôi là người cư ngụ cùng địa phương với hắn, nên tôi biết rất rõsự thật: viên an ninh khóm này, anh ta là một tốt và thường xuyên giúp đỡ mọi cư dân trong khóm nếu cần Đây chỉ vì tư thù cá nhân, trước đây tên thương phế binh này bi bắt đi quân dịch, ra trận, không may bi trọng thương đến nỗi bị tàn phế cưa mầt một chân nên hắn cố tình vu khống cho ngưới bạn trẻ này và đã nói sai sự thật hầu mong ám hại người ta, mong cán bộ khoan hồng, xem xét lại để khỏi xử oan ức người dân vô tội. Rồi ông ta hỏi người dân hiện diện,mọi người nghe tôi nói có đúng như vậy không? thì đa số đồng thanh giơ tay trả lời ” đúng vậy!! đúng vậy”. Xin cán bộ hãy tha tội cho người thanh niên vô tội này.Tên cán bộ CS sau vài phút suy nghĩ,nghe cũng có lý bèn tha tội viên an ninh khóm xém bị mất mạng chỉ vì tư thù cá nhân. Toán ba sa đỏ cảm thấy mất mặt vì tội ác của họ đã bị ngăn chặn kịp thời nếu không lại có thêm một người mất mạng oan uổng do bọn chúng gây ra.Quá mừng rỡ vì được tha, Anh thanh niên khóm hoảng hồn, thơ thẩn trở vể nhà, nhưng trong tâm khảm vẫn luôn ghi đậm một cảnh tượng thật hãi hùng, vô cùng nguy hiểm và đã may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc và cũng tự cảm nhận với chính mình như mới được tái sanh. Anh luôn cám ơn Thượng Đế đã cứu sống đời Anh vì Anh là người ngoan đạo.Đây chỉ là một trong muôn vàn oan ức và tội ác mà đám cách mạng 30 đã gây ra cho nhân dân miền nam VN không may gánh chịu sau 30-4-1975.Viết cho ngày 30-4BUIPHU/VBMN