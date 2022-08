Cựu TT Trump có nguy cơ cao bị cáo buộc vi phạm nhiều tội bởi tòa án Georgia

Thời sự / Chính trị



Dư luận Hoa kỳ từ nhiều tuần nay bận tâm về chuyên FBI khám xét nơi cư ngụ của cựu TT Trump để thu thập bằng chứng, mà ít nhắc đến vụ án tại bang Georgia ... Nơi đây nhiều nhân vật thân tín của cựu tổng đã lần lượt trình diện đại bồi thẩm đoàn gồm 23 bồi thẩm viên. Theo Brookings Institution ông Trump có nguy cơ cao sẽ bị buộc vi phạm vào nhiều tội...

✱ Đầu đuôi câu chuyện khiến Quận Fulton bang Georgia mở cuộc điều tra về cuộc điện thoại giữa Trump - Raffensperger

Theo bản nghiên cứu của viện The Brookings Institution - Vào khoảng 3 giờ chiều, thứ Bảy, ngày 2 tháng 1 năm 2021, cựu Tổng thống Donald J. Trump đã gọi điện cho Bộ trưởng Brad Raffensperger Đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia. Trong suốt cuộc gọi kéo dài khoảng một giờ, cựu tổng thống liên tục khẳng định rằng ông đã giành thắng lợi tại bang Georgia “với hàng trăm nghìn phiếu bầu.” Trump đã đảm bảo với ông ta rằng “không có chuyện họ [chiến dịch Biden] đánh bại tôi.” Ông ta lược qua một danh sách về các thuyết âm mưu để giải thích sự mất mát của mình, với những lá phiếu bị xé vụn; những lá phiếu “giao trễ”; bởi "kẻ lừa đảo bỏ phiếu chuyên nghiệp "(professional vote scammer ) mà Trump tuyên bố đã phá hủy không dưới 18.000 phiếu bầu của ông ta; và “điều khác, là những người đã chết.” Sau đó khi Raffensperger phản hồi về một trong những tuyên bố sai lầm của Trump bằng cách cảnh báo ông ta rằng “vấn đề ông nêu ra với mạng xã hội [là]… mọi người có thể nói bất cứ điều gì,” Trump đã trả lời: “Ồ, đây không phải là mạng xã hội. Đây là phương tiện truyền thông của Trump.”(Oh, this isn’t social media. This is Trump media.”)

• “Tìm ra 11.780 phiếu bầu” có thể bị coi là gian lận

Nhưng Trump không chỉ phàn nàn về cuộc bầu cử và các thông tin sai lệch. Ông ta còn thúc giục, và cuối cùng đe dọa Raffensperger nhằm đảo ngược kết quả bầu cử (to reverse the election outcome) - đỉnh điểm là yêu cầu Raffensperger “tìm ra 11.780 phiếu bầu” có thể bị coi là gian lận . Con số đó quan trọng đối với Trump vì một lý do duy nhất: Nó nhiều hơn chính xác một phiếu bầu so với số phiếu 11.779 phiếu bầu của Joe Biden trong tiểu bang . Trump cho rằng , nếu văn phòng của Raffensperger tuân theo yêu cầu của ông ta và xác định được 11.780 phiếu bầu bất hợp lệ, Trump sẽ được coi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của bang.

Bản ghi âm cuộc đối thoại đã được The Washington Post loan tải vào ngày hôm sau, thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn quốc về việc Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử đã được chứng nhận, và không đồng ý cho một quá trình chuyển đổi quyền lực một cách hòa bình. Nhưng đây không chỉ là sự vi phạm các tiêu chuẩn đơn thuần vì vi phạm vào bầu cử tại Georgia. Những lời kêu gọi của Trump đối với Raffensperger trong cuộc gọi ngày 2 tháng 1, cùng với các việc khác mà ông ta đã thực hiện nhằm đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử ở Georgia, đã khiến ông và những người cộng sự bị coi là có liên hệ đến trách nhiệm hình sự ở Georgia.

• Từ cuộc điều tra của Raffensperger dẫn đến DA Fulton khởi động vụ án hình sự

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, văn phòng của Raffensperger đã mở một cuộc điều tra về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược sự thất bại của ông ta trong tiểu bang. Hai ngày sau, Biện lý quận Fulton Fani Willis thông báo khởi động một cuộc điều tra hình sự về hành vi của Trump liên quan đến cuộc bầu cử. Vấn đề không chỉ là cuộc gọi ngày 2 tháng 1 của Trump với Raffensperger. Cựu tổng thống đã gây áp lực công khai và liên lạc cá nhân với một số quan chức khác ở Georgia — bao gồm thống đốc, Tổng chưởng lý và trưởng điều tra viên của Bộ Nội vụ - về cuộc bầu cử và cách họ có thể giúp ông chuyển các phiếu đại cử tri của tiểu bang cho ông ta, thậm chí sau khi tiểu bang đã công bố danh sách các đại cử tri đã được chứng nhận hợp lệ. Gần đây nhất vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, Trump trở lại Georgia, tuyên bố rằng ông đã yêu cầu Thống đốc Kemp tổ chức một "cuộc bầu cử đặc biệt" lần thứ hai (asked Governor Kemp for a second “special election”), đồng thời tung ra một loạt các cuộc tấn công vào Thống đốc, Bộ trưởng Nội vụ và những người khác vì họ không thực hiện đề xuất của Trump.

Trong bản văn này, chúng tôi (Brookings Institution) xem xét các sự kiện liên quan và bối cảnh thúc đẩy Donald Trump lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia. Chúng tôi phân tích mức độ mà những hành động này khiến cựu tổng thống dễ bị qui trách nhiệm hình sự. Chúng tôi cũng đánh giá cách các luật sư của Trump có thể bảo vệ hành vi của ông ta trong các thủ tục trước và (nếu có) sau cáo trạng, cũng như trước tòa án công luận.

• Trump có nguy cơ cao bị cáo buộc vi phạm về nhiều tội danh

Chúng tôi (Brookings Institution) kết luận rằng hành vi sau bầu cử của Trump ở Georgia khiến ông ta có nguy cơ cao bị cáo buộc vi phạm về nhiều tội danh. Những cáo buộc này có thể bao gồm: xúi giục tội phạm để thực hiện hành vi gian lận bầu cử; cố ý can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử; âm mưu gian lận bầu cử; tìm cách lôi kéo người khác phạm tội,(criminal solicitation to commit election fraud; intentional interference with performance of election duties; conspiracy to commit election fraud; criminal solicitation;) và vi phạm luật RICO. Kết luận của chúng tôi hoàn toàn dựa trên báo cáo và bằng chứng công khai, bao gồm cả đoạn ghi âm cuộc gọi của Trump với Raffensperger. Quan điểm của chúng tôi được củng cố bởi việc đã đọc kỹ các phần có liên quan trong bộ luật hình sự của tiểu bang Georgia, dựa vào tiền lệ, nhằm xác định các tội danh đã nêu .

Mục đích của chúng tôi (Brookings Institution) khi viết bản văn này là tập hợp các sự kiện, luật pháp và các biện pháp phòng vệ có thể có để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện, dễ tiếp cận về cuộc điều tra, và những tội danh có thể xảy ra đã được dự đoán. Hy vọng của chúng tôi nhằm cung cấp một bức tranh rõ ràng cho công chúng, cho các quan chức và báo chí về con đường có thể có trách nhiệm giải trình về những nỗ lực liên tục của Trump nhằm tấn công vào tiến trình bầu cử và lật đổ nền dân chủ Mỹ (for Trump’s ongoing attempts to attack election processes and subvert American democracy). Chúng tôi thực hiện phân tích với nhận thức rằng, kể từ tháng 9 năm 2021, khi cuộc điều tra của D.A. Willis diễn ra. Luật sư của quận Fulton sẽ phải chịu trách nhiệm chứng minh bằng cách sử dụng bằng chứng đáng tin cậy trước tòa án pháp luật, và điều cần cân nhắc tối quan trọng trong việc xác định xem, liệu Quận Fulton có đưa ra các cáo buộc hay không. Không thể biết liệu, hoặc (nếu có) khi nào, các cáo buộc hình sự cuối cùng có thể được đưa ra ở Georgia chống lại cựu tổng thống. Chúng tôi không đưa ra dự đoán về vấn đề đó, chỉ đưa ra đánh giá hiện tại . Trump hiện tại là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, và nếu bị buộc tội, sẽ có cơ hội trình bày các biện pháp bảo vệ như những gì chúng tôi mô tả dưới đây. Nếu hành vi trong quá khứ cho thấy phản ứng của ông ấy đối với các cáo buộc trong tương lai, Trump chắc chắn sẽ mạnh mẽ bảo vệ mình.

• Tiền lệ từ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện

Trong hệ thống liên bang hiện nay, quyền lực chính phủ được phân chia giữa chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang. Các tiểu bang có cả trách nhiệm và thẩm quyền để đưa ra quyết định về các vấn đề trong phạm vi của mình. Những nguyên tắc đó được áp dụng đầy đủ ở đây:

Những giao tiếp của Trump với các quan chức tiểu bang có khả năng vi phạm luật hình sự của tiểu bang. Trong khi Trump là tổng thống đương nhiệm ông ta đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử ở Georgia, theo liên bang (và bảo vệ lợi ích liên bang) không đặt ra giới hạn nào đối với việc chứng minh lợi ích của Georgia trong việc thực thi bộ luật hình sự của tiểu bang này. Theo tiền lệ của Tòa Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết (bao gồm cả trường hợp gần đây của Trump kiện Vance )(ngăn cản D.A. New York sở hữu thuế lợi tức) , các công tố viên tiểu bang Georgia chắc chắn có quyền điều tra và buộc tội một cựu tổng thống vì cố tình tiếp cận quyền tài phán của họ, đã bị cáo buộc vi phạm luật pháp và can thiệp vào công việc của họ về một vấn đề được tiểu bang quan tâm nhất: việc quản lý các thủ tục bầu cử của Georgia.[1]

✱ Biện lý quận Fulton yêu cầu tòa triệu tập một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt

Theo CNBC ngày 20.1.2022 - Công tố viên hàng đầu ở Atlanta đã yêu cầu một thẩm phán hôm thứ Năm (20.1.2022) triệu tập một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt để điều tra về những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm làm ảnh hưởng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia, sau khi kết quả đã công bố cho thấy Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng ở bang đó. Biện lý Quận Fulton Fani Willis nói rằng cần triệu tập một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt, để buộc lấy lời khai của một số lượng đáng kể nhân chứng đang từ chối hợp tác với cuộc điều tra của Cô Biện lý. Cuộc điều tra đó “đã nhận được thông tin cho thấy một xác suất hợp lý” rằng cuộc bầu cử của Georgia vào năm 2020 “có khả năng bị gây rối,” điều mà Willis viết trong một bức thư gửi Chánh án Tòa án tòa trên, Christopher Brasher.

Willis cho biết văn phòng của cô ghi nhận rằng “những cá nhân liên quan đến những gián đoạn này” đã liên hệ với Bộ trưởng Nội vụ Georgia, Tổng chưởng lý của bang; và Thẩm phán liên bang thuộc Quận phía Bắc của Georgia.

Cô viết “do đó, văn phòng của chúng tôi đã mở một cuộc điều tra về các nỗ lực phối hợp nhằm thay đổi bất hợp pháp về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này.” Cô Biện lý nói với hãng tin AP vào đầu tháng này rằng cuộc điều tra của cô, bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, đã theo dõi cuộc gọi vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, mà Trump đã thực hiện với Bộ Trưởng Nội vụ Georgia Brad Raffensperger. Lời kêu gọi được đưa ra bốn ngày trước khi lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ họp chung để xác nhận chiến thắng của Biden trong cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn, bao gồm các phiếu bầu từ nhóm đại cử tri của Georgia.

Trong cuộc gọi của Trump với Raffensperger, ông ta đã thúc giục quan chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang, "tìm" cho ông đủ số phiếu bầu để lật ngược lại thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Biden. “Tất cả những gì tôi muốn làm là: Tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu bầu,” Trump nói với Raffensperger trong cuộc gọi. Trump cũng đưa ra điều mà người quản lý hệ thống bỏ phiếu của Georgia vài ngày sau đó gọi là một loạt các tuyên bố "có thể là sai" về những bất thường trong bầu cử có chủ đích. Trump trong một tuyên bố hôm thứ Năm nói rằng cuộc điện thoại của ông với Raffensperger là "hoàn hảo", gọi cuộc điều tra là một cuộc săn phù thủy và lặp đi lặp lại những tuyên bố sai lệch về gian lận phiếu bầu.

Willis cũng đang điều tra việc công tố viên liên bang hàng đầu của Atlanta bất ngờ từ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 và cuộc gọi tháng 11 năm 2020 của Raffensperger với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, R-S.C., Một đồng minh của Trump. Trong yêu cầu của mình hôm thứ Năm, Willis viết rằng “một số lượng đáng kể nhân chứng đã từ chối hợp tác” với cuộc điều tra của cô nếu không có trát đòi của bồi thẩm đoàn buộc họ phải khai báo. “Ví dụ, Bộ trưởng Georgia Brad Raffensperger, một nhân chứng cần thiết cho cuộc điều tra, đã tuyên bố rằng, ôngh ta sẽ không tham gia một cuộc phỏng vấn hoặc cung cấp bằng chứng cho đến khi ông ta nhận được trát đòi hầu tòa,” Willis viết.

Trump trong tuyên bố hôm thứ Năm nói rằng cuộc gọi của ông với Raffensperger "là hoàn hảo, có lẽ thậm chí còn hơn cuộc gọi của tôi với Tổng thống Ukraine. " - " Mặc dù tôi cho rằng cuộc gọi có thể đã bị ghi âm một cách không thích hợp và có lẽ là bất hợp pháp, nhưng tôi không được thông báo về điều đó. Tôi không nói sai điều gì trong lời kêu gọi, được thực hiện khi tôi còn là Tổng thống thay mặt cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, để xem xét vụ gian lận đại cử tri diễn ra ở Georgia. " “Điều mà Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt dân sự này nên xem xét không phải là cuộc điện thoại hoàn hảo của tôi, mà là vụ gian lận cử tri quy mô lớn diễn ra ở Georgia,” Trump nói. “Sau đó, họ sẽ làm một công việc tuyệt vời cho người dân. Không còn những cuộc săn phù thủy chính trị nữa! Không có tòa án nào ủng hộ những tuyên bố của Trump về hành vi gian lận cử tri, điều này cũng bị Bộ trưởng Tư pháp William Barr khi đó đặt nghi vấn.[2]

✱ Tòa chấp thuận triệu tập Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia

Các thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu về một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của công tố viên Georgia, người đang điều tra xem liệu cựu Tổng thống Donald Trump và những người liên hệ có vi phạm pháp luật hay không khi cố gắng gây sức ép buộc các quan chức Georgia loại bỏ chiến thắng của Joe Biden được bầu vào chức tổng thống.Thẩm phán Quận Fulton, Fani Willis tuần trước đã gửi một lá thư đến Chánh án Tòa án cấp trên quận (The 20 Judges of the Fulton County Superior Court), Christopher Brasher, yêu cầu ông triệu tập một bồi thẩm đoàn đặc biệt. Brasher đã ban hành lệnh hôm thứ Hai (24.1.2022) nói rằng yêu cầu đã được đa số các thẩm phán tòa án cấp trên xem xét và chấp thuận.[3]

✱ Nhiệm vụ của đại / bồi thẩm đoàn

• Lịch sử hình thành

Trong vài tuần qua, các đại bồi thẩm đoàn đã xuất hiện rất nổi bật trong các bài nghị luận trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiểu biết chung về hệ thống bồi thẩm đoàn thường bị giới hạn bởi thực tế duy nhất là bồi thẩm đoàn có quyết định truy tố một bị cáo hình sự về khả năng phạm những tội mà chính phủ cáo buộc hay không. Mặc dù hệ thống bồi thẩm đoàn có phần khác nhau giữa các bang,

Nguồn gốc của hệ thống đại bồi thẩm đoàn đã được bắt nguồn từ nước Anh vào thế kỷ 12, được tạo ra để bảo vệ quyền lợi và chống lại các tòa án giáo hội. Trong suốt 5 thế kỷ sau đó, đại bồi thẩm đoàn cuối cùng đã biến thành nơi bảo vệ công dân chống lại chế độ quân chủ, đứng giữa công tố viên và bị cáo để đảm bảo rằng chính phủ không theo đuổi các cáo buộc vì những mục đích không chính đáng. Là một tổ chức bảo vệ chống lại chế độ quân chủ, đại bồi thẩm đoàn được biết đến như là "tiếng nói của cộng đồng" hay "hội đồng nhân dân" ("the voice of the community" or "the people's panel") và là một đặc điểm nổi bật của luật thuộc địa Mỹ. Nó đã được ghi vào Tu chính án Hiến pháp thứ năm , trong đó quy định rằng "[n] không một ai có thể bị buộc phải trả lời vì một trọng tội hoặc tội ác khét tiếng khác, trừ khi có bản trình bày hoặc cáo trạng của Đại bồi thẩm đoàn…." Theo Tu chính án thứ năm, việc truy tố hình sự đối với bất kỳ tội phạm liên bang nào có thể bị phạt tù hơn một năm phải được đề xuất bởi một bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn.

Gần một nửa số tiểu bang bắt chước hệ thống liên bang trong việc bắt buộc bồi thẩm đoàn đưa ra những cáo buộc trọng tội. Đối với nửa còn lại, một công tố viên có tùy chọn tìm kiếm một bản cáo trạng thông qua một đại bồi thẩm đoàn. Ngoài ra, công tố viên có thể tổ chức một buổi điều trần sơ bộ trước thẩm phán.

• Sự khác biệt giữa cáo trạng của bồi thẩm đoàn và Phiên điều trần sơ bộ

Cả bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn và phiên điều trần sơ bộ đều do Biện lý quận khởi xướng, người này với tư cách công tố viên đưa ra bằng chứng để xác định xem liệu có chứng cớ nào để buộc tội đối tượng hay không. Thủ tục để có được các xác định như vậy khác nhau đáng kể giữa cả hai trường hợp:

• Thủ tục ban hành cáo trạng của bồi thẩm đoàn

Đầu tiên và quan trọng nhất, một thủ tục tố tụng duy nhất của đại bồi thẩm là ở chỗ nó được tiến hành hoàn toàn bí mật. Những người duy nhất có mặt tại phòng họp trong quá trình tố tụng đại bồi thẩm bao gồm các bồi thẩm viên, một công tố viên và một thư ký tòa án, những người đã tuyên thệ giữ bí mật. Không có thẩm phán, thư ký hoặc nhân viên tòa án nào khác có mặt trong phòng (There are no judges, clerks, or other court personnel present). Thay vào đó, một đại bồi thẩm viên chủ tọa phiên điều trần và một đại bồi thẩm viên khác nhận chức vụ thư ký mời các nhân chứng, kiểm soát bằng chứng và thực hiện các nhiệm vụ khác. Bất kỳ nhân chứng nào được gọi làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn đều làm như vậy từng người một, và không được phép có mặt bất kỳ ai khác, kể cả luật sư (are not entitled to have anyone else present, including an attorney). Nhân chứng có thể tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý, nhưng chỉ có thể làm như vậy bên ngoài phòng điều trần. Nhân chứng được thẩm vấn bởi công tố viên và, trong một số khu vực pháp lý, bởi chính các bồi thẩm viên. Tuy nhiên, vì công tố viên là thẩm phán duy nhất có mặt nên nhân chứng không được kiểm tra chéo (bên đối lập chất vấn nhân chứng). Lời khai của nhân chứng được đưa ra dưới sự tuyên thệ, giống như được đưa ra trong quá trình xét xử.

• Bằng chứng trình bày trước đại bồi thẩm đoàn

Khi tìm kiếm một bản cáo trạng, công tố viên giải thích luật áp dụng cho các cáo buộc được đề xuất, tìm cách thuyết phục đại bồi thẩm đoàn rằng một bản cáo trạng là phù hợp và làm việc với đại bồi thẩm đoàn để thu thập bằng chứng và lấy lời khai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, đại bồi thẩm đoàn có quyền đưa ra trát đòi hầu tòa, cho phép công tố quyền bắt buộc lấy lời khai của nhân chứng hoặc buộc cung cấp bằng chứng cụ thể để hỗ trợ các cáo buộc chống lại bị cáo. Bằng chứng được đưa ra trước đại bồi thẩm đoàn không bị giới hạn bởi các quy tắc về bằng chứng, vì vậy nhiều bồi thẩm đoàn có quyền lực rộng rãi để xem nhiều bằng chứng và nghe nhiều nhân chứng.[4]

✱ Thủ tục chọn lựa bồi thẩm viên

Theo trang web của Bộ Tư Pháp, trang luật NOLO và Cornell - Tu chính án VI Trong tất cả các vụ truy tố hình sự, bị cáo sẽ được hưởng quyền được xét xử nhanh chóng và công khai, bởi một bồi thẩm đoàn công bằng của tiểu bang và quận, nơi mà tội phạm diễn ra, nơi đã được pháp luật xác định trước đó và được thông báo về bối cảnh và nguyên nhân dẫn đến việc buộc tội.





Quyền xét xử của bồi thẩm đoàn trong các vụ án hình sự được bảo đảm bởi Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như luật pháp của mỗi tiểu bang. Các luật sư và thẩm phán lựa chọn bồi thẩm viên theo quy trình được gọi là "voir dire", tiếng La-tinh có nghĩa là "nói sự thật".





Trong trường hợp nghiêm trọng, thẩm phán và luật sư của cả hai bên chất vấn các ứng viên bồi thẩm đoàn, để xác định xem các ứng viên này có đủ năng lực và phù hợp để tham gia vào bồi thẩm đoàn có nhiệm vụ lắng nghe các tình tiết của vụ án và đủ hiểu biết để xác định xem bị cáo có phạm tội hay không. ( Vì các thẩm phán liên bang, tiểu bang được bổ hoặc được bầu thường bị coi là mang tính đảng phái. Nhưng các bồi thẩm viên được chọn lựa từ cả hai phía, nên được coi là có tính công bằng hơn)

✱ Thể thức xét xử vụ án hình sự đại bồi thẩm đoàn ở Georgia

Theo trang web Lawson and Berry - Sau khi bị bắt, có nhiều bước mà trường hợp của bạn phải thực hiện để tìm kiếm giải pháp. Một bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn không phải là một phần của mọi trường hợp, nhưng nó là một việc rất nghiêm trọng ở Georgia. Bang Georgia bảo lưu các cáo trạng của bồi thẩm đoàn đối với những tội ác nghiêm trọng hơn. Nếu bạn chính thức bị Tiểu bang truy tố, bạn cần một Luật sư Bảo vệ Hình sự Georgia có kinh nghiệm .

• Cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn ở Georgia

Một bản cáo trạng ban hành khi một bị cáo chính thức bị buộc tội bởi đa số phiếu của một bồi thẩm đoàn. Georgia bảo lưu các cáo trạng của bồi thẩm đoàn đối với các tội vi phạm vốn những tội này có thể bị trừng phạt bằng cái chết. Ở Georgia, một đại bồi thẩm đoàn bao gồm từ 16-23 bồi thẩm viên được lựa chọn từ một nhóm công dân trong quận (vụ án “tìm 11.780 phiếu bầu” có 23 bồi thẩm viên). Các bồi thẩm viên tham dự việc xét xử được áp dụng trong thời gian chỉ một phiên tòa.

Mục đích của đại bồi thẩm đoàn là xem xét các bằng chứng được trình bày và quyết định xem liệu có đủ nguyên nhân (bằng chứng) có thể xảy ra để buộc tội bạn có bị phạm tội hay không. Công tố viên là người duy nhất cung cấp bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn. Đại bồi thẩm đoàn có thể gửi trát mời nhân chứng, và họ không bị ràng buộc bởi các quy tắc về bằng chứng hoặc Hiến pháp. Do đó, về cơ bản họ có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào miễn là đó không phải là lời khai bịa đặt. Vì vậy, mặc dù tin đồn bị loại trừ theo quy tắc về bằng chứng trong các phiên tòa tiêu chuẩn, nhưng nó có thể được chấp nhận trước đại bồi thẩm đoàn. Hơn nữa, các phiên điều trần của bồi thẩm đoàn diễn ra riêng tư, sau những cánh cửa đóng kín. Những gì xảy ra trước đại bồi thẩm đoàn không phải là điều mà công tố viên có thể nói với công chúng và các bồi thẩm đoàn không bao giờ được nói về những gì đã xảy ra trong đại bồi thẩm đoàn.

• Cần số phiếu từ 12 trở lên

Trong khi bồi thẩm đoàn xét xử phải đạt được số phiếu đồng thuận cao để kết tội, thì đại bồi thẩm đoàn chỉ yêu cầu đa số phiếu từ 12 trở lên để thông qua bản cáo trạng. Hơn nữa, chỉ có 16 trong số 23 bồi thẩm viên phải có mặt. Nếu họ quyết định thông qua bản cáo trạng, dòng chữ "true bill" sẽ được chứng thực trên đó. Nếu không có đủ bằng chứng để chứng minh cho bản cáo trạng, họ sẽ xác nhận rằng “NO BILL” và vụ án sẽ không được tiến hành, và các cáo buộc sẽ bị bác bỏ. Ở Georgia, khoảng 90% khả năng đại bồi thẩm đoàn đi đến quyết định truy tố. Trên cả nước, tỷ lệ trung bình là 95%. Vì vậy, có khả năng cao bị kết tội (true bill) một khi vụ án được đưa ra xét sử trước một đại bồi thẩm đoàn.[5]

✱ Bồi thẩm đoàn xét sử vụ án liên hệ đến ứng cử viên Clinton 2016…

Trong thư của cựu TT viết vào ngày 27.5.2022 gửi Pulitzer Prizes đòi hủy giải đã trao cho hai tờ NYT và Wapo viết về mối quan hệ giữa Trump và Nga,(Ms. Marjorie Miller Administrator The Pulitzer Prizes New York) ông Trump ghi dòng chữ " Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI" - Sau gần 2 năm điều tra bởi Công tố viên đặc biệt John Durham (do TT Trump bổ nhiệm) - công tố viên cáo buộc Sussmann là dối trá, và về cáo buộc bị cáo làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton. Vào ngày 17.5.2022 phiên tòa mở ra để xét xử vụ việc. Đến ngày 31.5.2022 (sau 4 ngày cựu TT Trump gửi thư loan tin Ông Sussman bị truy tố)- Bồi thẩm đoàn tuyên bố Michael Sussmann, không phạm tội khai báo sai với FBI : M.Sussmann found not guilty of charge brought by Special Prosecutor John Durham (Fox News 31.5.2022). Bị cáo nói rằng ông ta không làm việc thay mặt cho bất kỳ khách hàng nào vào thời gian bị cáo khai báo về đường dây liên lạc bí mật giữa Tổ chức Trump và Ngân hàng Alfa của Nga. Sau hai tuần xét xử bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng nhóm của Công tố viên Đặc biệt John Durham đã không chứng minh được chứng cứ cụ thể về lời khai của Sussmann là dối trá, cũng như về cáo buộc bị cáo làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton

Phàn trên viết;" cuộc gọi tháng 11 năm 2020 của Raffensperger với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, R-S.C., Một đồng minh của Trump." Để tìm hiểu tình tiết về cuộc điện đàm này, đại bồi thẩm đoàn quận Fulton đã tống đạt trát hầu tòa, nhưng đương sự chưa chịu xuất hiện... Sau vài lần thoái thác không trình diện đại bồi đoàn, mới đây TNS Lindsey Graham lên tiếng cảnh báo sẽ có bạo loạn trên đường phố nếu Trump bị truy tố. Ông ta nói như vậy phải chăng nhằm bắn tiếng cho các đại bồi thẩm viên e ngại không bắt đương sự ra hầu tòa nữa, nhưng liệu có hiệu quả?





-- Đào Văn



