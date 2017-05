TQ Bơm 124 Tỷ Đô, Hô Hào Ủng Hộ Sáng Kiến “Đường Tơ Lụa”

BEIJING - Tại hội nghị gọi là “Belt and Road” hôm Thứ Hai, chủ tịch Xi Jinping kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới bác bỏ khuynh hướng bảo hộ mậu dịch để hậu thuẫn sáng kiến “Đuờng Tơ Lụa” đầy tham vọng thương mại và địa chính trị do Beijing xướng xuất.Belt and Road là 1 hệ thống hạ tầng giao thông nối liền 3 châu Á, Âu, Phi dự kiến xây dựng trong nhiều năm.Trong ngày họp thứ nhì của hội nghị này, ông Xi tuyên bố “Chúng ta cần các kết quả thắng lợi thông qua các nỗ lực cởi mở và hợp tác trong việc theo đuổi các dàn xếp đa phương, bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch”.Nhân hội nghị này, ông Xi mô tả Hoa Lục như là 1 nền kinh tế cởi mở, trái ngược chủ trương “America First” của TT Trump.Ông xướng xuât kế hoạch Silk Road năm 2013 như là đối trọng của sáng kiến TPP của TT Obama – văn bản TPP đã bị đóng băng khi TT tỉ phú New York tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1.Hôm chủ nhật, Trung Cộng hưá đóng góp 124 tỉ MK cho các dự án hạ tầng cơ sở. Bộ trưởng kinh tế Đức Brigitte Zypries khẳng định hôm chủ nhật: EU không tham gia trừ phi Beijing đáp ứng các tiêu chuẩn về trong sáng, công bằng, bảo vệ môi trường phù hợp với luật pháp quốc tế.