Họa Sĩ Bắc Hàn Đào Tị: Kim Jong-un Không Ngại Dùng Bom Nguyên Tử

SEOUL - Người đào tị Bắc Hàn tin rằng chiến tranh nam-bắc là không thể tránh vì Kim Jong-un không ngần ngại dùng vũ khí nguyên tử, nhưng TT Donald Trump có thể ngăn trở.Trả lời phỏng vấn của The Independent, ông Song Byeok, 48 tuổi, nguyên là họa sĩ trong bộ máy tuyên truyền của Pyongyang, đào tị 15 năm trước, báo động: chiến tranh nguyên tử là tai họa thật khi Kim Jong-un còn cầm quyền, đó là lý do Kim phải bị loại trừ càng sớm càng hay.Ông Song giải thích: dù biết chiến tranh nguyên tử là kết liễu mạng sống của mình nhưng Kim không quan tâm đến sinh mạng của dân.Họa sĩ Song hiện là 1 nhà tranh đấu chống chế độ gia tộc Kim xác quyết: khử Kim Jong-un là cách duy nhất đem lại tự do hạnh phúc tại bán đảo Hàn.Tuần này toàn dân Nam Hàn chứng kiến lễ tuyên thệ của tân TT Moon với các hưá hẹn diệt tham nhũng và mở rộng cơ hội đối thoại với Pyongyang.