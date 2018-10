Portland: Chiều Văn Nghệ ‘Góp Lửa Cho Quê Hương’

Văn Nghệ Đấu Tranh ‘Góp Lửa Cho Quê Hương

OREGON -- Thành phố Portland còn được gọi là ‘Rose City’ thành phố Hoa Hồng. Chiều thứ Bẩy ngày 29 tháng 9 năm 2018 vừa qua, trời thoáng mát, se se lạnh. Mặc dầu thư mời ghi 4:30 pm nhưng khoảng 4 giờ đã thấy người Việt kéo nhau về Hollywood Senior Center để tham dự buổi Văn Nghệ Đấu Tranh ‘Góp Lửa Cho Quê Hương‘ do Đoàn Hưng Ca Oregon tổ chứcNgười ta còn nhớ buổi Dạ Tiệc Gây Quỹ ‘Quê Hương Tình Yêu’ với sự hiện diện của Ca nhạc sĩ MC Việt Dzũng năm 2013. Thế mà đã 5 năm rồi, nay Đoàn Hưng Ca Oregon mới xuất hiện trở lại với cộng đồng người Việt tại đây.Từ xa, người ta đã thấy thấp thoáng màu lá cờ Vàng nhẹ bay trong gió đuợc dựng cao trước cửa ra vào. Khi bước vào hội trường chúng tôi thấy có tấm băn rôn Chào mừng quan khách được dựng bên phải, hình chân dung của các nhà báo và diễn giả. Màu sắc tươi thắm qua các ảnh kêu gọi đấu tranh cho Dân Chủ và Dân Quyền tại Việt Nam. Trên cao giữa sân khấu cái băn rôn Chào Mừng Quan Khách cùng với chủ đề Văn Nghệ Đấu Tranh ‘Góp Lửa Cho Quê Hương’. Phía sau là một đại kỳ, cờ Vàng 3 sọc đỏ được trân trọng treo ngang thật trang nghiêm. Anh chị em ĐHCO đang thử giọng và so đàn qua sự điều khiển của anh Nguyễn Tín là nhạc trưởng của Đoàn.Đến 4 giờ 15 các anh chị em Đoàn Hưng Ca Oregon (ĐHCO) cùng một số thân hữu vẫn làm việc liên tục, bàn tiếp tân bầy các áo thun và băng đĩa nhạc của Phong Trào Hưng Ca, người sắp xếp bàn ghế, kẻ trải khăn bàn. Trong bếp thì thấy các chị em phụ nữ phân chia các thức ăn, trái cây để chuẩn bị các phần ăn cho các đồng hương.MC Ngọc Hà của Hưng Ca đã mở đầu chương trình với nụ cười tự tin trên môi. Buổi văn nghệ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, ấm áp tình đồng hương khoảng130 quan khách tham dự, vượt ngoài mong ước của ban tổ chức. Chương trình khai mạc của anh chị em ĐHCO thật đúng (boong) 5 giờ, đã để lại cho nhiều quan khách và chính tôi một ấn tượng tốt đáng được khen ngợi. Chị giới thiệu số quan khách đến tham dự gồm có Tiến sĩ Nguyễn Kim Qúy, Nhà thơ Trịnh Đình Bội, Nhà thơ Hàn Thiên Lương, Ô. Đào Mỹ (Ban GS CĐVNO), Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình. Ô. Trần Minh, Hội trưởng hội Thủ Đức, Ô. Nguyễn Văn Đông (Hải Quân), Ô. Bửu Uy (Việt Tân), Ô. Hoàng Tiến Phương (Quân Dân Cán Chính), Ô. Từ Đức Tháo (CT Cộng Đồng Oregon), Ô. Phát Uông (Cộng Đồng Clark County, Vancouver), Ô. Vũ Văn Thảo, Ô. Trần Quang Đệ (cựu CT CĐVNO) và nhiều nhân sĩ khác mà tôi không nhớ hết.Sau phần nghi thức chào cờ Mỹ Việt và phút mặc niệm, anh chị em mở đầu bài ‘Hưng Khúc Việt Nam’ nhịp điệu thật hùng tráng và thôi thúc. ĐHCO đã khéo léo dẫn dắt người nghe nhập cuộc vào bài ‘Xin Hãy Làm Ánh Đuốc’ qua phần hoạt cảnh thắp đuốc trên sân khấu còn bên dưới người người bật mở đèn qua phone để cùng chuyển lửa về Việt Nam. Tinh thần đấu tranh dâng cao, máu chảy nóng bừng trong tim. Tất cả là một, với khí thế ngút trời trong lòng của mỗi người.Anh Nguyễn Văn Khải Đoàn trưởng ĐHCO ngở lời chào mừng quan khách, anh giới thiệu và sơ lược về ý nghĩa của Phong Trào Hưng Ca và ngày thành lập của ĐHCO. Đồng thời anh cũng nói lên ý nghĩa của buổi văn nghệ đấu tranh để hiệp thông cùng đồng bào quốc nội và cực lực lên án bạo quyền Cộng sản đã đang bán đất dâng biển và hải đảo cho giặc phương Bắc là Tàu Cộng.Ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Oregon (CĐVNO) chào mừng quan khách và cảm tạ sự đóng góp liên tục của ĐHCO đã luôn hỗ trợ và xác cánh với CĐVNO trong nhiều năm qua. Ông hy vọng những sinh hoạt tốt đẹp này sẽ được lâu dài. Hội trường không còn chỗ ngồi phải tăng cường vài chục ghế.Chị Ánh Tuyết, Thủ quỹ của ĐHCO đã cho biết: “Muốn tổ chức cho một chương trình gì, đều tất yếu là tài chánh”. Nhân đó chị đã cảm tạ và xướng danh các cơ sở bảo trợ, các mạnh thường quân đã tích cực đóng góp bằng hiện kim, cho đăng báo phổ biến miễn phí như Oregon Thời Báo và Việt Báo Miền Nam nên mới có được chương trình văn nghệ đấu tranh như chiều hôm nay.Ông Mặc Lâm (đài RFA) đứng ra giới thiệu với quan khách về một người hình hài nhỏ thó nhưng đã có những nghĩa cử thật to lớn, cô là người Việt Nam duy nhất đã đến Hồng Kông để tiếp tay với những thanh thiếu niên trẻ tại đây, họ cùng nhau xuống đường đòi công lý và nhân quyền cho người dân qua cuộc cách mạng ‘Dù Vàng’ và cô cũng về Việt Nam để tìm hiểu về những tù nhân lương tâm, các anh chị em trẻ trong nước đang đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền và cô đã bị công an bắt giam 5 ngày người đó chính là diễn giả trẻ Nancy Nguyễn.Cô Nancy Nguyễn người diễn giả trẻ, có cách nói chuyện thật lưu loát và tự tin. Cô chia sẻ những lần đi đấu tranh gặp nhiều trắc trở và gian nan. Cô nhìn ra giữa thế hệ cha ông và những bậc con cái thường có những khác biệt và khoản cách,muốn có được sự cảm thông để hiểu nhau, cần dẫn dắt các thế hệ trẻ tham gia vào việc nước thì hãy biến mình thành đối tượng bằng cách hạ mình thấp xuống để được gần gũi với con cái. Nancy dí dõm dẫn chứng qua một vài động tác khiến người nghe đồng cảm và vỗ tay khen thưởng. Khi qua Mỹ Nancy chỉ mới15 tuổi, nhưng với ngần ấy tuổi mà cô đã dấn thân đi khắp nơi, các tổ chức đoàn thể chính trị chỗ nào mời cô cũng hoan hỷ tìm đến để nói chuyện. Tôi không hiểu với số tuổi quá ít như vậy thì vốn liếng và kinh nghiệm đấu tranh kia tìm ở đâu có trong một con người nhỏ bé của Nancy? Thật sự tôi không tìm ra câu trả lời! Nhưng chắc chắn là trong hội trường này không có 1 người con cháu nào của chúng ta với chừng đó tuổi mà ra trước công chúng trình bày một cách ưu việt như Nancy!Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình đưa ra câu hỏi cho diễn giả, Ông nhắc đến việc tre già thì măng mọc. Ông kêu gọi giới thanh niên, sinh viên học sinh trẻ hãy dấn thân tiếp tay với thế hệ trước để cùng nhau gánh vác việc nước và sau đó ông đã đóng góp 1 bài hát đấu tranh của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. GS.HQB cũng là một cư dân tại Oregon và luôn tìm thấy trong những cuộc biểu tình chống Cộng tại Portland.Rồi bửa cơm chiều “cây nhà lá vườn” do chính các ace ĐHCO đảm trách. Dã chiến nhưng tươm tất, ngon miệng. Nhiều người khen ngon miệng không thua nhà hàng. Ngang qua các bàn VIP là nơi bảo trợ chính cho buổi Văn Nghệ Đấu Tranh thấy các lọ hoa tươi bên những chai rượu vang ấm áp nổi bật trên các khăn bàn gợn sóng hoa đỏ thật sang và mỹ thuật! Trong lúc thưởng thức các món ăn thì mọi người được nghe các ca sĩ Duy Lân, Lệ Hải, Tuyết Lan, Chu Mạnh Bích, Trần Đức Điền, Ngọc Dung lần lược hát lên với những bài ca lính, tình yêu đất nước thời Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đặc biệt bài Người Lính Già Xa Quê Hương do ca sĩ Trần Đức Điền đã làm cho nhiều người nghe cảm động trở về thời binh lửa xưa kia.MC Ngọc Hà giới thiệu anh Vinh Huỳnh, Cố vấn ĐHCO ngõ lời chào mừng quan khách. Anh giới thiệu nhanh nói về Phong Trào Hưng Ca VN (PTHCVN) đang phát động chiến dịch để quảng bá cho Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018, Tưởng nhớ Việt Dzũng. Chủ đề nhận định bộ phim tài liệu The Vietnam War. Anh giới thiệu đến khán thính giả cựu Phong trào trưởng hiện là Cố vấn của PTHCVN và là trưởng Ban tổ chức cho giải thường này là Nhà báo Huỳnh Lương Thiện.Nhà báo Huỳnh Lương Thiện (HLT) đến từ California.Ông đã nêu ra nhiều sai trái, sai lầm của cuốn phim tài liệu đã thực hiện bởi Ken Burns và Lynn Novic. Họ đã bỏ ra trên 30 triệu đô la và mất khoản 10 năm để thực hiện cuốn phim dài 18 tiếng qua10 tập.Nhà báo HLT đã dẫn chứng cho người nghe những thước phim xuyên tạc đầy ác ý làm bất lợi cho chính phủ và quân dân của miền nam Việt Nam. Ông đã tóm tắc phim tài liệu đó và chiếu lại phần tóm lược chỉ trong 7 phút để nhiều người chưa xem được biết đến. Ông dựa theo tài liệu thật đã in sách và giải mã sau này là chính tổng thống London Johnson của Hoa Kỳ đã nói: “nhà báo của các anh chỉ toàn là nói láo như cuội” TT Johnson muốn ám chỉ những nhà báo phản chến tại Hoa Kỳ.Sau đó nhà báo Mặc Lâm trở lại sân khấu để giới thiệu đến một khách mời đặc biệt mà nhà báo Mặc Lâm đã có lần phỏng vấn anh qua đài Á Châu Tự Do (RFA) trước đây. Không ai khác hơn người đó là anh Lê Văn Sơn (LVS), nhà đấu tranh Dân chủ, Nhân Quyền trẻ. Anh LVS đã chia sẻ và kể lại những ngày tháng mà anh và 14 thanh niên Tin Lành và Thiên Chúa bị bắt và đánh đập tại Việt Nam. Giọng nói ấm nhưng đầy quyết liệt của anh đã lên án nhà cầm quyền độc tài Việt Cộng lừa gạt, mị dân, tàn ác và dã man đối với chính người dân của mình. Anh nói các anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước đều biết và mang ơn đến những cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Họ đã tranh đấu cho những tù nhân lương tâm bằng cách vận động ký thỉnh nguyện thư gửi đến các nước tự do có nhân quyền để bảo vệ cho các anh chị em đang bị bắt bớ giam cầm trong nước.Các đồng hương đã cổ súy và yêu mến buổi sinh hoạt rất vui và ý nghĩa với anh chị em Đoàn Hưng Ca Oregon. Mặc dầu chương trình đã kéo đến 9 giờ 30 tối, khán phòng vẫn còn đông người họ bắt tay có lời khen và chúc mừng các nỗ lực của anh chị em ĐHCO để mọi người có được một Đêm Văn Nghệ "Góp Lứa Cho Quê Hương " rất thành công. ĐHCO đã kết thúc buổi văn nghệ qua bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Cục Chính Huấn.Nội dung văn nghệ phong phú ý nghĩa do anh em cố gắng tập luyện. Những tràng pháo tay không ngớt của đồng hương tham dự từ đầu đến cuối chương trình đã là nhưng phần thưởng tinh thần xứng đáng nhất dành cho anh chị em. Nhiều thân hữu của Cộng Đồng Clark County tại Vancouver cũng khen ngợi Đoàn Hưng Ca Oregon và nói với ban tổ chức là rất hiếm khi họ được dự một event đấu tranh thật hay và ý nghĩa như vậy. Cũng có một vài khiếm khuyết nhỏ nhưng mọi người đều biết đây là 1 buổi Văn Nghệ Đấu Tranh do các anh chị em ĐHCO phụ trách, họ không phải là những ca nhạc sĩ, MC chuyên nghiệp như những trung tâm thương mại bên ngoài. Anh chị em ĐHCO đã dấn thân đến với nhau vì nhiệt huyệt và tấm lòng với quê hương.Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh ‘Góp Lửa Cho Quê Hương’ kết thúc vào lúc 9 giờ 45 tối cùng ngày nhưng lửa đấu tranh vẫn còn trong lòng khách tham dự nên họ vẫn nấn ná bịn rịn rôm rã những lời khen và chúc anh em Hưng Ca tiếp tục góp lửa với quê hương.Vi Nhân ghi vội.