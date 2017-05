Nga: Cấm Mỹ Bay Phi Cơ Trên 4 Vùng An Toàn Tại Syria

MOSCOW - Thỏa thuận về “vùng an toàn tại Syria” đạt đuợc tại hội nghị Astana bắt đầu hiệu lực từ 9 giờ tối GMT ngày 5-5.Thứ trưởng quốc phòng Nga Aleksandr Fomin tuyên bố với nhà báo tại thủ đô Moscow: giao ước này đem lại hy vọng về ngưng các hoạt động thù địch rộng lớn hơn với hậu thuẫn của LHQ và nhiều nước, gồm Hoa Kỳ, Saudi Arabia. Ông Fomin nhấn mạnh: 1 mức độ bảo đảm đuợc thực hành với bản ghi nhớ Astana.Nhà báo mô tả văn kiện này như là quyết định của 3 thế lực bên ngoài, là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, không do các phe Syria định đoạt.4 vùng an toàn thỏa thuận thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy tại các tỉnh Latakia, Idlib, Homs và Aleppo đuợc trông đợi không chưá chấp các nhóm gọi là “khủng bố”.Viên chức Nga xác nhận bộ trưởng Shoigu đã tiếp xúc 5, 6 đối tác để bảo đảm kế hoạch thiết lập vùng an toàn có thể khai triển cùng trong lúc khuyến khích các nhóm vũ trang hậu thuẫn sáng kiến giảm căng thẳng.Theo phó ban hành quân của Bộ tổng tham mưu Nga, 1 nhóm công tác đang làm việc phân định ranh giới của “các vùng trái độn an toàn”.Trong khi đó, viên chức ngoại giao Nga dự hội nghị Astana cho hay: chiến đấu cơ của liên minh không tập ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu bị cấm tại 4 vùng an toàn tại Syria.Đại diện Nga Aleksandr Levrentyev nói: cấm bay không là 1 phần của bản ghi nhớ về vùng an toàn đuợc thỏa thuận giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, để bảo đảm giảm căng thẳng, hoạt động của liên minh ấy không đuợc phép, báo trước hay không báo trước. Theo lời phái viên Nga, liên minh không tập chống ISIS vẫn có thể tiếp tục tấn công phòng tuyến của ISIS gần Raqqa, gần các thị trấn ven sông Euphrates và khu vực Deir-ez-Zor.Bộ ngoại giao Nga kém khẳng quyết, với loan báo: vấn đề này đang được thảo luận giữa các thẩm quyền quân sự .Giao ước về vùng an toàn tại Syria đuợc Washington đón nhận với sự dè dặt.