Đức: Hội Thông Tín Viên Phụ Trách Bạch Ốc Được Giải Tự Do Ngôn Luận

BERLIN - Các thành viên của “Hội thông tín viên phụ trách Bạch Ốc - WHCA” đuợc tặng giải thưởng tự do ngôn luận của hệ thống truyền thông Đức DW, vì công sức thiết lập vai trò quy trách nhiệm của hành pháp liên bang Hoa Kỳ, duy trì các tiêu chuẩn cao trong việc tường thuật tin tức, bất kể các tố cáo “bịa đặt” từ TT Trump.Tổng giám đốc DW Peter Limbourg nói: WHCA là người bảo đảm sự kiểm soát nhà cầm quyền – chúng tôi hoàn toàn tin cậy thể chế dân chủ của Hoa Kỳ. Nhưng, ông Limbourg cũng mô tả các đả kích tính khả tín của nhà báo từ TT Trump là thách thức mới.Chủ tịch WHCA Jeff Mason xác nhận: đuợc tặng giải thưởng tự do ngôn luận của DW là vinh dự – ông nói: tập thể WHCA tranh đấu hàng ngày vì quyền của phóng viên trong việc tường thuật về các viên chức lãnh đạo, là thành phần thi hành các chính sách ảnh hưởng toàn thế giới.Phóng viên mạng (hay blogger) Raif Badawi của Saudi Arabia đuợc DW tặng giải tự do ngôn luận 2015 – trong năm qua, giải này đuợc trao cho ký giả Sedal Ergin, chủ biên của nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, là 1 trong vài cơ sở truyền thông chỉ trích lãnh tụ Erdogan.Lễ phát giải sẽ đuợc tổ chức vào ngày 19-6 nhân dịp sự kiện Global Media Forum của DW diễn ra tại thành phố Bonn.