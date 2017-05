VÀM NAO ĐẤT SỤP



Tường thuật của LÊ MINH TRIẾT





Sáng nay ngày 22/4/2017 (nhằm ngày 26 tháng 3 Đinh Dậu) chúng tôi đang dùng tiệc giỗ. Trong bàn ăn có người đến từ xã Mỹ Hội Đông nhận cú điện thoại làm xôn xao bữa ăn: “A lô, anh đó hả! Đất sụp dưới chợ Vàm Nao, nhà ông Đâu hai tầng lầu và những nhà lân cận trong vùng bị hút xuống nước, tiêu xác.”

Tin được trình qua trong bàn ăn, có người thúc hối: Vậy chúng ta ăn lẹ lẹ, đi coi thực hư thế nào.

Tôi biết đây là điểm nóng, là điểm mà phần đông tin đồ PGHH lưu ý vì qua một đoạn trong Sấm Giảng Quyển Nhứt, Đức Thầy bút ký:

“Con sông nước chảy vòng cầu,

Ngày sau có việc thảm sầu thiết tha.

Chừng ấy nổi dậy phong ba,

Có con nghiệt thú nuốt mà người hung.

Đến chừng thú ấy phục tùng,

Bá gia mới biết người Khùng là ai.?”

Thêm vào đó, chuyện bên Thầy do ông Biện Đài kể lại, Đức Thầy cho biết, Ông Năm Chèo sẽ xuất hiện ở sông Vàm Nao, đất cồn sụp, từ trên miền Thánh Địa Hòa Hảo ngó trổ tới Long Xuyên. Chính vì điểm Sấm Ký ấy, e có đông đảo bà con đồng đạo đến coi và diễn cảnh nầy chắc chắn là chánh quyền sẽ ra trạm canh giữ để không ai đến được hiện trường.

Tôi hỏi tìm một chiếc ghe nhỏ, nghĩ rằng đến đó bằng đường sông thì có thể. Chủ phương tiện bảo rằng: Giờ nghe tin công an giao thông đường thủy cũng đã xuống trạm bên nầy ngã ba sông Vàm Nao, phất cờ ra lệnh các ghe thuyền chạy sát bên phía Bình Thủy.

Đi xe biết là không tới hiện trường nhưng tôi nhất định phải đi coi có may ra… Nhưng thật không may chút nào, vừa đến chợ Vàm Nao, con lộ thẳng đã bị bỏ hàng rào chắn, rất nhiều công an, an ninh, giao thông chỉ tay chạy vô đồng qua khỏi đất sụp mới ra lộ lại.

Chỗ nhà sụp là khu chợ nên có nhiều tuyến dân cư mà đường nào cũng có công an đặt trạm không cho xe vào. Mới đây mà người ta đã đến đậu xe dài theo hai bên đường, và họ thay nhau giữ xe lội bộ vào, tôi cũng kiếm chỗ gởi xe lội bộ như họ.

Trong vùng có nhiều ngả ăn thông, người ta tới lui tấp nập. Khi lọt khỏi trạm canh, tôi hy vọng sẽ vào được hiện trường nhưng không ngờ ra gần chỗ đất sụp thì công an ở đó quá đông, một số khuân vác tiếp đồ đạc cho bà con một số chận kín bít. Đi suốt nơi nầy tôi định móc máy ảnh ra chụp những chỗ đông người và vị trí cần thiết nhưng sợ công an trà trộn vào dân, họ sẽ lấy máy nên chỉ chụp lén khi chắc chắn không có công an.

Tôi thấy có một phụ nữ tuổi khoảng 50 ngồi dưới bóng cây che mát mà giữ cả một đống đồ đạc đã guộn lại từ trong nhà chuyển ra. Tôi hỏi về chuyện đất sụp, người phụ nữ kể lại: “Thật là kinh hồn! Đất sụp cuốn hết thảy là 12 ngôi nhà. Một cây trụ điện lở xuống bật đánh vào cạnh hàm của cô kia hiện giờ chở đi nhà thương rồi, còn tôi bị bật cách sao mà xém rách ống quần. Hú hồn hú vía! Nhà tôi nằm trong đường không bị sụp nhưng cũng phải chuyển đồ mà đi.”

Không chụp được ảnh ở hiện trường, thật là tiếc. May thay, vừa về tới nhà, có đứa cháu hàng xóm lại cho tôi vài tấm hình nhà của ông Đâu và một Video quay ngay lúc nhà Ông Đâu sụp từ từ xuống. Tôi hỏi làm sao cháu có được? Cháu trả lời là do hên, lúc ấy cháu có mặt tại hiện trường. Đương quay mà đất sụp lần lần, riết phải bỏ chạy...



Hình nhà nầy may mắn người ta đã chụp trước khi đất sụp, bây giờ đã xuống nước hết rồi. Những hình kia là hình bà con lén đi từ trong đồng lùm cây ra...