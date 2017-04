Giải Quyết Tình Trạng Vô Gia Cư Và Sự Bất Ổn Chỗ Ở Của Sinh Viên

Vô gia cư. Đây không phải là từ ngữ mà chúng ta nghĩ có thể liên hệ với sinh viên đại học. Tuy nhiên, đây là một vấn nạn thầm lặng về chuyện sinh viên vô gia cư, ngày càng tràn lan trong hệ thống đại học công cộng của chúng ta.Theo những nghiên cứu không chính thức, do hệ thống đại học California State University (CSU), hệ thống đại học University of California (UC), và Wisconsin Hope Lab thực hiện, 10% sinh viên CSU và 14% sinh viên đại học cộng đồng của California sống vô gia cư. Ngoài ra, một trong bốn sinh viên UC phải lựa chọn giữa việc trả tiền nhà và trả tiền thức ăn. Con số đáng ngạc nhiên này về chuyện các sinh viên đại học phải sống vô gia cư và cảm thấy bất ổn về gia cư ngày càng gia tăng, cao hơn so với những gì hầu hết chúng ta biết, khi chúng ta nghe từ “sinh viên đại học đói kém.”Khi tôi vào đại học UC Irvine, tôi đã phải đi làm ba công việc để có tiền trả học phỉ, và may mắn được sống chung với gia đình. Hãy tưởng tượng, một sinh viên đại học trẻ, không có gia đình trợ giúp, phải làm nhiều công việc, phải học thi, và không có tiền trả cho các bữa ăn --- và hơn hết còn phải lo lắng tìm một nơi để ngủ mỗi tối.Vậy tại sao chúng ta phải quan tâm? Hệ thống giáo dục công cộng, người dân đóng thuế ở California đầu tư vào sự thành công của sinh viên. Sự đầu tư này đào tạo các sinh viên trong tương lai sẽ đóng góp cho nền kinh tế của tiểu bang. Nếu các sinh viên phải đối diện với những trở ngại để thành công, như phải sống vô gia cư và cảm thấy bất ổn về gia cư, và thất bại trong việc đạt mục tiêu của giáo dục, đó là sự thất bại của tất cả chúng ta.Các sinh viên sống vô gia cư và cảm thấy bất ổn về gia cư đối diện với những khó khăn rất lớn. Muốn hoàn tất việc học đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để làm điều này, và như vậy họ phải trả giá nhiều hơn. Đáng buồn thay, nhiều sinh viên trong trường hợp này không thể tự bảo đảm cho mình, là một điều dễ hiểu, và bị buộc phải từ bỏ ước mơ đại học.Mặc dù một số đại học có chương trình giúp đỡ sinh viên, những chương trình này thường không được trang bị đầy đủ, để giải quyết nhu cầu của sinh viên, bởi vì nhà trường thiếu thông tin chính xác, có bao nhiêu sinh viên sống vô gia cư và cảm thấy bất ổn về gia cư đang học tại trường đó.Cuộc nghiên cứu đến nay chưa hoàn tất, chưa cho thấy rõ được mức độ trầm trọng của vấn đề, trong khắp hệ thống giáo dục đại học, và có thể không tính tất cả các sinh viên, những người có thể cảm thấy xấu hổ khi tự nhận mình là vô gia cư.Nếu thật sự muốn giải quyết vấn đề sinh viên sống vô gia cư và tạo cơ hội để họ thành công, trước hết và quan trọng nhất, chúng ta phải thống nhất một cách khoa học trong việc đánh giá, trước khi chúng ta xác định những giải pháp. Đó là lý do tôi đệ trình Dự Luật SB 307, kêu gọi các hệ thống đại học University of California, California State University, và các đại học cộng đồng ở California, lập ra một nhóm đặc biệt, lần đầu tiên tiến hành một cuộc nghiên cứu khoa học về tình trạng vô gia cư của sinh viên ở California. Mục đích sẽ là xác định mức độ, nguyên nhân, và hậu quả của tình trạng vô gia cư và sự bất ổn về gia cư của sinh viên đại học.Những kết quả của cuộc nghiên cứu này sẽ giúp các giới chức phụ trách đưa ra các chính sách hiệu quả hơn, để giải quyết vấn đề vô gia cư của sinh viên tại California, và hướng dẫn các đại học phác thảo ra phương cách có mục tiêu và hiệu quả hơn, để giúp các sinh viên này giải quyết nhu cầu gia cư căn bản của họ. Những cư dân trẻ của chúng ta xứng đáng được có mọi cơ hội để thành công. Tôi hy vọng, thông qua Dự Luật SB 307 sẽ là bước đầu tiên vô cùng quan trọng trong việc giúp sinh viên, những người đang bị tình trạng gia cư không ổn định cản trở việc học của họ, và dẫn đến sự thành công trong cuộc sống.