Bạo Lực, Bạo Lực...

Nhìn đâu cũng thấy bạo lực. Từ hóa chất tẩm vào thực phẩm, tới cướp ngân hàng, tới giang hồ đập phá tiệm kem (chắc phải có công an bảo kê giang hồ?), tới nữ sinh lớp 6 đánh nhau và múa dao... Có cách nào giảm bạo lực hay không?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Bắt 2 cơ sở 'tắm' hóa chất cho bắp chuối ở chợ đầu mối.Bắp chuối trước khi qua máy xắt mỏng sẽ được ngâm hàn the và chất tẩy trắng rồi mới đem bày bán tại các sạp rau trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.Rạng sáng 26-4, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP.SG bất ngờ ập vào cơ sở chế biến bắp chuối tại căn nhà không số nằm trên đường số 6, phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức.Do bất ngờ, chủ cơ sở và nhân viên nháo nhào ôm hóa chất tháo chạy nhưng bị lực lượng chức năng chặn lại.Tại hiện trường, còn hơn 170kg bắp chuối thành phẩm đã được xắt thành sợi đang ngâm hóa chất chuẩn bị đem giao cho khách và nhiều bắp chuối đã được tách vỏ già nằm lăn lóc dưới nền đất.Trong khi đó, VietnamNet kê chuyện Trà Vinh: Cầm súng lao vào ngân hàng cướp hơn 2 tỷ.Một ngân hàng ở miền Tây bất ngờ bị kẻ bịt mặt cầm súng xông vào cướp hơn 1,5 tỉ đồng và hơn 30.000 USD rồi tẩu thoát.Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày hôm Thứ Tư, tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, thị trấn Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).Báo Thanh Niên kể chuyện: Hơn một vạn bằng lái xe bị nhiều người 'vứt bỏ' cho CSGT TP.SG.Nhiều người vi phạm luật giao thông bị tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) với mức phạt cao đều 'bỏ lơ' và làm thủ tục cấp mới GPLX để 'đỡ tốn' khiến Đội CSGT Bình Triệu phải dành nhiều tủ sắt chỉ để cất... những hồ sơ này.Tổ xử lý vi phạm hành chính của Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.SG) đang phải dành nhiều tủ sắt cao bự chỉ để cất giữ hồ sơ vi phạm giao thông bởi nhiều người vi phạm luật giao thông với mức phạt cao đều muốn bỏ lơ và làm lại GPLX cho "đỡ tốn"Bản tin VnExpress kể chuyện Sài Gòn: Nhóm đập phá, xịt hơi cay tiệm kem ở Sài Gòn bị truy bắt.Gần nửa đêm, nhóm thanh niên lăm lăm chĩa, gậy sắt, bình xịt hơi cay xộc vào quán kem ở quận 1 (TP SG) đập phá khiến mọi người chạy tán loạn."Chúng tôi đã xác định danh tánh những thanh niên đập phá quán kem trên đường Trương Hán Siêu (phường Đakao). Họ hiện không ở địa phương, anh em hình sự đang truy bắt", lãnh đạo Công an quận 1 nói với VnExpress.Cảnh sát cũng làm việc với chủ quán và những người liên quan về mâu thuẫn giành khách với tiệm kem bên cạnh, song chưa xác định động cơ gây án của nhóm thanh niên.Báo Lao Động kể chuyện rằng nếu: Giảm 5% tốc độ, giảm 30% tai nạn chết người.Vi phạm tốc độ được nhận định là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông tại Việt Nam và đại diện Tổ chức Y Tế Thế giới cho rằng, chỉ cần giảm 5% tốc độ xe chạy trung bình là có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người...Bản tin Infonet cho biết: Minh bạch phòng chống tham nhũng: Doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt 1,9%.Kết quả công bố thông tin về chương trình phòng, chống tham nhũng đối với nhóm doanh nghiệp FDI dẫn đầu với 24,2%; nhóm các doanh nghiệp niêm yết đạt 5,1% và nhóm các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chỉ đạt trung bình 1,9%.Báo Tiền Phong kể chuyện các bà mẹ tương lai của dân tộc: Bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 đâm 2 người nhập viện.Xảy ra mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ở bờ sông, hai nhóm nữ sinh lớp 6 một trường THCS ở TPSG xảy ra hỗn chiến khiến 2 người bị rạch tay, chân.Chiều 25/4, Công an quận Thủ Đức vẫn đang điều tra làm rõ vụ hai nữ sinh trường THCS Ngô Chí Quốc, quận Thủ Đức, TPSG bị đánh nhập viện với nhiều vết thương ở tay, chân do dao rạch giấy cắt.Báo Gia Đình kể chuyện ông “Giáo sư mặc quần đùi giảng dạy: Bộ Giáo dục yêu cầu báo cáo”...Bộ GD-ĐT đã yêu cầu ĐH Hoa Sen báo cáo về việc Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc áo may ô, quần đùi giảng dạy trước sinh viên. Theo đó, nhà trường phải xác minh xem Giáo sư Trương Nguyện Thành ngồi ở đâu, có mặc quần áo như phản ánh hay không trước khi có kết luận chính thức.Đề cập cách ăn mặc của Giáo sư Trương Nguyện Thành, Phó Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP SG nêu quan điểm, mỗi nước có truyền thống văn hóa và ứng xử khác nhau. Nhà giáo không thể lấy văn hóa phương Tây áp dụng vào Việt Nam. Cách ăn mặc của Giáo sư Trương Nguyện Thành nếu mà đi lễ chùa cũng sẽ bị cấm, chứ đây lại là giảng dạy ở môi trường sư phạm...Vào xem các lớp quốc tế, các trường Anh, Pháp, Mỹ... trên băng hình YouTube và trên hình ảnh Google hình như cũng chưa thấy các giáo sư quốc tế mặc quần đùi. Ai có tấm hình nào cho thấy giáo sư quốc tế mặc quần đùi giảng dạy xin gửi lên mạng xem. Có vẻ coi thường các nhà khoa học quốc tế như Albert Einstein, Bill Gates, Ngô Bảo Châu... không biết mặc quần đùi lên lớp. Nghe nói đaị hoc quốc tế đều có Dress Code, nội quy về trang phục, có ai chỉ giùm xem quần đùi khi giảng dạy trong quy định nào? Lo cái đầu không lo, laị lo chuyện về cái dưới lỗ rún...Trong khi đó, báo Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết: Thêm 1 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Tư.Tính chung 4 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế ước đạt 4,284 triệu lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2016.Báo Đấu Thầu kê chuyện: Rút ngắn tuyến đường từ biên giới Việt Nam tới Thủ đô Campuchia.Sáng ngày 24/4/2017, hai ông Thủ Tướng VN và Campuchia đã dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Long Bình-Chrey Thom nối liền hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia).Xã hội mình ngày càng bạo lực... lo vậy.