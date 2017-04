Chương Trình GO-Biz Của Cali Khuyến Khích Hãng Thuê Người: Trừ Thuế 492.5 Triệu MK Cho 688 Hãng Tạo 70,747 Việc Làm

Một công ty có trụ sở tại Irvine trả cho khách hàng cho những quan điểm của họ, MFour Mobile Research, một trong 114 công ty tại California vừa tặng 91.4 triệu đô la trong tín dụng thuế thu nhập trong vòng 5 năm để mở rộng trong tiểu bang.Trong vòng thưởng cuối cùng từ chương trình Go-Biz của Thống Đốc Jerry Brown, được công bố vào tuần trước, số tiền lớn nhất sẽ vào các công ty lớn. General Motors được 8 triệu đô cho kinh doanh xe tự lái tại San Francisco. Hãng chế tạo xe buýt điện Proterra Inc. nhận được 7.5 triệu đô cho các đầu tư vào Burlingame và vào Thành Phố Industry.Nhưng nhiều công ty hưởng phúc lợi từ chương trình này, đã được thưởng 240 triệu đô la trong tín dụng trong năm tài khóa này, là những doanh nghiệp nhỏ, sáng tạo và phát triển nhanh như MFour.MFour có một triệu người đang sử dụng chương trình “Surveys on the Go” của họ, là nhóm nghiên cứu di động lớn nhất tại Hoa Kỳ. Công ty trả $10,000 một ngày cho những quan điểm về mọi thứ từ tin tức, thể thao, đồ ăn nhẹ của siêu thị, tới dụng cụ kỹ thuật. Công ty, trong 4 năm đã phát triển từ 10 tới 91 nhân viên, sẽ nhận tín dụng thuế $680,000 trong 5 năm.Kể từ năm 2014, chương trình Go-Biz đã tặng 492.5 triệu đô la cho 688 công ty tạo ra 70,747 việc làm mới và đổ vào các đầu tư mới 14.4 tỉ đôla.Trong số 114 công ty nhận tiền thưởng của California hồi tuần trước, 10 công ty có hoạt động tại Quận Cam. Ngoài MFour và Matterhackers, họ gồm một Nhóm Montrose Environmental Group có trụ sở tại Irvine, là công ty thử nghiệm ô nhiễm phát triển nhanh nhất, với 46 văn phòng trên toàn quốc. Montrose đã nhận $750,000 tín dụng thuế cho các kế hoạch mở rộng lực lượng lao động tại California của họ từ 318 lên 381 người, và đầu tư 6.2 triệu đô la vào Irvine, Berkeley và San Diego.