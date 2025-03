Ukraine Chấp Thuận Lệnh Ngừng Bắn 30 Ngày, Đồng Ý Đàm Phán Ngay Lập Tức Với Nga

EDDAH, SAUDI ARABIA - NGÀY 11 THÁNG 3: (Từ trái sang phải) Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan và Cố vấn An ninh Quốc gia Mosaad bin Mohammad al-Aiban, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tham dự cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Ukraine do người Saudi tổ chức vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Một phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio dẫn đầu đang ở Jeddah để tham dự một cuộc họp với các quan chức Ukraine, trong nỗ lực đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Zelensky gặp Thái tử Saudi Mohammed bin Salman vào thứ Hai và sau một rạn nứt gần đây trong quan hệ Hoa Kỳ-Ukraine. (Ảnh của Salah Malkawi/Getty Images)