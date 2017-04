Báo Dân Trí kể về một thiếu nữ có tinh thần trách nhiệm: Nữ sinh Thủ đô mở lớp miễn phí về phòng chống xâm hại tình dục...Hiện nay lớp học phòng chống xâm hại tình dục trẻ em của nữ sinh Trương Minh Huyền có hàng trăm học sinh. Tại đây, các em được dạy những kỹ năng để nhận biết sự riêng tư của thân thể, cách phòng chống kẻ gian, tìm kiếm sự giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp...Trương Thị Minh Huyền (sinh ngày 12/06/1996), đang là sinh viên năm 3 ngành Công tác xã hội – Khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.Bản tin VOV kê chuyện: Hàng chục người bị ngộ độc sau khi ăn bánh tét...Sáng 20/4, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã tiếp nhận hàng chục người dân vào điều trị với cùng một triệu chứng là tiêu chảy, nôn mửa và sốt cao.Trước đó, vào trưa ngày 19/4, người dân trong thôn Phú Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) tập trung đến giúp đỡ gia đình ông Hồ Đắc Hiếu đưa đám tang. Sau khi được gia đình mời bánh tét, một số người dùng tại chỗ, còn lại mang về ăn cùng gia đình.Bản tin Zing/Pháp Luật TP kể chuyện: Giá rớt còn 20.000 đồng một kg, nông dân vừa bán heo vừa khóc...Đây được xem là cuộc khủng hoảng thịt heo lớn nhất tại nước ta trong hàng chục năm qua.Hàng loạt trang trại chăn nuôi heo đang rao bán đất, treo chuồng và bị xiết nợ. Đặc biệt trang trại càng lớn lỗ càng nặng, trong đó không ít trang trại mỗi tháng lỗ 1,2-1,5 tỷ đồng do giá heo rớt thê thảm. Đây được xem là cuộc khủng hoảng thịt heo lớn nhất tại nước ta trong hàng chục năm qua.Trước tình trạng cấp bách này, Bộ NN&PTNT và các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giải cứu 30 triệu con heo nhưng chưa có kết quả.Sân bay VN quá tải... Bản tin VOH/VietnamNet kể: Khách sạn tăng mạnh, sân bay ùn tắc......thách thức hiện nay là hạ tầng sân bay, theo đại diện của Savills Việt Nam. TPSG bị quá tải 130% và Nha Trang là 320%. Sân bay Đà Nẵng hoạt động quá tải 113% mặc dù đã được nâng cấp vào năm 2011, từ 4,5 đến 6 triệu hành khách mỗi năm. Trong năm 2016, tổng lượng khách du lịch quốc tế di chuyển bằng đường hàng không đạt 8,2 triệu, chiếm hơn 80% lượng khách du lịch.Trong hơn hai năm tới, Tân Sơn Nhất (TPSG) sẽ tăng công suất từ 25 đến 38 triệu hành khách mỗi năm. Tới năm 2017, sân bay nội địa Đà Nẵng hiện công suất 9 triệu hành khách/năm sẽ được mở rộng để đón thêm 4-6 triệu hành khách mỗi năm.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Đuổi theo kẻ cướp giật điện thoại, một phụ nữ tử vong...Thấy chị Hồng đang điều khiển xe máy, Chung áp sát giật điện thoại của nạn nhân. Trong khi truy đuổi kẻ cướp, chị Hồng đã bị đâm vào dải phân cách và tử vong.­Ngày 21-4, công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ Phạm Thành Chung (28 tuổi, trú tại khu 6, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả), người đã thực hiện vụ cướp giật tối 20-4 trên đường Bà Triệu, phường Cẩm Đông.Báo Thanh Niên kể chuyện: Nhờ mô hình nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học, vợ chồng ông Võ Phát Nì và bà Dương Thị Kiềng (ngụ ấp 4, xã An Phong, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm.Bà Kiềng cho biết gia đình bà từng có hơn 20 năm nuôi vịt chạy đồng nhưng vẫn nghèo, bởi tốn nhiều nhân công, không kiểm soát được dịch bệnh, vịt hao hụt nhiều, chất lượng trứng thấp bán không được giá… Đầu năm 2016, được nông dân trong nghề tư vấn đầu tư trang trại nuôi vịt đẻ an toàn sinh học nên gia đình bà quyết tâm làm theo.Trong khi đó, báo Tài Chánh Plus kể: Nha Trang trở thành thị trường nghỉ dưỡng sôi động nhất quý 1/2017.Sáng ngày 21/4 tại Hà Nội, Hiệp hội BĐS Việt Nam đã tổ chức Họp báo thường kỳ công bố số liệu thị trường bất động sản quý 1 và triển vọng quý 2/2017. Tại buổi họp báo, đánh giá về phân khúc BĐS nghỉ dưỡng ông Nguyễn Văn Đính làm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định thị trường BĐS nghỉ dưỡng đã có kết quả giao dịch khá tốt trong 3 tháng đầu năm."Đặc biệt, Nha Trang đã vượt qua Đà Nẵng trở thành nơi dẫn đầu thị trường về số lượng giao dịch thành công trong quý 1 là 750 giao dịch cao hơn con số 600 giao dịch của toàn bộ thị trường Đà Nẵng", ông Đính cho biết.Báo Người Lao Động kể: Trồng nấm linh chi thu tiền tỉ...Nhờ nấm linh chi, cô kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Thị Hiếu dần thoát khỏi cơn bạo bệnh vì thoát vị đĩa đệm cột sống. Từ đây, cô bỏ nghề IT vốn đang ở đỉnh cao về mức lương để về vùng ngoại thành mày mò với nghề trồng nấm...Dáng người nhỏ nhắn, Hiếu bật cười khi nhớ lại thời kỳ đầu mày mò với cây nấm linh chi: “Yêu cây nấm quá, thế nên hồi đó nhiều người nghĩ tôi... “khùng” khi bỏ nghề công nghệ thông tin với mức lương đáng mơ ước để rồi chạy ngược, chạy xuôi xin vào các trại nấm ở huyện Hóc Môn làm không công suốt 1 năm trời chỉ để học được kỹ thuật trồng. Vậy mà cũng gắn bó với cây nấm linh chi được 5, 6 năm rồi...”.